01多聲道｜汲取第五波教訓　新政府要交代清晰抗疫藍圖

香港在新冠病毒的抗疫路上，有過不平凡的成就，也遭遇慘痛的教訓。但希望比病毒傳得更快，政府更重要任務是如何將散沙建成抗疫堡壘，給市民信心和希望。



來稿作者：招彥燾



有了2003年對抗沙士的經驗，面對新冠病毒的洶洶來襲，政府居中領導，前線醫護堅守崗位、廣大市民自律配戴口罩，更在中央的大力支持下，香港平安度過了頭四波疫情。可惜第五波井噴式爆發，令香港一度失守，逾9000市民尤以長者、兒童的生命，為現時暫得穩定的局面刻下不能磨滅的回憶。

檢測雙軌並行 切合香港需要

全民戴口罩、機場核酸測試、強制檢疫安排、指定酒店隔離等環環相扣的政策令香港頭四波受感染人數低，相關政策和措施亦贏得多國倣效。由空少群組引發的第五波，卻重創香港；面對幾何級、井噴式爆發的疫情，原有機制難以控制局面，社區核酸測試不勝負荷。香港人口密集、樓宇相鄰，市民跨區工作活動等流通頻繁，核酸測試雖然是金標準，但香港每日檢測能力有限。第五波時政府和承辦商竭力提升檢測能力，由每日10萬次提升至20萬次，即使流動實驗室成立後，檢測能力最大提升至30萬次，但如疫情久居不下，應無法應付全港數百萬計的檢測需要。

政府意識到問題後，民政事務署率先於本年1月14日透過義工向屯門區有需要人士派發快速測試，達致初步分流作用，減輕社區檢測中心壓力及避免人龍。隨後，政府廣泛使用快速測試，按地區風險指數派發快速測試及強制檢測。於是，快速測試和核酸測試雙軌並行的獨特模式，成為體現香港一國兩制、因應本地情況而實施不同於內地的政策。

事實上，香港這套雙軌並行模式也為內地提供一定參考，國家衛生健康委員會於3月初公布在核酸檢測基礎上，增加快速抗原檢測作為輔助手法。衛健委即時列出三類人適合使用快速測試及檢測陽性流程，北京、上海等地相繼推行。

市民配合是關鍵 大眾信心要重建

香港新一屆政府即將上場，實行以結果為目標的施政理念。當前，如何遏止病毒蔓延，如何與國際和內地通關，成為急市民所急的頭等大事。政府的任務，是如何將散沙碎石築成抗疫堡壘。北京、上海等地雖有爆發疫情，但情況較香港輕，其中原因是當地抗疫目標清晰。新一屆政府將在七一上場，疫情不會在短時間消失，香港在國家支持下，需更快更好利地利用獨特優勢抵抗疫情。

筆者與所有香港市民一樣，經歷過五波疫情的起落，由於我們的公司是政府承辦商之一，也是唯一的本地快速測試的研發商，對抗疫、防疫的過程感受特別深刻。我們固然要用上最精準及高效的工具並以科學為基礎的政策來抗疫、防疫，但市民的意願及配合才是最重要的關鍵。我期望新一屆政府汲取第五波教訓，為香港訂立清晰抗疫目標、時間表及優先次序，公開透明化整個目標藍圖，讓社會知道前進的方向，令希望比病毒傳得更快，重建大眾信心！

作者招彥燾是香港中文大學生物醫學學院客座副教授、相達生物科技創辦人及行政總裁。標題為編輯所擬，原文題為「希望比病毒傳得更快」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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