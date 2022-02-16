01論壇．李浩然｜「動態清零」還是「與病毒共存」？

「動態清零」還是「與病毒共存」成爲近日抗疫路線的爭論焦點。不少人提出抗疫方法需要結合當地的社會結構和政府能力等客觀條件，卻鮮有考慮到社會文化中對生命的看法。



來稿作者：李浩然議員



以最典型實施「與病毒共存」且醫療能力較強的美國和英國為例。截止目前，這兩個國家在面對新冠疫情時，已經失去了大約0.3%和0.2%的人囗，即美國已經丟失了大約100萬個生命，英國則大約是16萬。以此比例計算，如果香港實施類似的抗疫政策，香港社會便需要做好丟失大約二萬個生命的心理準備。這是否香港社會能夠承受之重？

膚淺而盲目的跟風

事實上，美、英等西方國家之所以實施此等政策，並不是有意選擇而是沒有辦法的舉措。然而在香港，卻有些人主張應該學習這些國家的抗疫方法。所列舉出來的理據，不外乎香港社會結構難以清零、個人自由、美英是先進國家，以至是香港有數十萬非華人常住居民、近十萬流動歐洲人口等資料，所以認為儘快跟西方國家通關至關重要。

可是這些思考都是膚淺和皮毛的，忽略了香港作為華人社會主體的根，以及由此而產生對生命的看法和政府的期望。

華人社會期望無限責任政府

如果香港社會無法接受過萬死亡人口的心態，這就反映出華人對生命的看法，跟西方社會有著根本的不同，也因而產生了對政府抗疫能力和效果的不同期望。在西方國家，這個死亡率固然會對政府做成不滿，但如果是發生在華人社會，這已足以使政府倒台。這就是東西文化對生命看法的文化差異，抗疫政策也應該以此作為起點。這也正是為什麼習近平主席指令特區政府要儘快穩控疫情，要動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定，並指示中央各有關部門和地方，要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作。這就是從中國人對生命的看法作為起點，把生命放在最高位，不惜一切代價要確保每一位市民的生命。

也正是因為這份態度，所以中國政府能夠在面對疫情時迎難而上，而不像一些西方國家或部分香港人所說的，沒有這個沒有那個能力。迎難而上，就是沒有這個能力時想辦法把這個能力構建出來的態度，說到底，是管治者對生命的負責任態度，更是華人社會對無限責任政府期望的回應。

其實路線之爭的結論已經是毫無疑問的。從道德、技術、經濟發展的成果上，內地的機制和路線已經具有明顯的優越性。幾千年來，傳染病一直是人類的重大問題。而中國已經從自身的實踐中，找到了人類對抗大規模傳染病的有效方法。這是人類文明的重要成果。

香港應進入下一階段的抗疫鬥爭

香港目前的情況困難很大。承上所說的中國人文化態度，應該把焦點放在盡可能降低病死率。結合政策、內地支援和香港社會條件等因素，筆者提出以下幾個方向供政府相關部門和社會市民參考。

1、繼續開拓更多地方做隔離，例如亞博館、會展、酒店等。行政長官已經表示會徵用北區公屋皇后山邨的第1及7座，以及荔景邨恒景樓作為隔離設施。同時將會與酒店業界商討將整間酒店改作社區隔離的可行性，另外還與教育局繼續研究將大學宿舍改為社區隔離設施。這些是好開始，期待更具體的落實情況。

2、做好對接內地檢測和科研團隊以及物資來港的工作。

3、記下在家檢疫人士的人數和住址，並監察他們的情況。

4、後續應以小區圍封，主動強制市民檢測。當每個屋苑超過一定數量確診病例時，便須要考慮封閉隔離檢測1周;同步要做些封區的可行性驗證。

5、方便化和鼓勵提高尤其長者和兒童的疫苗接種率。目前，五家接種科興疫苗的學童健康服務中心預約已經爆滿，最快只能預約到3月中下旬28/3。其實這些中心週末是不開放的，建議可以安排週末也開放，以增加兒童接種能力。另外，還應該針對70歲以上、12歲以下老幼增加更多疫苗接種站，並考慮外判更多私家醫生參與注射疫苗。

6、提前做好準備和預案，在必要時運用「緊急法」應對疫情。

7、真正落實「安心出行」實名制，加強個案追蹤。要知道現在有部分市民為了逃避「安心出行」的記錄，寧可再用另一台不上網的手機使用「安心出行」，使原有的功能被廢掉。強化「安心出行」實名制等大資料管控措施，有利使用大資料管理的作用和能力，做好科技抗疫。

8、清晰理順政府內部防控疫情指揮體系，並讓公眾知曉以增加市民信心幫助抗疫。

9、動員公務員、社會團體和義工參加抗疫。另外動員立法會議員提供可用資源支援抗疫工作。

10、給予合法逗留訪客與香港居民同等的2019冠狀病毒治療收費標準。病毒不會分辨國籍，任何人感染也是可以導致大規模擴散的。

作者李浩然是立法會議員（選舉委員會）、基本法基金會會長



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