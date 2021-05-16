HPV疫苗接種　需兼顧性別與貧富差距

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-16 07:00

日前有調查顯示，本港男童HPV疫苗接種率及其父母的接種意識均不如女學童。自2006年HPV疫苗在香港推出以來，社會上逐步認識到這一疫苗的重要性，政府也在2019學年開始為小學五年級女童免費提供疫苗注射。有多個團體繼而呼籲政府為不同的群體施針贈藥，關愛HPV聯盟建議為男童免費注射，民建聯婦女事務委員會則建議為所有適齡中學女生及26歲或以下的女性免費接種子宮頸癌疫苗。這不僅讓我們藉此思考，政府疫苗資助的公共衛生政策應考慮什麼因素。

關注HPV聯盟委托研究機構所做的顯示，九成家長表明會同意或已經為女兒接種HPV疫苗，原因是相信可以預防癌症及性病，但與此同時只有七成男童父母知道男性可接種HPV疫苗，而其中又有六成未為兒子接種。這顯示HPV疫苗雖已進入香港15年，大眾對其認知仍有性別偏差。香港大學在2019年的研究也有類似發現，不足一半接受訪問的本地大學生知道HPV疫苗是男女均可接種，而當中僅有4.7%男性曾接種HPV疫苗。

小五、小六女童可於2019/20學年免費注射HPV疫苗。（資料圖片）

注射疫苗不限女性需要

面對HPV病毒，男性並不比女性更安全，同樣有接種疫苗的需要。男性HPV病毒感染同樣可致罹患口咽癌、肛門癌等高危疾病，美國國衛院2107年公佈的數據更顯示男性HPV感染率為45.2%，高於女性的39.9%。其他醫學研究亦發現男性能自主產生抗體的比率相對女性為低，數值不超過10%，相當容易重複感染。再從及早介入的角度來看，女性尚可以通過定期進行子宮頸篩查的辦法提早預防，男性則沒有專屬的檢查方法。隨着愈來愈多新進醫學數據表明HPV病毒的性別差異並不大，至今已有20多個國家不再以性別作為資助疫苗接種的條件，而是推動將男童納入免費接種計劃。

此外，在決定資助疫苗接種範圍時，政府更應該意識到界定資助對象標準會影響到公眾對這一疫苗的認知。例如像現行政策那樣以性別作為資助的界線，難免會令公眾認為女性才更需要這一疫苗的保護，暗中傳播男性預防HPV沒有太高急迫性的錯誤訊息，甚至可能加深兩性健康責任更多在女性的觀念。

早前，來自不同專科的醫生組成了「關注HPV聯盟」，主張預防子宮頸癌和HPV應由學校、家長和家庭醫生開始，強調及早接種HPV疫苗的重要。

昂貴價格減低接種意欲

左右疫苗普及性的另一個因素在於價格，而HPV疫苗正正也是價格不菲的藥物，香港大專生接受注射的優惠價格都要數千港玩，而家計會的九合一疫苗價格也要5,400元左右，顯然並非基層家庭人人都能負擔相關費用。與此同時，在關愛HPV聯盟的調查中，多達七成男童家長表示，假若免費接種計劃擴展至男生便會讓兒子參與。從公共衛生和健康公平的角度考量，政府必須反思是否要將HPV疫苗接種納入對基層家庭的健康支援中，比如為綜援家庭免費或者以極低的價格接種等。否則在沒有針對經濟不平等的補助安排下，貧富階之間癌症發病率的不平等只會進一步加劇。

當社會上諸多團體都在呼籲擴大HPV疫苗接種範圍時，政府無疑需要看到目前接種障礙所在。從性別的角度來說，由於過去宣傳多以女性為主，政府目前的免費接種也以性別劃分，讓男性接種意識不高；而從經濟的角度考慮，由於HPV疫苗價格高昂，即使是優惠價格也不是人人都能承受，讓不少基層市民望「針」興嘆。這足以提醒政府要在疫苗普及推動中考慮人們的認知和經濟承受能力，並且給予相應支援，才能真正做好公共衛生預防工作。