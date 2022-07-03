01論壇．香港新方向｜7月1日那天習近平究竟說了什麼？

國家主席習近平出席香港回歸祖國 25 周年慶典暨第六屆特區政府就職典禮時，向廣大香港市民和一眾官員、議員和嘉賓發表了重要講話。講話語重心長，闡述了「一國兩制」方針的重大理論和實踐問題，同時也代表了國家和中國共產黨對香港前途的看法和信心。除了以「四點希望」高瞻遠矚地指導特區政府施政外，也帶出了相當重要的政治訊息。



來稿作者：香港新方向



一、跨越2047的「一國兩制」

習主席在講話中對這個問題給出了十分清晰的結論：「這樣的好制度沒有任何理由改變，必須長期堅持」。用直白的語言來說，「一國兩制」這條道路，經受住了歷史的考驗，必定跨越2047，持續地走下去。

事實上，中國共產黨在去年通過的第三個歷史決議中，已將堅持「一國兩制」上升為新時代堅持和發展中國特色社會主義的基本方略，是國家制度和治理體系的一個顯著優勢。而在這次的講話中，更是強調了「一國兩制」符合國家和民族根本利益。換言之，過去某些人動輒用「一國一制」在港人中製造恐慌，如今可以休矣。

二、建設力量光譜的包容性

習主席在「四點希望」中，強調「香港是全體居民的共同家園，家和萬事興」。對於經歷了新冠肺炎疫情和劇烈社會動盪的香港來說，這是極為重要的信息。

在由亂及治、由治及興的時代背景下，過去一段時間，社會常常討論，不同的陣營和背景的人士，是否仍有參與建設香港的空間，又需要符合什麼樣的標準和條件？如今，習主席給出了十分明確的答案：真心擁護「一國兩制」方針、熱愛香港、遵守基本法和特區法律，都屬於建設力量，都可以為香港出力和貢獻。主席在講話中強調「家和萬事興」、「包容共濟、求同存異」，其實正正是告訴包括管治力量在內的社會各界，香港應當停止炒作撕裂對立——現在是我們聚精會神搞建設的時候，真心擁護「一國兩制」的人應當在新時代、新篇章下，一起參與建設，共同創造香港的美好明天。

那麼，什麼才是真心擁護「一國兩制」？

三、真心擁護「一國兩制」的內涵

在香港，除了政治光譜中最極端的兩端，絕大多數居民，包括過往的反對派，均聲稱自己支持擁護「一國兩制」。但現實卻是，過往香港反對陣營在操作議題和吸引選票時，採取的一項核心策略就是散播恐中恐共的意識，以「兩制」做「一國」的擋箭牌，拒絕接受中央政府對香港的任何管治，乃至還想著「反攻大陸」。在2016年的一篇本地採訪中，一位泛民的代表人物就曾說過：「我們希望有堵防火牆與中國大陸區隔存在」，而更甚者則直接說出：「等待大陸民情風向轉變，香港星火就可以燎遍內地」，赤裸裸地表達顛覆國家根本制度的意圖。

針對這個問題，習主席的講話亦明確畫下紅線——社會主義制度是我們這個國家根本制度，共產黨領導是中國特色社會主義的最本質特徵。國家實行的普遍的根本制度和在香港實行的特殊的資本主義制度是「一國兩制」共同包含的基本內容。港人要維護「一國兩制」，首先就應當接受並自覺維護國家實行的根本制度。任何攻擊國家基本制度的言行就是在削弱「一國兩制」的基礎，任何利用和宣揚恐中恐共的政治路徑，都不符合擁護「一國兩制」的要求，不應被社會所接納，所有香港居民，特別是過去的反對陣營，必須對這條紅線有清晰的認識。

四、國家珍視的自由開放國際都會

在梳理了「一國兩制」的前景和確立了國家對官員和政治人物的要求後，習主席在講話中亦多次提到了香港的自由開放，以及香港聯通世界的獨特地位和優勢，更是用「中央同樣很重視」這一充滿感情色彩的語句來形容。

香港在接下來的發展路徑中，必須尤其重視國際連結，利用、鞏固和壯大這一優勢。國家對外開放新格局需要一個高度自由開放、保持普通法制度、同國際規則順暢銜接的香港。香港保持她的「背靠祖國、聯通世界」的優勢，才符合國家和自身的根本和長期利益。

五、對每一個青年的殷切希望

主席在講話的最後部分，特意花了不少篇幅回應青年人的需要。講話中，主席用到了「每一個青年」這一字眼。每一個青年，當然也包括在社會動盪中受影響甚至犯過錯誤的迷途青年。知錯能改善莫大焉，國家希望香港的下一代成人成材，都能留在香港參與建設。社會各界應當攜手，讓未來主人翁了解和認識到國家和世界發展大勢，透過不同的活動、項目和日常生活中的點滴，全面增強青年的民族歸屬感和自豪感。正如主席所言，「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」。

習近平主席這次講話，是高度總結了「一國兩制」25年來實踐的經驗和啟示，提出的一份綱領性文件。這份講話不僅指出了「一國兩制」未來的方向，更正本清源地回應了近來關於香港的一些甚囂塵上的「雜音」，向香港社會提供了最亟需的權威答案。

一幅香港未來的藍圖，前所未有的清晰。

香港新方向的成員包括立法會議員張欣宇、律師、工程師、建築師等。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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