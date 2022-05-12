01論壇．香港新方向｜給行政長官當選人的信——讓我們慶幸留下來

來稿作者：香港新方向



致行政長官當選人李家超先生：

香港——這個曾經讓人神往的名字，卻在這些年歷盡風雨滄桑。有的人打包行囊遠走高飛，而更多的人躊躇不已，對未來的路滿心疑慮。

作為一群留下來的人，我們從未想過捨棄這個家。但不得不承認，我們也曾對未來懷有一絲疑慮。畢竟，香港已經蹉跎了太久，久到讓人記不太清她過往的輝煌。

香港，曾經是一個時代的驕傲。從七十年代的經濟起飛百業興旺，到八、九十年代風靡全球華人社群的香港流行文化，在這片小小的土地裡，蘊含了旺盛的生命力。經典香港流行音樂和港產電影是她魅力的縮影，既有繁華都市的閃耀霓虹，又有市井生活的煙火氣息，既有兒女情長又有英雄豪氣。這座中西薈萃、古今交融的城市，有種獨立灑脫而不失浪漫的力量。與此同時，香港人敬業樂業、努力拼搏和樂觀向上的精神，白手興家的創業奇跡，在多年以後依然是一代人對這座城、這個家的共同回憶。

但幸福安定從不是理所當然，她需要有人為之艱辛付出，去探索，去追尋，去守護。在近年經歷了紛亂和蹉跎之後，香港是時候重新出發，而新任領導人肩負的使命，比以往任何時候都更加沉甸甸：要面對千頭萬緒的工作，錯綜複雜的遺留問題，還有後疫情時期的百業待興和毫不友好的外部環境；更必須帶領香港社會，在全新的形勢下努力探索一條符合今日香港需要的發展路徑。無論是政府管治，土地房屋，青年上游，還是產業發展——「香港慢不得，也等不起。」前路漫漫，充滿艱難險阻。但我們依然相信香港是寶地，香港人從來堅韌不屈。因此，請放手去拼，去為我們和下一代重新描繪一個充滿生機和無限可能的家園——這是每一個留下來的人共同的使命。我們，對你寄以厚望。

香港從來不是一座孤島。她與廣袤的土地相連，在有限的空間裡力爭上游，努力促進融合以及自我超越。開埠以來，香港不變的角色和優勢都在於連通世界，融貫中西，是一個窗口，是不可或缺的橋樑，是多元文化交融彙聚的地方。她歷經考驗，有過輝煌，走過動盪，如今應該思考如何與時俱進，超越自我，敢為人先。

雖時過境遷，但香港的拼搏精神不變。這份勤奮刻苦、靈活應變、開拓進取、逆境自強，是香港創造往昔輝煌的力量之源，更是開拓未來所必需的精神養分。昔日歲月再美好，終究是過去的時光。在屬自己的時代裡，我們勢必要創造屬自己的新歷史。

既然深愛這片港灣，在這裡紮下了根，我們沒有理由當一個旁觀者。我們在土地發展、青年政策、政府改革、產業轉型等重大問題上都提出了我們的看法。我們相信，即便我們每個人的力量都是杯水車薪，但當我們凝聚在一起，勢必能夠積水成淵，開拓出前進的新方向。

堅守從來不易。那是一份信念，相信自己，相信香港這個家，相信「改變力量，源於你我」。歲月流轉，但這座城市的精神內核不變。讓我們重新喚醒自強不息的香港精神。讓我們走出自我懷疑，一同直面各種困難挑戰。讓我們緊緊依靠彼此，為香江續寫輝煌傳奇。讓我們慶幸成為留下來的人，一起見證光景未來的蛻變。

香港新方向的成員包括立法會議員張欣宇、律師、工程師、建築師等。香港新方向關於土地發展、政府改革、青年政策及產業轉型等詳細建議已經發送給行政長官當選人參考。標題為編輯所擬，原題為「給行政長官當選人的信——讓我們慶幸，成為留下來的人」。



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