社會新氣象建基於珍惜現存空間

立法會換屆選舉在上周六（30日）起接受提名，直至本周四（4日）已累計接獲48份提名表格。今次立法會改選無疑是意義重大，尤其今次選舉是自2019年反修例運動以及漫長疫症後的首場立法會選舉，亦是經過今年3月全國人大今年「完善香港選舉制度」後的第一場選舉。各界相信都殷切地期望新一屆立法會未來能扮演好問政和議政的角色。



新一屆立法會將由90席立法會議員所組成，包括選舉委員會界別40席、功能界別30席及地方選區20席，而所有議席亦將會在12月19日選出。儘管社會上有意見認為是次選舉的氣氛大不如前，然而單單在提名期已出現不少新的面孔、路線和聲音，一至政黨新生代亦正在磨拳擦掌，打算透過選舉積極反映各個界別和階層的訴求。

嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）、歷史系教授劉智鵬亦陸續提交了立法會的參選表格。（羅家晴攝）

實踐作為驗證真理惟一的方法

隨著立法會選舉提名期正式展開，不少過去非活躍「幕前」但具專業研究背景的人士陸續提交了他們的參選表格。其中包括在智庫團結香港基金從事研究工作的黃元山、《基本法》專家李浩然、嶺南大學歷史學者劉智鵬、全國港澳研究會理事黃梓謙等。這些人士過去曾經出任政府各類型的諮詢委員會，貢獻所長向政府提供意見。他們今次競逐立法會議員的席位，無疑將代表這群新一代精英探索在新的政治環境、社會形勢與選舉制度下的政治空間。

自「一國兩制」和「港人治港」的構想提出以來，香港各種制度落實都一直有賴社會各界積極實踐。而隨着新一代的社會精英願意擺脫過去高高在上的學者形象，並通過參與選舉爭取香港市民的支持，正正是驗證這些制度設想最佳的機會，亦是社會樂見的立法會新氣象。

今屆立法會選舉，傳統民主派政黨首度缺席。圖為民主黨主席羅健熙。（資料圖片）

珍惜所有現存的空間

社會固然有人對今次立法會選舉保留觀望，卻忽略了社會的新氣象是建基於珍惜所有現存的空間。過去挫折已是不可逆轉，不斷埋怨不似預期的社會政治空間就只有徒勞無功，而且任何一個社會都必須向前走。新的面孔、新的人材和新的路線出選新一屆香港立法機關的議席，都代表著香港出現新氣象的可能。

（其他已報名參選人士名單，請按此）