東涌首現變種病毒　政府應變有待改進

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-30 18:00

本港首次發現社區感染變種病毒個案，一名39歲外傭確診感染同時帶有N501Y及E484K兩種變種病毒株的新型冠狀病毒，她工作的家庭亦有一名10個月大嬰兒初步確診。政府周四（4月29日）晚上圍封東涌映灣園悅濤軒第11座進行強制檢測，隨後該大廈居民亦要撤離及隔離檢疫21天，涉及約400個單位共逾千人。

東涌映灣園第11座封區檢測，因大廈有外傭確診感染變種病毒，全部居民都要檢疫21日。（李澤彤攝）

訊息一度混亂 人多地廣難追蹤

衞生防護中心總監林文健指，由於該名菲傭屬本港社區中首宗本地感染變種病毒株的個案，當局認為情況嚴峻，所以中心安排該大廈所有居民撤離及須隔離檢疫。不過，周四晚上由確診、圍封、檢疫直至撤離卻一度出現訊息混亂。例如有媒體曾誤報4月12日及16日到過東涌映灣園的所有人都要接受強制檢測而讓鄰近居民產生誤會，但據政府當晚公告需要強制檢測者實際僅限這兩日曾到訪映灣坊Fusion的員工及訪客。

變種病毒確診來得突然，訊息會出現滯後或混亂都可以理解，但其客觀效果卻可能會令需要檢測者無法及時進行檢測，亦有機會令不少無即時檢測需要的市民白忙一場。再者經過一晚撤離過後，中心如何找回曾經到訪市民，以及如何幫助大批市民一併進行檢測，都是社區防疫必須面對的難題。

周四（29日）晚上7時，警方突然到東涌映灣園圍封第11座。（李澤彤攝）

檢測需求急增 市民排隊2小時

而從實際執行上說，今次強制檢測涉及地點廣泛、人數眾多，政府基本上無法逐一找回到訪過這些地方的所有人進行檢測。例如商場、公園等本身可以自由出入的地方，其實完全依靠市民自律前往檢測。因此政府必須盡快統一發布消息，以及加強宣傳、呼籲，務求讓當區所有居民得到準確的防疫指示。

另外，政府雖在富東廣場外安排了三部檢測車配合強制檢測，但所提供服務仍遠不及居民所需，數百米長的人龍日前圍繞東涌健康中心「打蛇餅」，有市民預計排隊等檢測需要等近2小時。不止烈日之下炎熱難耐，所有曾經到過高危地點的市民在政府安排之下竟然再次聚集一堂、隊列擠擁，這更難言是疫症當前的理想應對方法。

政府在富東商場外安排三部檢測車，圍繞東涌健康中心現長長「人龍」，估計至少數百米長。（梁鵬威攝）

況且於宣布要求強制檢測的同時，衞生防護中心亦建議鄰近住戶自行前往檢測，但當局在此方面的跟進支援措施明顯不足。早在外傭確診翌日，東涌北公園外一早已經有大量映灣園居民排隊等候檢測，但卻沒有任何人員幫忙維持秩序。更為離譜的是，當局甚至還選擇在這種時候將該檢測站於周六（5月1日）的開放時間由上午10時延至下午1時，而非反過來加長服務時間接受更多住戶前去檢測，背後用意令人不解。

變種病毒來勢凶凶，未入強檢範圍的市民想得到「陰性」結果求得安心乃是人之常情。政府當務之急自然是增派人手疏導人潮，但是區內龐大檢測需求本來可以預見，政府對此卻準備粗疏，任由該區拉出長長人龍徒混傳播風險，可見政府實在有需要反省其對突發情況的應變能力。