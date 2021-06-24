不是「超人和愛因斯坦合體」的阿基諾三世

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-24 17:30

菲律賓前總統阿基諾三世（Benigno Aquino III）周四（24日）因心臟衰竭逝世，終年61歲。阿基諾生前除了煙不離手和沉迷電玩，其最為港人所知就是處理馬尼拉人質事件時的輕浮態度。阿基諾任內無法解決國內分離主義的威脅，反而還差點被此拖挎，外交上亦把南海主權爭權帶到國際法庭，為繼任人在處理中菲關係添了新波瀾。

阿基諾三世生於政治世家，承繼了其父母親的政治光環。阿基諾三世的父親是已故參議員小阿基諾（Benigno Aquino Jr）。在獨裁總統馬可斯（Ferdinand Marcos）執政年間，小阿基諾因為其反對派的立場而被捕入獄，繼而流亡美國，但1983年返國後卻被暗殺身亡。但阿基諾家庭對民主的追求並未就此告終，反而阿基諾三世的母親科拉松（Corazon Aquino）在1986年更代夫出征，推翻馬可斯家族的管治，成為菲律賓逐漸擺脫軍人政治的起點。

阿基諾三世在從美國返國後，先於1988年當選眾議員，並在2007年轉戰參議員，並其母於2009年因癌病逝後宣布參選總統。翌年大選中夾着家族的聲望，阿基諾三世以大比數當選國家元首。但他亦深明自己將會掌管的國家，是個貪污叢生、貧窮和基建老化的地方，故他曾嘗試淡化國民的期望，並坦言只有「超人和愛因斯坦的合體」才能立即解決這國家的問題。

圖為2016年6月30日，菲律賓總統府馬拉坎南宮內，將卸任總統阿基諾三世與將上任的總統杜特爾特會面。（Getty）

經濟表現成為首要政績

阿基諾三世主政年期（2010年至2016年），菲律賓的經濟增長平均達6.2%。這不但是該國自上世紀70年代以來又一高峰，也為後金融海嘯時期的國際亮點。而阿基諾三世對國家財政的管控，特別是打擊逃稅問題上的成效，不但使該國的投資評價改善，同時亦讓政府債務佔GDP比例回落至歷史低位。

不過，菲律賓的活躍分離主義不但是阿基諾三世無法解決的歷史問題，也是其管治危機的高潮。2015年1月菲律賓警察和特別行動部隊為打擊叛軍，潛入馬京達瑙省執行反恐任務。雖然最終成功擊斃目標人物，但撤退時卻因不熟地形而反遭包圍，事件共造成多達44名行動人員殉職，成為官方史上執勤時殉職人數最高的慘劇。事後阿基諾三世急跌至上任後新低，引咎辭職的呼聲不絕。

外交事件成執政污點

2010年8月23日，本港一個旅行團在馬尼拉遭槍手挾持，但由於菲律賓當局營救不力，最終造成八人死亡和七人受傷。事後阿基諾三世接受現場訪問時卻面露笑容，結果惹港人對其輕浮的態度強烈反感。阿基諾三世辯解稱笑只是「憤怒的表現」，並反過來指是電視直播導致慘劇發生，而其不願致歉的態度，更令香港和菲律賓的關係陷入冰點。港府隨後向菲律賓發出黑色外遊警示，後續爭議更橫跨了曾蔭權和梁振英的管治年代，直至現任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在2018年4月訪港，並首次以國家之名向港人道歉才得以告一段落。

在中菲關係上，阿基諾三世將南海主權爭議提出仲裁，也為繼任的杜特爾特留下一個外交難題。2012年菲律賓與中國船隻在南海發生對峙後，馬尼拉單方面將主權爭議提出海牙國際仲裁法庭審議，而2016年7月判決裁定菲律賓勝訴後，雖然此舉為阿基諾三世贏得了民心，但亦令中菲關係急轉直下，並令杜特爾特續任後須在中美之國另覓新平衡，才令中菲關係續步回暖。