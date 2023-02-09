自從國家主席習近平去年寄語新一屆政府要「把有為政府同高效市場更好結合起來」以來，財政司司長陳茂波、發展局局長甯漢亥等官員也不只一次提及這說法。例如陳茂波曾經表示，「整個發展理念已從昔日的積極不干預、大市場小政府，清晰而明確地向有為政府和高效市場更好結合的方向邁進，這是香港的必然選擇」。但政府要用好市場力量，卻是知而行難。



簡約公屋的首批149億撥款剛獲立法會工務小組通過，但田北辰等立法會議員憂慮未必能吸引劏房戶入住。究其背後問題，便涉及了政府和市場的關係。



簡約公屋的原意是改善劏房戶的居住環境。姑且不說香港劏房戶多達十萬，三萬個簡約公屋單位不足容納所有人。即使對象是當中居住環境最惡劣的三萬戶人，他們也未必會遷進簡約公屋。

劏房住戶重視是否就近上班

本港的劏房超過六成位於九龍區，當中又以油尖旺以及深水埗區最多，各有超過二萬個劏房單位。原因毋庸贅言，就是為了就近工作。與簡約公屋性質相近的過渡性房屋，原意租戶以輪候傳統公屋不少於三年的市民為主，目標是這些甲類住戶佔八成。但根據房屋局近日對立法會質詢的答覆，新界區的過渡性房屋僅得61.5%是甲類租戶，其中博愛江夏圍村項目更只得52.5%。

簡約公屋雖有啟德、牛頭角及柴灣三個選址，但其餘五個項目散落在屯門、小欖、元朗及上水。即使當局將提供基本的社區配套，也沒法保證基層市民能有工作機會。經濟活動多少，相當程度上得看市場的選擇。庫房不是拿不出260億，議員憂慮的是撥款建成之後，簡約公屋還是不能配合劏房戶的需要，幫助不了最有需要的市民。

雖然借用啟德世運道地皮建簡約公屋，但房屋局局長何永賢重申九龍東CBD2的願景不變。（何永賢FB圖片）

政府期望CBD2 市場看法不樂觀

事實上，政府官員的期望不時與市場的看法有落差。九龍東是最明顯的案例。

政府將啟德、九龍灣和觀塘打造成第二個核心商業區，拓展經濟以及舒緩發展飽和的中環及金鐘區，原意很好。但不管是因為交通配套未到位，抑或企業欠缺誘因遷入等原因，市場的看法就是與政府出現落差。

啟德發展區的商業地皮三度流標，觀塘重建的商業項目只得一家發展商願意入標，入標價更不符市建局要求而要收回項目。業界數字亦顯示九龍東去年底的甲級寫字樓空置率高達兩成，遠高於全港平均數。

反而啟德地皮改劃成住宅地後順利批出，市建局現在也正打算在裕民坊項目加入住宅發展元素，以吸引地產商參與。九龍東成為核心商業區的願景至今未能落實，也難怪官員多次重申定位未變，社會卻仍然憂慮CBD2只是鏡花水月。

由解決劏房戶的居住需要，到建設九龍東核心商業區，以至是發展北部都會區、推動創科及新工業，甚至是完善勞工保障及社會福利，市場的力量始終不可或缺，但前提是政府懂得善用和引導。李家超政府若然掌握不了結合有為政府和高效市場的方法，香港要由治及興也將遙遙無期。