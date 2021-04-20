馬修麥康納希擬參選德州州長　明星從政成風氣？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-20 18:00

美國政治對於外人來說從來都有幾分怪異荒誕，上任總統特朗普顛覆美國政治傳統的四年白宮之亂便為全球所訝異。自特朗普以素人參政並贏得總統寶座後，一時間不少商界及演藝界名人皆摩拳擦掌，先有知名饒舌歌手坎耶韋斯特（Kanye West）於上屆總統大選參選，後有「巨石」之稱的演員狄維莊遜（Dwayne Johnson）向外界透露欲挑戰下屆總統之位。最新有意從政的藝人當要數奧斯卡影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey），其在最新民調中更以45%對33%力壓現任德州州長阿博特（Greg Abbott），一時間麥康納希成下任德州州長大熱的新聞甚囂塵上。

事實上美國娛樂界名人棄影從政的例子多不勝數，第40任美國總統列根便從政前便為荷里活知名影星，及後經加州州長逐漸進入全國政壇，今天更被視為美國歷史上最偉大的總統之一。因《未來戰士》廣為港人所知的阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）亦跟隨列根從政之路，參選加州州長並連任兩屆，只因其非美國出生的身份而未能更上一層樓挑戰總統寶座。特朗普於2016年參選總統之前，亦為真人騷《飛黃騰達》的主持，因而成為美國人家喻戶曉的人物。而麥康納希出生及成長於德州，自初出茅廬到大紅大紫皆未離棄其德州的根，戲裏戲外亦與該州關係甚深，甚至被委聘為德州大學的實務教授。

特朗普的成功，亦反映美國民間對職業政客厭惡之情達至新高，看不過眼他們總借本州選民支持進入華盛頓建制而官運亨通、名利雙收。去年民主黨總統初選中以素人姿態參選的企業家楊安澤，首度參選紐約市長便在民調中大幅拋離市內盤踞多年的地頭蟲。不過不同於阿諾舒華辛力加或楊安澤，麥康納希具體政見為何外人仍不得而知。其曾抨撃美國的槍撃案問題，但同時亦指摘荷里活影圈內文化左翼走火入魔，變成反自由份子，又曾一邊譴責國內警暴問題並支持警政改革，一邊卻反對削減警察撥款，其最近出版的回憶錄更自稱出身於破壞規則的傳統以及法制以外的自由右派，頗符合孤星之州選民的口味。

儘管麥康納希的政綱將是如何仍未為外人所知，甚至其到時將落戶民主抑或共和黨，外界依然是眾說紛紜。不過既然現任州長阿博特為共和黨籍，麥康納希加入民主黨挑戰阿博特的劇本似乎更具說服力。而且對於民主黨來說，若得麥康納希相助，明年要強攻德州此紅州無疑是如虎添翼。要知2018年中期選舉中，民主黨派出小清新奧魯克（Beto O'Rourke）挑戰現任參議員克魯茲（Ted Cruz），縱然奧魯克以小額募捐兼走訪全州254個縣，始終要以兩個百份點飲恨。奧魯克始終為眾議員身份，抹不走其華盛頓色彩，相反其麥康納希為土生土長德州人，更為代表着該州的國際面孔，對於民主黨來說可謂更勝一籌。

況且在去年大選落敗後，特朗普不斷散播陰謀論令南方各州以堵塞漏洞、完善選舉制度為由，動手修改選舉法例打壓當地選舉權，如德州便計劃限制提早投票及政黨的拉票行為，又禁止選民以同一票投予同一政黨的所有候選人，並投放更小資源予民主黨票倉的大城市及少數族裔選區等。其除了為抵抗日漸趨藍的德州外，亦為挽救阿博特明年的選情。要知道經歷新冠疫情及今年初暴風雪引致的德州大停電，阿博特民望已經一落千丈。如今其在民調更落後於素人麥康納希，共和黨人自然亦變得更加着急。假若麥康納希明年果真參選並贏出，難保會讓美國素人參選、明星從政的風氣進一步愈演愈烈。