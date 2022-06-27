黃錦星留下的政策「手尾」新環境局莫拖延

環境局局長黃錦星即將卸任，副局長謝展寰周五（7月1日）將擔任新環境及生態局局長。黃錦星是問責官員中少有在同一政策局做足十年，而謝展寰更是由1985起便入職環境部門至今，見證環保政策變化，相信二人以至政策局的交接工作順利。



自回歸至今，政府對環境政策的關鍵轉變，莫過於2007年專門成立環境局，加強與環保、可持續發展及能源的相關政策間的聯繫，以助改善環境質素。十多年來，局方開展大量行動，尤其是惜食減廢，而減廢政策體現於各項措施，不少還是在黃錦星擔任環境局局長的十年間拍板和執行，例如膠袋徵費、四電一腦回收、綠在區區、回收基金等，而垃圾徵費議案在拖拉多時後終在去年獲立法會通過，預料在明年下半年實施。此外，政府亦為定下電動車普及化、清新空氣、資源循環和應對氣候變化藍圖。當然，最令人對黃錦星印象深刻的，莫過於任內常與「大嘥鬼」同場宣傳。

「綠綠賞」回收積分卡，一卡通行全港「綠在區區」。（黃錦星網誌）

藍圖多惟環保目標一直拖

政府的環保措施多、藍圖多、創意也不少，問題是成效不足而且走數。政府在2013年發布《香港資源循環藍圖2013-2022》，當年預期今年的都市固體廢物每日人均棄置量是0.8公斤，廢物回收率達55%，但2020年的實際數字是1.44公斤，廢物回收率僅為28%，是環保政策的一大缺失。去年政府更新藍圖，一舉把減廢目標時間推遲至2035年，承認短期內難追回昔日目標。

談及數字還是有點距離，提起2017年的廢紙圍城，相信市民便喚起記憶。更諷刺的是有回收設施但未被善用，香港在2020年每日生產3,200多公噸廚餘，但現時處理廚餘的「有機資源回收中心」在去年4月至今年1月疫情趨緩之時，平均每日仍只處理150公噸，仍低於200公噸的設計上限。

2020年，每日人均棄置量為1.44公斤，整體回收率只有28%，表現均較回歸年差。（資料圖片）

回收率下降，很大原因源自內地收緊廢物進口要求，加上本地物流費用高，部分產品回收價格低迷，再加上疫情一度打擊需求，令本地回收業無利可圖，但回收業界過分依賴出口處理廢物，又沒有提升回收質素， 當進口地拒收時本地就手足無措。近年政府從資助廢物回收、購置機器和運輸成本着手，減輕回收業開支，算是亡羊補牢。若果環境局在更早時間擺平各方爭議，落實垃圾徵費，廢物圍城的情況不會那麼嚴重。現在要等到明年落實，改變市民和企業處理廢物的習慣後，廢物回收才望有起色。

另一項主要環境政策圍繞電力。在這方面，政府在回歸的變化甚少，兩電仍壟斷電力市場，政府排除開放電力市場各個環節，而本屆環境局只調低兩電准許利潤回報率至8%亦未夠盡力。電力政策是重要，既在於社會要求供應穩定以及價格可負擔，亦在於配合削減碳排放，減低氣候變化的衝擊和空氣污染。現時香港的溫室氣體排放有約六成源自發電，然而，去年推出的《香港氣候行動藍圖2050》只訂立2050年可再生能源佔電力生產15%，未免過於保守。本屆環境局與兩電推出上網電價，吸引了企業和民間裝設太陽能板生產電源，是公認的德政，但今年局方竟提出下調售價，正正削減民間參與意欲和減碳進程。

本港2017年曾現廢紙圍城。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

新政府環保政綱雖欠奉

實際工作經已繁重

無可否認，回歸以來社會的環保意識加強，就連商界亦積極把業務加入減廢節能元素，政府的推廣工作值得肯定，可是政府推動環保政策的力度要比現時多十倍百倍，才可追回現時的落後。由此看來，黃錦星可以說在環保政策開了個頭，願與業界處理問題，但力度未夠徹底，政策未能成為政府政績。

亦因為政績待成，新政府即使沒有提及甚麼環保大計，單是要履行現政府的工作也已見繁重。接手的謝展寰是政府專業職系出身，一直在環保部門工作，相信接手黃錦星的工問題不大。然而，我們期望新局長能夠敢於擔當，完成政府各項環保政策的目標，勿再一屆拖一屆。再者， 新政府強調融入大灣區建設，新局長正好帶領香港發展環保產業，例如提倡利用灣區地理合作生產風電光電，爭取大灣區城市恆常化設配額進口香港具質素的廢料，同時鼓勵企業在大灣區設廠生產再生產品，再賣給灣區內的市場等。要令本地人安居樂業，進而吸引外地人才落地生根，政府除了做好經濟民生，更要不斷改善環境，建立宜居城市美名，新環境和生態局任重道遠。