僭建問題，久為香港人所知。林鄭月娥在任發展局局長時，已經揚言會嚴打新界村屋僭建，「一視同仁」清拆。到梁振英及唐英年競選行政長官時，又揭發豪宅僭建、「挖深咗」的問題。還有鄭若驊上任律政司司長時，與丈夫名下兩間獨立屋被屋宇署證實共九處僭建。照道理，政府早應該積極巡查，加緊執法。



僭建有多種，新界村屋較多在三層以上再蓋違例構建物，豪宅則可能是加建底層，甚至可能涉及建築物結構。不管如何，都是不符合《建築物條例》或相關規例，或者未經建築事務監督批准及同意。總之在香港都是有法可依，地政總署及屋宇署都可以執法、檢控。

惟今年2月，申訴專員公署發表主動調查報告，指出由2012年至2021年期間，屋宇署發出的僭建清拆令中近四分之一在期限屆滿後仍未獲遵從，反映該署的執法行動未能有效遏止僭建物增長。而且屋宇署有時在發現僭建後9至18個月才發出清拆令，未能做到「即時」執法。

到這次一場世紀黑雨，揭發紅山半島有大宅僭建及非法拆除擋土牆，更有山泥傾瀉的危險。特首李家超表示政府一定會執法，「如果需要檢控的，我們會檢控；需要清拆的，會要求清拆；涉及霸佔官地，或政府因此要做一些特別工程，亦會追究其在費用方面的責任」。

紅山半島三間獨立屋涉僭建及未經許可佔用政府土地，發展局長甯漢豪表示會依法檢控。(香港01記者攝）

不過，同樣重要的是僭建、霸佔官地的獨立屋不是一間半間，紅山半島以外的涉嫌違法、違例住宅為數不少。李家超強調私人樓宇多達44,000幢，「必須務實地按着實際的處理能力去處理」、「需要很務實地以風險角度來處理不同的僭建物」。發展局局長甯漢豪則承認過往執法力度主要雄市區大廈，獨立屋過去不是屋宇署重點，但接下來會優先留意尤其是在斜坡附近、面向海的獨立屋。

早前談到工廈食肆，局長強調「違契就是違契」。同樣地看待僭建，其實是多是少、是市區大廈抑或獨立屋也好，違法、違例就是違法、違例。只要政府確認問題必須打擊，那麼僭建住宅數量龐大，要做的反而是提速、提效。立法會議員（建築、測量、都市規劃及園境界）謝偉銓提出，政府可以賦與物業管理公司人員或者其他政府人員入屋巡查的權力，亦可以加大罰則阻嚇業主。

這一屆政府上任以來，嚴厲打擊不少問題，諸如兩元乘車優惠、取消器官捐贈、涉及國安問題等。對於打擊樓宇僭建，其實政府更加應該雷厲風行，甚至向社會承諾工作KPI。這不只是為了樓宇安全和公平，也有助政府建立公信力。