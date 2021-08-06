美國媒體奧運獎牌榜的政治正確

東京奧運已經臨近尾聲，不少運動員艱苦訓練的成果亦陸續反映在不同的賽事項目的金牌和世界紀錄上，場內場外都出現很多動人的畫面。不論是運動員在比賽場上拼搏的精神，還是背後默默貢獻的家人或教練團隊都令不少人為之感動。中國以金牌數目暫時位列2020東京奧運的獎牌榜之首，領先美國和東道主的日本，而香港亦因為早前香港運動員張家朗贏得男子劍擊賽子而有一金兩銀兩銅的成績。



當中國代表團暫時在金牌榜上領先美日等國家，有網民就發現了美國媒體「另類事實」的獎牌榜排序方式 —— 以總獎牌數計算名次的方法。周五（6日）時，取代了原有國際奧委會獎牌榜以金牌總數計算的「黃金標凖」下，美國以92面總獎牌「反超前」中國，成為「世界第一」。儘管按照「黃金標凖」的獎牌榜仍能在美國的媒體中找到，事件仍然引發外國媒體的報導，同時引來不少網民譏笑「美國媒體找到成為世界第一的辦法了」。《紐約時報》的圖表編輯Josh Katz在紐時的網站回應事件，表示「計算獎牌其實有很多方式......最佳的方式應該介乎金牌總數和獎牌總數」。然而，美國媒體的另類手法呈現奧運的排行榜，難免令一些人認為「山姆大叔」沉迷在「精神勝利法」之中。

「另類事實」的歪理

美國媒體是次的獎牌榜排序方法可笑之處就是推翻了世界的標準以至自己以往計算獎牌方法，為求「重回世界第一」可謂無所不用其極。在過去2016年的里約奧運和2012年的倫敦奧運，美國的國家代表團都創下非常好的成績，分別以46面金牌連續兩年雄據榜首。除了國際奧委會繼續沿用一貫計算的方法排行國家的金牌數目，《紐約時報》亦一樣以金牌的數目進行排序。儘管《紐時》亦曾以人均獎牌比率的方式報導倫敦和里約奧運，是次以總獎牌總數來排序仍然是首次。

有評論指出奧運獎牌鎊不應只突顯金牌數目，這是沒殺了其他運動員的努力。運動員艱苦訓練備戰奧運，他們的努力當然亦不應被遺忘。的而且確，比賽賽場上每一位運動員的努力都值得尊敬，每一位運動員無論是否獲獎，能夠參與奧運項目本身已是令人欽敬。然而，論者提出獎牌鎊不應把其他運動員的努力遺忘，那麼第三名以外的運動員的努力又誰來反映？奧運比賽競技爭取賽場上的冠軍，獎牌排行榜亦自然是反映金牌數目。

尊重每位運動員的努力和貢獻是所有人都會認同的事情，奧運場內場外的確有很多動人的風景，無論是運動員場上的努力、背後的訓練，還是教練團隊的投入，都值得欣賞和讚揚。然而志在參與是事後的感受和安慰，落場比賽就是就是出盡力拼搏的時候。而表達對其他運動員的欣賞和支持亦可以另僻途徑，獎牌榜就只是反映成績。正如冠軍之所以是冠軍就是因為他在項目裡的成績超越其他選手，依照統一、客觀的標準，勝出了賽事，贏取了最高的殊榮，成為了世界第一。美國媒體的「另類」表達方式，未免過於政治正確了。