本地家庭渴求外傭　結構問題終須面對

由周一（30日）起，在菲律賓或印尼完成疫苗接種的外傭，可以申請來港工作預料約三千名勞工將會受惠，惟外傭抵港後須在特別檢疫酒店隔離二十一日。政府日前指出，僱主及職業介紹所由即日起可聯絡酒店訂房，但應在成功預訂房間後才為外傭訂機票，如僱主及職業介紹所錯誤預訂其他指定檢疫酒店的房間，有關外傭將不能登機來港，而蒙受的損失亦不會獲得賠償。現時相關酒店選址落實為荃灣絲麗酒店，提供約409間房間，每位住客每晚收費港幣800元，相關費用由僱主支付。



在現行價格而言，僱主需要額外支付16,800元，加上機票與中介費用，僱主須支付總共約3萬港元以聘請一名外傭。荃灣絲麗酒店預約系統顯示，最早可預約時間已要等到2022年3月，可見即使聘請外傭價格不菲仍大有需求，短期內不能解決外傭短缺的問題。短期而言，政府應該盡快增加檢疫房間數目，讓外傭荒得以舒緩。但中長期而言，政府更應處理造成當下困局的根源。

高生活成本改變家庭模式

香港昂貴的生活成本改變了整體香港的家庭結構，由過往男主外，女主內的傳統家庭轉變為成年人均會外出工作。根據統計處消費物價指數年報數據所示，消費物價指數在過去十年只有甲類消費物價指數在2020年有輕微下降，其餘均是有增無減。面對生活成本近乎每年上升，尤其是供樓或租樓的成本日益高昂，絕大多數夫婦均會選擇一同外出就業，夫妻雙職的現實無疑影響了核心家庭的生活形態。尤其對於育有子女或有長者的家庭，對外傭的需求近乎已到必需的地步。

外傭在香港社會中的供不應求已經轉變成為一個結構性問題，因為社會已對外傭制度有依賴性，既不能一刀切完全取消外傭制度，但同時亦不應繼續深化問題。從新冠疫情引致的外傭荒可見，對外傭的依賴並不完全可靠，在一些特殊情況更會影響香港社會以至經濟的正常運作。

解燃眉之急 改長遠結構

在緩解當前的外傭荒後，政府應該居安思危，通過不同的方案以盡量緩解問題而非盲目地繼續政策，例如可以對家務助理行業作出更多的宣傳以吸引沒有孩童或長者照顧需要的家庭。

同時，當局亦可以由勞工政策中著手，以需要帶領孩童上學的家庭作比方。其實對於父母而言，聘請外傭的最大用途可能是帶領學童上課下課，如果政府可以就著他們的需要推行彈性上班時間其實已經可以有效減低對外傭的依賴。勞工及福利局更應該著力落實工時規管，讓市民可以同時有效兼顧家庭，致力對社會帶動正面改變而非推動責任外判。