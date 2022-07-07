01論壇．黃偉信｜北部都會區發展將有助提升年輕人就業和置業機會

國家主席習近平訪港帶出了多個重要訊息，其中一個重點就是年輕人的發展。要讓青年和下一代成功，就必須解決他們就業困難， 向上流動機會，以及上車問題。在新政府重組後，發展局、房屋局、運輸及物流局，民政及青年事務局、創新科技及工業局等應該聯手統籌和規劃好北部都會區，這個新發展區將可望成為香港未來經濟動力和引擎，也可以提供充足的就業發展和置業空間給香港年輕人。



來稿作者：黃偉信



首先，全面推動創科中心和新工業發展。目前香港經濟發展模式依舊單一，過分集中在金融領域，大部分的就業機會都聚集在港島和九龍東都會區。北部都會區的願景有望帶來新的轉變，創造出北創科，南金融的格局。

新田科技城具就業供應潛質

近年香港逐步發展起創新科技，在科學園和數碼港孕育了不少初創企業並吸收了不少創科經驗。隨著香港吸引到越來越多參與基礎科研、知識產權保護、人工智能等的公司進駐，加上新工業和再工業化的推動下，政府各部門可以持續地把現有的科學園和未來科技城發展起來，讓香港成為國際創新科技中心。

同時，不少評論擔心，北部都會區是否做到自給自足，提供足夠的就業機會，筆者對此抱有信心，因為在北部都會區建設的新田科技城，可以結合深港和大灣區優勢，連通南山和深圳的科創園區，並發揮香港獨特的國際優勢，合力引進海外和內地企業。舉例說，當年DJI在香港起步，礙於土地供應和租金問題而選擇回到深圳發展，繼而成為千億企業。但是未來如果有了北部都會區，辦公室和人員不成問題，反之可以讓企業同步吸納和招聘港深人才。

北部都會區必須交通便利

第二，隨著北部都會區的發展，政府必須做好鐵路和基建。在發展前期，要讓市民，特別是年輕人，搬到都會區，就要先起好連接市區的鐵路，也要規劃好港深西部鐵路，把洪水橋丶深圳前海和港九市區連通，這樣搬到北部都會區不會給人感覺像現在這樣，太遠離市中心和不方便。反之，當鐵路網到位，建好一小時生活圈，這樣不論是在當區就業，在市區上班，還是到深圳工作，都做到往返北部都會區便利和舒適。新一屆政府應當盡快提出相關建議和方案，訂出詳細規劃及當區的工程研究，從而計算出相應的運輸需求，全面審視香港鐵路及運輸網絡的發展。

要把北部都會區打造成宜居宜業的地方，這個重責將會落在運輸及物流局。而當局亦應盡快連同相關發展部門盡早定立基建建造時間表，透過跨部門的緊緻合作，以結果為目標，那可望真的達致職住平衡，同時也增加市民到北部都會區居住和就業。而當基建接通了香港和深圳各區，政府亦應該帶頭 把部分部門逐步遷入新區，以作示範作用， 這樣下來，企業也會陸續更願意搬入新區。

建私樓與居屋誘年輕人遷入

第三、落實公私營合作房屋及首期免息貸款。國家主席習近平訪港提出要解決年輕人學業、就業、創業和置業的實際困難，創造並給予他們成長和發展的機會。北部都會區的發展可謂適逢其時，放眼新界北區的土地資源，不少屬於棕地，可開發和平整的土地，未來要推動和增加房屋供應，應當重新盡快探討公私營合作模式，在政府主導下，結合私人市場力量加快興建，並以混合模式釋放發展商的土地儲備。試想想，當北區都會區出現大量新的私樓和新居屋項目，並由政府提供免息貨款和作出擔保，甚至市民適度動用強積金作為首期，這樣可望大大提升年輕人的歸屬感，也更願意遷入新區。

北部都會區未來可望提升深港連繫，結合現有兩地創科發展策略，吸引創科公司進駐，也逐步鼓勵其他產業進駐。當確保了足夠的當區就業機會後，將可望做到自給自足和職住平衡。我們認為未來北部都會區發展，應參考當年天水圍新市鎮和沙田新市鎮工程發展，成立跨部門統籌小組，集合工程師、規劃師、建築師、運輸及交通主任等，全面落實規劃，讓香港在未來十年出現一個新區和新亮點。

另外， 有關如何加快包括北部都會區的土地發展，香港新方向之前亦有提供五大建議予特區政府參考。推動良政善治，需要明確的目標以及對香港有益的中長期規劃。要把北區都會區概念落實，就要在鐵路丶運輸基建、規劃和房屋發展入手，並開展與深圳當局跨部門的交流，這樣才是對國家《「十四五」規劃綱要》負責任的態度，達致共建優質灣區，攜手開拓高增值產業和多元經濟，積極支持青年工作。

作者黃偉信是香港新方向工程及交通專業召集人，現職國際工程顧問公司。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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