「0+3」是如何成功爭取

由Z2傳出「0+7」到特首李家超周五（23日）公布「0+3」，社會既是關注和期待，亦是不無驚喜。但這不是一篇政情內幕文章，分析政府如何考慮「0+7」變了最後公布「0+3」，而是要指出「0+3」能夠成事的條件基礎，繼而探討將來走向「0+0」的路徑。



近日社會積極呼籲政府放寬入境檢疫措施，商界的聲音尤其強烈，甚至要求「0+0」，有人更謂應由經濟官員來決定。然而公共政策事關重大，後果要由全個社會承受，在沒有足夠基礎下胡亂叫價，不能算是負責任。經濟和防疫需要向來都是一個平衡問題，亦即如何在穩經濟的同時不礙疫情防控，或如何在防控疫情的同時不礙經濟活動。

疫苗接種換取承受能力

正如我們日前的分析指出，香港的醫療體系已通過了這一輪疫情的壓力測試，而輸入個案佔比和數目有限，因此當局大有條件放寬入境檢疫要求。在政府周五的記者會上，醫務衛生局局長盧寵茂更加明確地指出，由於本港疫苗接種率的顯著改善，第三針由今年初的不足10%大幅度提升到77%，因此7月至9月的這一輪疫情「一直受控」，並較原本預期的情況為好，高見約1萬宗後便逐漸回落。目前公立醫院病床情況改善，非緊急服務正恢復至八成以上，成就了入境檢疫放寬至「0+3」的決定。

換言之，「0+3」的成功爭取並不是靠大聲、靠叫價，而是疫苗接種率的提升，也是公營醫療體系的負荷能力足夠。一直以來不乏聲音批評政府「谷針」，但他們現在理應明白，正是「谷針」才能幫助香港聯通世界、走向復常。目前一老（80歲以上）一幼（11歲以下）的三針接種率分別只得五成多及兩成，香港若要進一步開放，疫苗屏障必須加強。而那些濫發「免針紙」的醫生，更正正是在阻礙社會建立防重症屏障、拖慢復常，必須依法打擊。

本港第三針疫苗接種率（截止2022年9月22日）

至於提高公立醫院的承擔能力，其實也有賴私家醫院接收轉介病人。但須記得的是，轉介情況乃在盧寵茂公開批評之後才得到改善。故此香港若要進一步開放，爭取早日實現「0+0」，如何加強公立醫院能力、調動私立醫院資源，亦應為各界重點。

0.6%隱形患者的風險可控

要走向「0+0」，我們必須看科學數字。根據盧寵茂的估計，每1000個機場抵港人士中約30人為新冠患者，其中24人（即八成）可在抵港檢測及三天「黃碼」期內找出，繼而截斷病毒流入社會；三天後雖然「黃碼」轉「藍碼」，但由於抵港人士仍須在第四及第六日進行核酸核測，因此可找到餘下6名患者。

若然實施「0+3」後機場抵港人數增加兩至三倍，那大約會是每天1.5萬至2萬人。以上述比例計算，亦即90至120名隱形患者會在四天「藍碼」期間在社區活動，風險可控。若然香港一老一幼的疫苗接種率提高，而外圍疫情又持續降溫，令入境人數中的患者比例再次減低，香港屆時自然有條件「0+0」，承受個案流入社區的風險。

日本和台灣將分別在10月11日和13日對外開關，而且入境後可在餐廳用膳，某程度上比香港更為開放。不論是方便市民外遊，抑或吸引海外旅客，朝向「0+0」必然是社會整體的目標。做好內防擴散、建立一老一幼的防重症屏障、提高醫療體系能力等是各界當下應該共同努力的方向。