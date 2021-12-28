南非圖圖大主教逝世　一個時代有一個時代的挑戰

對南非稍有認識者，不會不知道圖圖（Desmond Tutu）的名字。這名南非聖公會首位非裔大主教，沒有如曼德拉般鋃鐺入獄，也沒有當上國家元首，但他對結束南非種族隔離政策的貢獻卻不能被低估。圖圖周日（26日）逝世後，多國領袖致哀，南非亦將為其舉行國葬。



生於1931年的圖圖，大學畢業後曾任教高中，但因為當時南非政府給予黑人學生較差的教育，因此圖圖憤而棄教。後來他在約翰內斯堡及英國倫敦修讀神學，並回到南非任教神學及從事神職工作。

最後白人總統戴克拉克上月作古

圖圖多次公開支持國際社會對南非實施經濟制裁，以推動南非白人政權結束種族隔離政策。此舉雖然令他的護照一度被政府沒收，但仍無阻他率領教會領袖與總理波塔（PW Botha）會面，直接要求對方結束種族隔離政策。圖圖一直反暴力，主張以和平手段推動訴求，在1984年甚至獲頒諾貝爾和平獎。比起1993年曼德拉與戴克拉克（FW de Klerk）攜手獲得諾貝爾和平獎的肯定，要早足足九年。

戴克拉克是南非最後一名白人總統，先在1990年釋放被囚的曼德拉，後在1994年廢除種族隔離制度。後來曼德拉當選總統，委任圖圖成為真相與和解委員會主席，在追究白人政府侵害人權的責任的同時，亦對部份人採取了特赦，以種族和解為任。曼德拉在2013年12月逝世後，如今戴克拉克及圖圖在兩個月內亦先後作古，可以說是南非一個舊時代的結束。

然而，正如圖圖在種族隔離政策結束後，積極參與性小眾群體、以巴衝突等公共倡議，南非如今雖然告別一個時代，但其實亦有不少新時代的挑戰要面對。今年7月，當地才爆發了後種族隔離時代最嚴重的暴亂，成百上千家店鋪被打砸搶燒，逾200人在混亂中身亡。南非執政黨非國大貪腐成風，工業萎縮而經濟未能轉型，失業率攀升等結構問題錯綜複雜，新冠疫情——尤其是南非變種病毒——亦是另一重打擊。

若說一個時代有一個時代的挑戰，那麼新時代無疑最需要的，就是新一代人迎接挑戰，解決社會問題。