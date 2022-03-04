新冠疫情｜保護長者生命需要想方設法

本地疫情阻擊戰要以貫徹落實「人民至上、生命至上」為目標，然而近日本地死亡個案卻是不斷增加，每日因病離世人數已達到三位數之多，累計有逾1,100人死於新一波疫情。若按人口比例計算的話，近期本港死亡人數比例更超過了新加坡等鄰近地區。



在比較不同地方疫情的時候，死亡數字與當地人口的比例十分重要，像同樣有1,000人病死，對於數十萬人口小國與數億人口大國的衝擊便完全不同。根據Our World in Data 網站統計，香港本月頭兩天的每百萬人口新增死亡數字分別為32.57及23.57，高踞全球各地榜首；即使據七天個案作平滑處理以後，本星期三（3月2日）最新數字亦去到14.81，同樣屬於世界第一。

安老院舍打針安排存在流弊

由於染疫死亡個案以年老且未接種疫苗者為主，故此包括一些專家在內，許多意見還是將問題歸咎於本地長者接種疫苗不足。畢竟現時80歲或以上人士接種新冠疫苗者僅佔一半左右，70至79歲組別完成首針接種者亦未足八成。這固然反映了問題的一部分成因，但恐怕也不盡是事實的全部。

近日有安老及殘疾人士院舍爆疫。圖為深水埗「溫暖安老院」。（資料圖片）

現時外展接種隊遇到出現確診個案的護老院舍，就無法進入其中為長者注射疫苗。就算順利安排外展服務，長者如接種前快測結果呈陽性或出現病癥，他們亦不能夠繼續接受疫苗。偏偏社會福利署的工作人數限制，又令不少院舍要求染疫員工繼續上班，促成各處「困獸鬥」式連鎖爆發。有關政策流弊必須立刻修正，才能加強保護院舍老人。

合力籌備逆向隔離保護長者

國家衞生健康委員會專家組組長梁萬年在考察本港疫情期間，便向傳媒表示目前應該加強長者院舍防控感染，特別是加強其服務或工作人員閉環管理，以及加強長者的疫苗接種率。香港大學微生物學系講座教授袁國勇儘管認為長者院舍打針最佳時機已過、覺得他們會在這波疫情付出「很大代價」，但亦強調需我們要繼續為老年人打針。

3月3日，港大微生物系專家袁國勇到西環新萬福護理院視察。院舍有大爆發，五分一院友確診。（歐嘉樂攝）

至於袁國勇先前建議過的長者「逆向隔離」安排，他坦言現時看不到任何相關設施有此準備，可是正如梁萬年說任何面對重大傳染病疫情的措施出台，「不是哪個部門想做就能單獨有效執行」，政府以至全社會都必須一同參與。如果各方從今立刻開始積極籌備，我們相信還是能夠很快找到辦法真正達致「人民至上、生命至上」。