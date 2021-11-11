美國通脹問題恐將惡化下去

撰文：倪文迪
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本周三（11月10日），美國公布了10月最新的物價數據，CPI高達6.2%，創下近30年內的新高。雖然美國通脹高企早已不是什麼新聞，但這次卻連總統拜登也不得不開口承認，通脹的確太高，而扭轉當下通脹是政府的首要任務。

拜登此番講法，明顯跟月初開完議息會議的聯儲局主席鮑威爾有所不同。鮑威爾雖然承認通脹比想像中要持久及嚴重，不過卻仍堅持高通脹只是「暫時性」的，相信於明年最終會慢慢平伏下來。他又強調減少購債（taper）與加息之間沒必然關係，並認為加息要耐心。相對而言，拜登的講法就似乎比較強硬。雖然如此，但拜登所提出對應高通脹的政策——民主黨的基建法案，實際上卻很不可能解決通脹問題。

基建法案短期內會加劇通脹問題

在對應高通脹問題上，拜登稱民主黨提出的基建法案，將改善產品和供應的運輸，減少短缺和增加職位，將有助降低物價。如果法案真的能改善供應鏈的問題，也許在中、長線而言的確會起到一點平抑物價作用，但卻幾乎可以肯定它在短期內不單不能達到拜登所宣稱的平抑物價，相反更可能推升物價。

舉例來說，基建法案中的「購買美國貨法案」就指定聯邦政府購買興建基建的鋼材等都必須購自本土。然而，美國自產價格卻明顯比進口更貴，不然美國也不會一直在這些物品上有巨大的貿易赤字。特朗普執政時，大加鋼鋁關稅的確對美國鋼鋁製造業有部分幫助，但結果卻大大推升鋼鋁成本，對下游產業造成了很大壓力，甚至被一些企業批評為偏幫鋼鋁業，而現在拜登的「購買美國貨法案」與特朗普的鋼鋁關稅本質上沒有多少差異，幾年內很可能會推升基本物價水平。

基建方案被美國官員形容為歷史上「百年一遇的最大型公共投資方案」（”once-in-a-generation investment”），甚至是被認為美國最重要的基建現代化計劃。(Getty Images)

再者，拜登強調基建法案可以創造多個就業機會，當中不乏時薪高達45美元的職位，比美國平均時薪高近一半，但美國現在面臨的問題其實是勞動力嚴重錯配，很多工人在新冠疫情後及高通脹情況下不願意出外工作，情願留家在中等待失業救濟，同時市場上又有大量低待遇空缺未獲填補。基建方案若再推出大量高薪職位，恐怕只會對低階服務業人手帶來更大競爭，迫令僱主提高薪金爭奪人手，最終難免又令通脹更進一步提升。

拜登是否無計可施？

平情而論，基建法案打破了以往經濟自由主義的框架限制，的確不無創新之處，然而這無法掩飾相關措施不能直接處理現在美國高通脹的問題。現時美國高通脹的成因非常複雜，有一部分是因為新冠疫情造成供應鏈破壞，有一部分是因為美國任意貨幣寬鬆所致，而基建法案對此兩點都稱不上是對症下藥。

由於供應鏈的結構極為複雜，這個問題向來是政府最難有所作為的地方。供應鏈的完善往往需要很長時間，這也是為何當初包括美國企業在內很多都反對與中國脫勾的原因。再加上，美國並不像中國擁有完整的產業鏈，收復供應鏈有很多不可控制的因素，做起上來其實是困難重重。

貨幣政策雖然看上來較易受政府控制，不過拜登現時尚未有意對此作出太大改變。美國過去一直過於依賴貨幣寬鬆挽救經濟，至今已經接近積重難返。本來聯儲局近來便為加息問題苦悶，局方並非不知道通脹的嚴重程度，但又怕太快加息會整垮市場；此時拜登卻又聲稱不會影響聯儲局的決定，更可能只是想將難題推給聯儲局，企圖減少自己在這方面的責任。

聯儲局主席鮑威爾強調尚未到加息時候。通脹問題難解。

歸根究柢，美國近來的政策沒有直接面對勞動市場低參與率的問題，這才是令到通脹率持續高企的主要原因。拜登政府雖然口中聲稱要扭轉高通脹問題，但現實上更加像是無計可施。

拜登基建方案令美國陷入以債養債的困窘美聯儲正努力淡化經濟問題美國加徵富人稅只是權衡之計中國正在走出令美國反思的發展道路
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