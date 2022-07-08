01多聲道｜從習近平七一講話看香港未來發展的含意

理解領導人的講話，從而找出未來政策的端倪，這是中國香港從政者應學懂的基本學問。日前，國家主席習近平赴港出席香港回歸25週年大會，期間發表重要講話。與5年前有所不同，今次的講話除了再次提了一國兩制之外，也出了「四個必須」及「四個希望」的方針，為香港發展指引方向。



來稿作者：張美雄



這「四個必須」分別是：必須全面貫徹「一國兩制」方針、必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一、必須落實「愛國者治港」、必須保持香港的獨特地位和優勢。

在我而言，四個必須的意義是指不論特區政府、政界人士以至普羅大眾，須上下一心堅守「一國兩制」「中央全面管治」「愛國者治港」的既定方針，才能繼續保持香港的獨特地位和優勢。

事實上，以上四個必須是中央一貫對香港的說法，不論在國安法、或者是完善選舉制度實施時也有說明，因此並不意外，也是港府及從政者的基本條件。反而，習主席「四個希望」，香港的從政者應更須份外留意，更需要深入學習。

「四個希望」分別是：著力提高治理水準、切實排解民生憂難、不斷增強發展動能、共同維護和諧穩定。

住房短中期規劃少 收回土地竟猶豫

我雖為一個青年的從政者，但與此同時也是一位累積了若干地區經驗的區議員，過往也曾被社會定義為建設光譜內的溫和派。今天嘗試憑我個人的德薄能鮮之見的去理解習主席四個希望的含義：

「著力提高治理水準」：新一屆特區政府已經上任，香港亦踏入由亂及治、由治及興的年代。對習主席來說，愛國者治港是基本標準，但從政者亦須具備德才兼備的賢能，以及敢於改進的作風。事實上，過往特區政府在香港的深層次矛盾問題上時被質疑議而不決，決而不行，如住房需求上，在短中期計劃很少著墨，甚至在收回土地條例上猶豫，難解燃眉之急。因此，習主席的講話中第一個希望就是要提高治理水準，只有治理水準提高，才能改變過往部分港府官員的一些固有思維及公務員「多做多錯、少做少錯」的方式。

「切實排解民生憂難」：當治理水準提高後，就要切實排解深層次的民生問題。除了上述的房屋問題外，貧富懸殊、青年發展也是香港民生的老大議題。以青年議題為例，上一屆特區政府班子已多次表示與青年同行，更要推行「三業三政」的工作，惟政策卻被指「公式化」，以為成立委員會/小組就等於處理了問題。就如2017年成立的青年發展委員會，名額本身已非常有限，當中更有為數不少的委任成員被嘲諷是「不青年的權貴」、「富二代」，卻難以真正接觸到基層及普羅大眾的年輕一代。事實上，如果青年政策做得好，培育到青年的正向思維，也許一些社會動盪是能夠避免的。

習主席是次的發言，深明香港年青人才是社會的未來，他形容「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」可見他不單關愛青年，言詞也很貼地。新一屆特區政府改組民政事務局為「民政及青年事務局」，將制訂和推動更全面的青年政策，針對性為國家及香港建設培養新血，以及加強中港青年的交流，本人除了期待，亦希望新政府能遵從習主席的發言，能「切實」、「貼地」排解民生憂難。

發展是解決民生問題的金鑰匙

「不斷增強發展動能」：習主席在這一個希望上，重點是如何理解香港的「動能」。香港與內地各城市的分別之處，不是在於生產總值、或城市的規模，而是獨特「一國兩制」的優勢。香港不單背靠祖國，也面向世界，受惠於內地和國際的橋樑，是香港持續發展的動能來源。

因此，當我們理解到香港的「動能」後，便要珍而惜之，更要持續增強發展，不能故步自封，以發展作金鑰匙去解決民生問題。因此，香港未來不單應與大灣區及國家「十四五」的發展格局接軌，也應繼續拓展香港的經貿網絡，爭取盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），確定香港對國家發展大局的特殊地方。

「共同維護和諧穩定」：當前三個希望實踐後，為香港社會帶來厚植基礎，我們就能進一步地維護和諧穩定。香港這個家，絕對需要以和為貴、和睦相處、互敬互愛，這樣才能穩健發展。今天，香港已進入穩定及充滿機遇的新時代，不能重回當年政治上永無終止的爭吵不休，拖累香港的發展。最近，張學友就七一感言片段發表評論，卻被有心人士亂扣帽子，憑空製造事端、加劇戾氣。幸好歌神學友最後得到北京日報平反，講公道話，否則無意義的爭論將沒完沒了。正如《北京日報》所說，當今仍有人以「正能量」之名行「高級黑」之實，我們必須防備有些人為爭取政治本錢搞極化，炒作撕裂對立。在今天人心安穩的日子，香港須集中經濟發展、排解民生困難，絕不能走回頭路。

作者張美雄是西貢區議員及民生圓桌召集人。現題為編輯所擬，原題為「為何國家主席習近平要帶出「四個希望」？從主席七一宣言看香港未來發展的含意」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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