中六男生曾憲哲失蹤八日後終獲尋回，而且身體無恙，不只其父母感恩及慶幸，相信社會各界也鬆一口氣。畢竟曾經九號風球及黑色暴雨，搜救隊連日上山遍搜不果，不少人或許以為已經凶多吉少。



男生所讀學校的校長向家長發信，提醒他們要關注子女的需要及情緒健康，容許子女表達感受，並加以聆聽和安慰。毫無疑問，這次事件中最重要的始終是男生以至一眾學生的精神健康——不論是受此事件影響，抑或本身有其他憂慮或困擾。

教育局局長蔡若蓮被問及事件時，表示「我很明白一個母親要找回兒子的心情。我們知道現時同學及其家人都需要時間處理相關事情，所以正如校長的呼籲，希望社會和大家可以給予他們空間，讓他們好好處理目前同學的健康和家庭的情況」。當事人若有需要，相信政府定必提供支援，但局長不能只從家長的角度看待問題，更不應該視之為單一、偶發事件。

正如立法會議員江玉歡指出，「這個事件並不能被視為一個單一問題」，「學童及青少年的情緒健康是我們較為空白的部分」，並問道「對於青少年，究竟我們明白他們有幾多？對他們，我們是否有足夠了解及聯繫？我們有否關心他們的精神及情緒健康？我們有否臨時設施供有短暫情緒困擾的青少年暫時淒身？」這些不只是家長的關注，更是局長要回答的問題。

眾所周知，香港學生向來面對沉重的學業壓力，害怕被公開考試定生死。經過2019年反修例事件後，部份人又多了另一份困擾，甚至憂慮將來的前路。今年的鄰座同學，下年可能已經退學移民，這不只可能影響年輕人的心情，更衍生實實在在的殺校問題。

將於2025/26學年結束辦學的玫瑰崗中學，多名學生代表在短片〈請讓我們相信希望-致特首李家超先生的信〉中便形容「玫瑰崗就像我們的第二個家」，不少同學由幼稚園或小學起在校內一同成長，對這個大家庭感情濃厚，「不能夠接受亦不願意接受」學校停辦。

短片更加引述特首李家超去年的《施政報告》所指，「年青人就是香港的未來，政府要為孩子成長成才創造機會」，以此要求政府為400多名中學生提供新校舍，「讓我們在熟悉安穩的環境、熟悉的老師教導下學習」。

雖然局長蔡若蓮強調一直與辦學團體緊密溝通，「知道這是經過深思熟慮和務實的決定」，並表示「非常關注同學在短片裏情緒的表現」，不過學生縱有情緒，也是合情合理、自然不過的事。相信許多面臨學校被殺的中小學生，同樣面對不捨、難過、不適應的問題，只是玫瑰崗中學的學生比較勇於表達，向特首發公開信而已。

隨着學生人數不足，教育局早前已點算學校實際在學人數並就此批班，目標是「軟着陸」，逐步有序調節學校數目。 再者，中小學是否續辦也要看辦學團體、校方的打算。但無論如何，學生的實際需要以至心理需要，教育局局長始終責無旁貸。說到底，還是同一回事：「對於青少年，究竟我們明白他們有幾多？」