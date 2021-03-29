政府創造新空缺　應按需公平分配

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-29 17:35

新冠肺炎重創本港經濟，公務員事務局周一（29日）與多個旅遊業商會及協會會面，擬安排旅遊從業員到社區疫苗接種中心工作，預計提供1,800個職位，前線時薪100元，負責現場登記及維持秩序等工作，職位為期大約半年。措施或可暫時紓緩不少旅遊業人士失業、停薪的困難，但相關安排不無可議之處。

消費及旅遊相關行業合計最新失業率仍高達11.1%，在疫情之下創造就業可謂是政府當務之急。今年財政預算案中政府亦沿襲去年做法，從「防疫抗疫基金」撥款66億元在公、私營機構創造30,000個有時限的職位。然而政府一面撥款創造就業，一面卻把不少工作機會交由未受疫情困擾的公務員擔當，例如在社區疫苗接種中心有關崗位現時便主要由現職或退休公務員兼職。從善用公帑解決本港失業問題的角度看來，這只怕是一種雙重浪費。

許多退休公務員本來已經有長俸支持生活，加上退休人士也不屬於失業人口，政府優先聘請他們根本無助為失業、停工的本港市民紓困。現時全港有20多個疫苖接種中心，每個中心預計需約60人，上、下兩更各自需要逾千人手，而有關職位負責的登記、維持秩序工作理應是大部分人所能勝任，而政府優先將這類工作交給退休公務員無疑是浪費紓緩高企失業率的黃金機會。

公務員事務局周一（29日）與多個旅遊業商會及協會會面，擬安排旅遊從業員到社區疫苗接種中心工作。（資料圖片／梁鵬威攝）

開放政府空缺 檢視招聘機制

另一方面，政府在與旅業商會、協會會面後將有關職位外判給旅遊從業員，對於零售、住宿、膳食服務業以至教育、娛樂及康樂活動等其他受疫情所苦的行業也有欠公平。政府手上既有職位空缺，在失業率高企之際理應將職位開放予廣大正在求職的市民出任，其他行業的人若有能力擔當相關工作，政府自然也應該向他們開放空缺，而不是厚此薄彼偏愛旅遊業。

顯而易見，政府分配職位的標準不能夠跟相關商會、協會談判的「牙力」掛鉤。隨着有關疫苖接種、防疫宣傳及個案檢測的措施擴大，與今次職能相似的登記、秩序管理等臨時職位空缺亦將不斷增加，政府應同時在其他受疫情影響行業吸納失業人口，而非以一次性的特例形式外判予「朝中有人」的旅遊業界。

況且目前本港不止是業界既有人員面對失業問題，新畢業的青年失業問題同樣嚴重。現時15至24歲青年失業率高達15.6%，政府也需要與各大專院校合作，在更多由退休公務員擔當的職位空缺上，招聘更多應屆畢業生以紓緩目前同樣嚴峻的青年失業問題。若由政府與商會協商外判的招聘辦法可行，政府更應以同類做法直面青年失業問題。

其他行業的人若有能力擔當相關工作，政府自然也應該向他們開放空缺。（梁鵬威攝）

過往政府就兼職空缺作招聘時，可能會出於相關經驗與人事成本的考慮而優先聘請退休公務員，但在疫情的特殊場景下政府撥款創造就業之餘也應善用有限資源，將現時彌足珍貴的工作機會首先分配到更有需要的失業人口手上。與此同時，當局亦須加快創造就業空缺進度，研究目前政府內部多少由退休公務員擔任的兼職空缺其實同樣適合由外間人士擔任，並且開放相關空缺讓更多失業市民來申請。