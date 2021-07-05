「智方便」不方便　資科辦須汲教訓

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-07-05 17:15

政府電子消費券計劃於周日（4日）首天開始登記「脫腳」，市民投訴用「智方便」應用程式申請要排長龍，即使不用「智方便」，驗證過程亦繁複，尤以視障人士為重。負責登記系統的政府資訊科技總監辦公室就部分問題迅速修正，值得肯定，但大部分失誤理應在系統推出前能夠察覺，而「智方便」更錯失推廣良機，資科辦應汲取教訓，避免日後重蹈覆轍。

市民的不滿主要涉及兩個範疇。首先，用「智方便」登記隨時要輪候逾兩小時才能進入，高峰時期隊伍有逾60萬人。說人龍異常是因為用戶數目也是逾53萬，輪候人數不應超過用戶數目，即使有20萬、30萬人也不合理。

電子消費券計劃7月4日）開始接受登記，有網民批評登記程序複雜如考試。（資料圖片）

錯失推廣「智方便」良機

在登記消費券使用「智方便」，本意是減省資料輸入量，在認證用戶身份過後就可以直接挑選支付工具。財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲周一（5日）在電台節目指出，不少之前未登記「智方便」的人也進來，當中部分即時登記，以至系統容量超載。資料辧在周日下午調轉主頁按鈕次序後，輪候人龍已見紓緩。

資料辦預料不到非用戶蜂擁進入「智方便」系統，也許非部門的錯，但這反映部門事前沒有想到藉登記電子消費券推廣「智方便」，預先擴大其系統容量。雖然「智方便」用戶數目已由2月底的七萬，隨着加入接種疫苗記錄等功能而躍升，但總量仍未及本地人口一成。王學玲公布截至周一上午8時，在238萬名已登記市民當中，九成以上利用非「智方便」途徑。

其實，「智方便」周日單日新用戶達四萬，已超平時十倍。若果系統容量更大，更多港人已經在周日順道登記，提早享受數碼身份認證、數碼簽署和便利填表的服務。

退一萬步說，即使政府因為系統容量不足而無法趁機推廣「智方便」，那麼網頁就應早有指示分流，只有已登記用戶才可進入「智方便」系統，避免非用家誤進系統。

無障礙名不符實

第二，登記和驗證過程對弱勢群體障礙過大，尤其是長者和視障人士。消費券登記平台以reCAPTCHA程式防止有人利用電腦程式存取網站，但不少長者抱怨視力不佳，難按網頁指示點擊正確圖案，而視障人士則指30分鐘登記時限過短，讀屏軟件不斷讀出倒數時間，語音驗證只有英文選項等，自行登記數次失敗，要找他人幫忙。

香港失明人協進會指視障人士選用非智方便登記時，在驗證時google recaptcha的語音功能是以英語讀出，令不懂英語的視障人士無法完成該步驟。（網上截圖）

資料辦要考慮網絡安全，設保安關卡無可厚非，而驗證功能是由谷歌提供，非全由政府控制。不過，為何部門稱已經測試網站兼符合無障礙標準和指引，但登記過程仍然難倒不少人？有視障人士組織就估計網頁測試根本沒有找相關群體實測。雖然相關部門已即日解決不斷讀出倒數時間問題，又稱會討論能否減省部分驗證步驟和尋找粵語驗證工具，反應迅速，但最理想的是登記網站的前測充分，令所有群體也感受到政府體察他們的需要。

儘管政府近年更新政府網頁設計，應用程式又較以往便利瀏覽，而「智方便」更是政府建立數碼個人身份，推進智慧城市的主要項目，但登記電子消費券一役仍然暴露低級錯誤，令市民留下壞的用戶體驗。在政府帶領數碼轉型的資科辦必須汲取教訓，盡快修補其餘問題，並在日後項目做足測試，挽回市民對數碼化的信心。