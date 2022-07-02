01多聲道｜強調國家繼承　「香港不是殖民地」符合中國主權

日前，數間出版社的公民與社會發展科教科書表示「香港不是殖民地」。誠然，該論述符合中國一直擁有香港「主權」的事實，亦糾正香港只受到「殖民統治」的論調，惟詮釋欠缺全面，當以「主權」與「國家繼承」的關係論證其合法性。



來稿作者：潘俊恩



香港「主權」所在涉及「國家繼承」

從法律角度，大清最先以條約形式將香港納入勢力範圍（國境）。撇除「自古以來」的虛無，政治科學之父讓．布丹（Jean Bodin）指出「主權（Sovereignty）是一個共和國擁有的絕對和永恆的權利」，這裡的「共和國」指廣義的國家。撇除「元清非中國論」，明清交替，大清首次以「中國」在國際法的精神下，與俄羅斯沙皇國簽訂平等條約——《尼布楚條約》，確立國家邊界。18世紀末，「中國」已經不是單純指鬆散的「中原」，而是引申對特定領土作出申明的國體，大清的政治形態逐漸或完成過渡至「主權國家」（Sovereign State）。從「主權」的定義，大清可說是擁有香港「主權」的過渡國；從「主權國家」的轉變，大清可說是擁有香港「主權」的始祖。

香港「主權」誰屬的討論，涉及政治交替，實際不難理解。大清於鴉片戰爭、英法聯軍之役和甲午戰爭戰敗，先後簽訂《南京條約》、《北京條約》和《展拓香港界址專條》的不平等條約，「割讓」香港島和九龍半島，並租借新界予英國99年。但是，國際法亦表明「主權」是國家的權力，以法定政權實體為代表行使「主權」，雖然可能因為外力因素導致暫時無法行使「主權」，但並非代表「主權」喪失。由於平等條約確定香港是大清的勢力範圍在前，而「領土主權」歸永久生活在它之上的人民所有，是「主權」概念中不可分割也是不可轉讓的部分，故不平等條約的締結不等於「領土主權」的喪失。

其後，中華民國作為大清繼承國（Successor State）的「共和國」，理所當然代表「中國」繼承香港的「主權」擁有。國共交替，1971年的聯合國大會2758號決議，將中華人民共和國正式代表「中國」一席。所以，中華人民共和國又繼承中華民國，代表「中國」再度繼承香港的「主權」擁有。故此，現今中華人民共和國擁有香港「主權」，是根據「主權」和「國家繼承」的政治學概念而來，「殖民地自決」之言不攻自破，「自古以來」亦是不知所然。

中國一直擁有香港「主權」，只是「治權移交」

中國一直擁有香港「主權」，惟論述過程有闕漏。1969年，聯合國通過《維也納條約法公約》，其中第52條指出：「如果條約的締結是違反《聯合國憲章》所體現的國際法原則，以威力相威脅或使用武力而促成的，則該條約無效。」中國以此當頭棒喝否定香港島和九龍半島「割讓」予英國的合理性，即「沒有承認過英國對香港統治的合法性」，但該公約第4條亦指出「不溯既往」，故舉例略有失當。

然而，在重申擁有香港主權的論述卻出現瑕疵，導致誤會連連。1982年，鄧小平據指曾提出對香港的16字方針：「收回主權，保持繁榮，制度不變，港人治港」，其中「收回主權」錯誤表達中國在此之前沒有香港「主權」，亦間接承認香港是英國「殖民地」。「恢復對香港行使主權」之「恢復」同樣讓人誤解曾改變香港「主權」擁有者的狀態，因為中國一直擁有香港「主權」，1997年7月1日只是恢復香港「治權」（Right to Govern），當天正進行「治權移交」，而非「主權移交」。香港從一開始並不是獨立的政治實體，中國以不平等條約的非法性和「國家繼承」的論點，足以支撐香港走向「治權」回歸中國的結果。至今，香港大眾仍缺乏理解有關概念和邏輯，導致「中國擁有香港主權」觀點明確，但論述失蹄。

英國偷換概念稱香港是「殖民地」，自圓其說失敗

英國一直宣稱香港是其「殖民地」，未免言過其實。英國最先以「直轄殖民地」（Crown Colony）描述香港於英治時期的政治地位，後來改成「屬土」（Dependent Territory），又以「交接」（Handover）或「主權轉移」（Transfer of Sovereignty）描述香港主權移交，更直接以「香港殖民地」（The Colony of Hong Kong）定義香港的法律地位，將「殖民地」與香港掛鉤。

但是，「殖民地」指由宗主國統治，沒有政治、經濟、軍事和外交方面的獨立權力，完全受宗主國控制的非宗主國本土地區。香港由新界、九龍和香港島三部份組成，雖然香港島和九龍半島透過不平等條約「割讓」給英國，但新界只屬於租借性質，而且九龍寨城仍歸大清管轄，由廣州府新安縣大鵬協左營駐防，後來成為特殊的三不管地帶。香港並非「完全受宗主國控制」，亦不是「殖民地」。1960年，聯合國於《關於准許殖民地國家及民族獨立之宣言》規定「殖民地」內「所有的人民都有自決權」。英國至今強調香港曾是其「殖民地」，意味英國不反對香港「自決」，而近年外部勢力影響香港政局，難免惹起以「殖民地」地位論述達到政治目的之猜想。

由是觀之，香港回歸中國25週年，屬於「治權」回歸。「香港不是殖民地」論述觀點明確，香港在英治時期充其量屬於「非政治領土」，受到「殖民統治」，惟論證過程闕漏邏輯，應當強調中國一直擁有香港「主權」之由來，兼論與「繼承國」的關係，並且否定與「殖民地」定義不符，梳理邏輯，增加說服力，說好香港故事。

作者潘俊恩是城市智庫成員、立法會議員助理、香港中文大學政治與行政學系社會科學碩士。標題為編輯所擬，原文為「『香港不是殖民地』符合中國『主權』，當強調『國家繼承』」。



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