經濟下行風險大　政府應該挑大樑

內地經濟受內外因素影響而面臨增速放緩的問題，中央政府近來積極推出不同的政策試圖扭轉經濟下行的趨勢。國務院總理李克強周二（16日）在深圳召開經濟大省政府主要負責人座談會，提出要時不我待地爭取經濟恢復發展，各省要過緊日子同時促消費，支持住房需求。他在會中更指出六個經濟大省作為經濟發展的「頂樑柱」，應該勇挑大樑，發揮穩經濟關鍵支撐作用。



廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川這六個經濟大省的GDP總量佔全國45%，人口接近四成，是推動消費市場最重要的力量。因此李克強才會要求它們加大力度推出穩經濟政策，要避免用直接財政刺激的情況下激活地方經濟。但除此之外，所謂的「六省挑大樑」還有另外一層意義。

經濟大省的責任

李克強提到，穩經濟也是穩財源，六省中的四個沿海省份對中央財政上繳淨額的貢獻佔全國超過六成，要設法完成財政上繳任務，才能確保中央的財政支出。中國的財政體制為分稅制，經濟大省財政收入高，攤分到上繳中央的稅金也比較多。中央政府再通過轉移支付的方式將稅金分配到各省，而中西部及東北地區等經濟較落後地區往往會得到較大的幫助，以令它們也能得到發展機會。因此，經濟大省確保完成對中央上繳任務，才能支撐國家進行轉移支付幫助其他地區。

李克強說，6個經濟大省經濟總量、市場主體數量、吸納就業都佔全國四成以上。經濟大省要勇挑大樑，保市場主體穩經濟，穩定本地和外來務工人員就業。穩經濟也是穩財源。（央視網）

近年國家主席習近平提出「共同富裕」的社會主義堅持，其實並非新的政策。過去多年，中央便一直以沿海省份的經濟成果補貼其他地區，終於促成了全面脫貧的成果。現在經濟困難時期，大省亦應該挑起責任，保護較易受到經濟下行影響的省份。

今年以來經濟面臨逆風，政策提及「共同富裕」的調門較低，有論者以為中國已經放棄了有關的政策，其實這是誤解。正如「中國製造2025」的政策過去因為在中美貿易戰中被美國特朗普政府所針對，因此較少再提及，但其精神並沒有改變，中國仍然積極發展晶片、電動汽車等高端製造業。同樣地，國家可能因為外界對於「共同富裕」的不必要誤解而較少提及，但從這次李克強強調「大省挑大樑」就可反映此政策精神並沒有消失。

香港什麼人應挑起大樑？

面對經濟困境的並不只有內地，香港也面臨着多年未見的經濟逆風。要渡過這段困難時期，我們不妨參考李克強「大省挑大樑」的精神。香港並不如內地廣闊，地區差異和流動性也沒有內地省份之間的大，當然不可能直接地參考。但「大省挑大樑」的精神是有能力者幫助弱者，以香港的情況，不同產業之間，以及不同收入群體之間的差距可以很大，當中較有能力的人就可以負起更大的社會責任，政府應該主動發揮「再分配」的功能幫助基層市民。

在不同產業方面，政府應該支撐那些因疫情而受影響的行業，避免它們出現倒閉潮而有更多市民失業。對於一些長遠欠缺發展潛力的行業，則應該幫助從業者轉型至其他優勢行業。這樣政府才能助社會整體能渡過難關。

禁追租令已屆滿，可能引起小商戶結業潮。

「再分配」的最基本方法是稅收，增加對有能力者的稅收去幫助能力較弱者，但改變稅制是大幅度的規劃。短期而言，政府亦可以使用政策工具達到一定效果。例如最近公布5月至7月的失業率才回落至4.3%，經濟回恢才略見起色，但近日「禁追租令」到期，有業主已馬上向租戶追租，甚至入稟法庭，不少能力較弱租戶面臨巨大壓力。假如未能處理好租金壓力，便可能引起結業潮，甚至加重失業問題。應對營商困難，政府可通過其他政策伸出援手，例如向有需要的店舖提供長期而低息貸款，待疫情過後才慢慢攤還。