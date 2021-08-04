知己知彼才能避免錯判誤判

許多人也知道，「知己知彼」下一句是「百戰不殆」，但其實知己知彼的道理絕不只適用於交戰。新加坡總理李顯龍周二（8月3日）提到中美角力時，便可謂點出了知己知彼的重要。



眾所周知，新加坡在中美角力之間處於相當尷尬的位置。軍事上，新加坡與美軍有合作協議，最少至2035年，其海軍及空軍基地可供美軍使用。經濟上，新加坡的最大貿易伙伴是中國。所以李顯龍早前已經指出，若中美繼續摩擦，新加坡將無法選邊站。

李顯龍：中國不會消失亦非東升西降

李顯龍周二出席網上的阿斯彭安全會議時，再次提及中美之間的角力。一方面，其指出「中國不會消失，中國不是蘇聯」，並認為美國要意識到，「如果認定中國是敵人，他們將面對一個多麼強大的對手」。

但另一方面，李顯龍亦不認同「東升西降」的說法。「有些人相信，也寫出來說，美國正在永久衰落，我不這麼認為……有時候，美國似乎在朝着不可挽回的錯誤方向前進，但之後美國有能夠重塑自我並重新振作起來」。

顯而易見，李顯龍不但清楚新加坡的實力和定位，也很明白中國和美國的力量和形勢。如此知己知彼的人，才能避免因一些想當然的想法而誤判和錯判形勢，明白一些不切實際的主觀期望只是鏡花水月。事實上，世界很多衝突也是由不當的前設和對形勢的錯判而起，最經典的例子散過於第一次世界大戰，德國、俄國等歐洲列強似未經深思熟慮，被歷史學家形容為「夢遊者」。

新加坡這樣的獨立國家要知己知彼，對於香港這樣站在中美角力之間的城市，更是如此。香港必須拋開意識形態的包袱，實事求是地掌握中美的結構關係及走向。香港既不可能在中美角力中作美國的棋子，但又不會淪為普通的中國城市，正如港澳辦主任夏寶龍所說，香港是「中西合璧、高度文明的現代化國際大都會」。但要做到國際大都會，令「全世界都為之心馳神往」，目前的香港又做到嗎？香港是否明白自己的定位、優勢和不足？