01多聲道．第五波疫情｜未雨綢繆而非臨渴掘沙井

筆者日前路經街旁見有數位白衣人，臨街掘井，行前一問原來是政府派員抽取污水化驗，辛苦基層員工之餘，不禁令人想起沙漠中的旅行者，無奈地就臨渴掘井。



來稿作者：滬港小胡歌



日前政府宣佈由於沙田附近抽取污水樣品中有病毒，繼而進行大範圍强制檢測，範圍之大，令人啼笑皆非！引用内地官場的名言「實事求是」，污水檢測加上定點圍封發現個案，這個策略很明顯已經不適應現實情況。因爲第五波疫情發展至今，來勢洶洶，每日新增個案早已破百，街市小民尚且知道此戰恐怕曠日持久，爲何身居廟堂之上的政策制定者仍然埋頭閉門造車， 臨渴掘沙井？ 一直號稱高效專業的港府，爲何遲遲未肯靈活公佈新措施？

其實我另有一建議，爲何不派員到各大污水處理廠抽取化驗，甚至去維多利亞港抽取化驗，繼而直接簡單一點，全港直接强制檢測？然而眾所周知，全民檢測要完美實行之難度實在太大！

古語云「君子有所為有所不為，知其可為而為之，知其不可為而不為」。政策制定者其實很清楚，單靠污水檢測加上定點圍封然後收治的方法已經不適用，但偏偏要「知其不可為而為之」，這並不是保清零的方法，其實是明哲保身！因爲公務員僅僅需要跟法例章程辦事，將來萬一追究疫情的責任問題，政策制定者可以解釋，其未做多未做錯。只求不做多不做錯，對於僱員而言，這種行爲無可厚非。對政府而言，堅持舊有措施是同樣只求花大量公帑買個心安，姑且勿論再堅持沿用圍封加上污水檢測之低效率，再花費多少金錢而又無法阻斷社區傳播。

特區之特，取各家所長

特區而言，一國兩制乃兼顧中西方之長處，作為世界級城市，更應該可以為國家發揮出其獨特的能力！市民而言，希望見到政府可以給大眾一個信心以及務實的態度，更好之做法應該是未雨綢繆。香港市民的精神是認真兼具韌性靈活，其實政策制定者何妨不能做多一步，能夠為未來做好準備，遠遠好過好似盲頭烏蠅，求求其其掘沙井化驗，然後四出圍封撲火，先知先覺，好過後知後覺！

現時日增個案已經破百，現實地講，情況假如惡化，日增破千並不是不可能？政府打算如何應對？假如日增數千，政府如何清零又保障民生？再者，如果共存參考新加坡有序放開之後，假如大量市民湧入醫院導致公立醫療系統承受巨大壓力，政府是否有能力應對，甚或乎是否有一個Plan B? 建議港府參考新加坡政府早前已制定而公佈了路綫圖，如法炮製，公佈一個路綫圖，其實可以是兩條路同時行，即動態清零以及有序共存，不妨由現實條件出發，公開坦誠，從而凝聚社會共識。有信心才能安心出行，有希望才能守望前行。

作者是一名多年滬港漂，以筆名「滬港小胡哥」投稿



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