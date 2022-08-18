經濟下行風險大　政府應該挑大樑

撰文：評論編輯室
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內地經濟受內外因素影響而面臨增速放緩的問題，中央政府近來積極推出不同的政策試圖扭轉經濟下行的趨勢。國務院總理李克強周二（16日）在深圳召開經濟大省政府主要負責人座談會，提出要時不我待地爭取經濟恢復發展，各省要過緊日子同時促消費，支持住房需求。他在會中更指出六個經濟大省作為經濟發展的「頂樑柱」，應該勇挑大樑，發揮穩經濟關鍵支撐作用。

廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川這六個經濟大省的GDP總量佔全國45%，人口接近四成，是推動消費市場最重要的力量。因此李克強才會要求它們加大力度推出穩經濟政策，要避免用直接財政刺激的情況下激活地方經濟。但除此之外，所謂的「六省挑大樑」還有另外一層意義。

經濟大省的責任

李克強提到，穩經濟也是穩財源，六省中的四個沿海省份對中央財政上繳淨額的貢獻佔全國超過六成，要設法完成財政上繳任務，才能確保中央的財政支出。中國的財政體制為分稅制，經濟大省財政收入高，攤分到上繳中央的稅金也比較多。中央政府再通過轉移支付的方式將稅金分配到各省，而中西部及東北地區等經濟較落後地區往往會得到較大的幫助，以令它們也能得到發展機會。因此，經濟大省確保完成對中央上繳任務，才能支撐國家進行轉移支付幫助其他地區。

李克強說，6個經濟大省經濟總量、市場主體數量、吸納就業都佔全國四成以上。經濟大省要勇挑大樑，保市場主體穩經濟，穩定本地和外來務工人員就業。穩經濟也是穩財源。（央視網）

近年國家主席習近平提出「共同富裕」的社會主義堅持，其實並非新的政策。過去多年，中央便一直以沿海省份的經濟成果補貼其他地區，終於促成了全面脫貧的成果。現在經濟困難時期，大省亦應該挑起責任，保護較易受到經濟下行影響的省份。

今年以來經濟面臨逆風，政策提及「共同富裕」的調門較低，有論者以為中國已經放棄了有關的政策，其實這是誤解。正如「中國製造2025」的政策過去因為在中美貿易戰中被美國特朗普政府所針對，因此較少再提及，但其精神並沒有改變，中國仍然積極發展晶片、電動汽車等高端製造業。同樣地，國家可能因為外界對於「共同富裕」的不必要誤解而較少提及，但從這次李克強強調「大省挑大樑」就可反映此政策精神並沒有消失。

香港什麼人應挑起大樑？

面對經濟困境的並不只有內地，香港也面臨着多年未見的經濟逆風。要渡過這段困難時期，我們不妨參考李克強「大省挑大樑」的精神。香港並不如內地廣闊，地區差異和流動性也沒有內地省份之間的大，當然不可能直接地參考。但「大省挑大樑」的精神是有能力者幫助弱者，以香港的情況，不同產業之間，以及不同收入群體之間的差距可以很大，當中較有能力的人就可以負起更大的社會責任，政府應該主動發揮「再分配」的功能幫助基層市民。

在不同產業方面，政府應該支撐那些因疫情而受影響的行業，避免它們出現倒閉潮而有更多市民失業。對於一些長遠欠缺發展潛力的行業，則應該幫助從業者轉型至其他優勢行業。這樣政府才能助社會整體能渡過難關。

禁追租令已屆滿，可能引起小商戶結業潮。

「再分配」的最基本方法是稅收，增加對有能力者的稅收去幫助能力較弱者，但改變稅制是大幅度的規劃。短期而言，政府亦可以使用政策工具達到一定效果。例如最近公布5月至7月的失業率才回落至4.3%，經濟回恢才略見起色，但近日「禁追租令」到期，有業主已馬上向租戶追租，甚至入稟法庭，不少能力較弱租戶面臨巨大壓力。假如未能處理好租金壓力，便可能引起結業潮，甚至加重失業問題。應對營商困難，政府可通過其他政策伸出援手，例如向有需要的店舖提供長期而低息貸款，待疫情過後才慢慢攤還。

消費券不能解決經濟結構危機大水漫灌不能解決經濟問題為經濟下行作最壞打算及最好準備
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