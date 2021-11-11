美國通脹問題恐將惡化下去

本周三（11月10日），美國公布了10月最新的物價數據，CPI高達6.2%，創下近30年內的新高。雖然美國通脹高企早已不是什麼新聞，但這次卻連總統拜登也不得不開口承認，通脹的確太高，而扭轉當下通脹是政府的首要任務。



拜登此番講法，明顯跟月初開完議息會議的聯儲局主席鮑威爾有所不同。鮑威爾雖然承認通脹比想像中要持久及嚴重，不過卻仍堅持高通脹只是「暫時性」的，相信於明年最終會慢慢平伏下來。他又強調減少購債（taper）與加息之間沒必然關係，並認為加息要耐心。相對而言，拜登的講法就似乎比較強硬。雖然如此，但拜登所提出對應高通脹的政策——民主黨的基建法案，實際上卻很不可能解決通脹問題。

基建法案短期內會加劇通脹問題

在對應高通脹問題上，拜登稱民主黨提出的基建法案，將改善產品和供應的運輸，減少短缺和增加職位，將有助降低物價。如果法案真的能改善供應鏈的問題，也許在中、長線而言的確會起到一點平抑物價作用，但卻幾乎可以肯定它在短期內不單不能達到拜登所宣稱的平抑物價，相反更可能推升物價。

舉例來說，基建法案中的「購買美國貨法案」就指定聯邦政府購買興建基建的鋼材等都必須購自本土。然而，美國自產價格卻明顯比進口更貴，不然美國也不會一直在這些物品上有巨大的貿易赤字。特朗普執政時，大加鋼鋁關稅的確對美國鋼鋁製造業有部分幫助，但結果卻大大推升鋼鋁成本，對下游產業造成了很大壓力，甚至被一些企業批評為偏幫鋼鋁業，而現在拜登的「購買美國貨法案」與特朗普的鋼鋁關稅本質上沒有多少差異，幾年內很可能會推升基本物價水平。

基建方案被美國官員形容為歷史上「百年一遇的最大型公共投資方案」（”once-in-a-generation investment”），甚至是被認為美國最重要的基建現代化計劃。(Getty Images)

再者，拜登強調基建法案可以創造多個就業機會，當中不乏時薪高達45美元的職位，比美國平均時薪高近一半，但美國現在面臨的問題其實是勞動力嚴重錯配，很多工人在新冠疫情後及高通脹情況下不願意出外工作，情願留家在中等待失業救濟，同時市場上又有大量低待遇空缺未獲填補。基建方案若再推出大量高薪職位，恐怕只會對低階服務業人手帶來更大競爭，迫令僱主提高薪金爭奪人手，最終難免又令通脹更進一步提升。

拜登是否無計可施？

平情而論，基建法案打破了以往經濟自由主義的框架限制，的確不無創新之處，然而這無法掩飾相關措施不能直接處理現在美國高通脹的問題。現時美國高通脹的成因非常複雜，有一部分是因為新冠疫情造成供應鏈破壞，有一部分是因為美國任意貨幣寬鬆所致，而基建法案對此兩點都稱不上是對症下藥。

由於供應鏈的結構極為複雜，這個問題向來是政府最難有所作為的地方。供應鏈的完善往往需要很長時間，這也是為何當初包括美國企業在內很多都反對與中國脫勾的原因。再加上，美國並不像中國擁有完整的產業鏈，收復供應鏈有很多不可控制的因素，做起上來其實是困難重重。

貨幣政策雖然看上來較易受政府控制，不過拜登現時尚未有意對此作出太大改變。美國過去一直過於依賴貨幣寬鬆挽救經濟，至今已經接近積重難返。本來聯儲局近來便為加息問題苦悶，局方並非不知道通脹的嚴重程度，但又怕太快加息會整垮市場；此時拜登卻又聲稱不會影響聯儲局的決定，更可能只是想將難題推給聯儲局，企圖減少自己在這方面的責任。

聯儲局主席鮑威爾強調尚未到加息時候。通脹問題難解。

歸根究柢，美國近來的政策沒有直接面對勞動市場低參與率的問題，這才是令到通脹率持續高企的主要原因。拜登政府雖然口中聲稱要扭轉高通脹問題，但現實上更加像是無計可施。