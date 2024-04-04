揚言自得｜中美天上對決： 人類再次登月

人類第一次登月是55年前。美國於1969-72年之間以6次阿波羅飛行任務把12名太空人送上月球。然後呢？然後沒有了。由阿波羅1號演練時太空艙發生火警燒死3名太空人，到阿波羅11號太空人岩士唐（Neil Armstrong）在月球踏出「個人一小步，人類一大步」，僅僅用了2年5個月，可謂光速發展。然後呢？ 然後沒有了，岩士唐兩年後向太空總署辭職，不是什麼健康理由或家庭原因，就是不玩了，去了大學教書，謝絕媒體訪問。有美國記者抱怨：「 美國納稅人花費天文數字送他上月球，他回來後卻像隱居一樣。」其實他亦出席很多公開活動，只是絕不談「人類一大步」的精彩故事及帶給他的心路歷程。然後呢？ 去年，中國正式公布：計劃於2030年前實現登月，開展科學探索。

美國55年前光速進展，成功登陸月球，並在月球發射太空船把太空人送回母艙，安全返回地球，這2年5個月之間爆發的驚人科技飛躍，如能持續，55年後的今天人類起碼已經在火星居住。美國為何在踏出人類一大步之後便停步？ 美國太空總署白紙黑字的解釋是：「 擊敗了蘇聯，便完結了太空競賽」（Beating the Soviet ended the space race）。

美國登月之後，便不斷有「登月造假」論出現，50多年來從沒停止，包括美國霍士電視曾播放特輯，聲稱登月是荷里活式電影製作，並提出一連串質疑。面對這些質疑，美國太空總署亦正式出面澄清，提出的證據包括阿波羅任務帶回來的363公斤月球石已獲地質學家證實無可能來自地球。（但中國尚未派人登月，已多次成功在月表採樣）。最新的造假論出自俄羅斯總統普京總統之口。他說： 用美國自己的人工智能分析，登月照片是偽造的。這是首次有國家領導人質疑55年前的登月。

中國於2019年1月成功把無人太空船着陸月球背面，是人類第一次，美國至今還做不到。美國太空總署總監發文祝賀表示：「這是人類首次，令人印象深刻。」全球無人敢質疑中國這個「人類第一次」。如有造假輪，我們國家航天局發言人不會提出什麼證據去反駁，只會在記者會哈哈一笑，然後說：「下一條問題。」

普京說「 登月照片是假的」，那為何不驗證當時錄影的視頻？2009年7月16日美國太空總署白紙黑字公布：「40年前首次登月的視像錄影因為錄影帶被重複使用而被抹掉，但是經過數碼技術還原的廣播拷貝，較原裝版本更加清晰。」

我相信55年前的登月其中起碼99%是真的，就算「最後一公里」是假的，亦即「太空人降落月球，在月表停留21小時36分鐘，然後發射太空船重回母艙返回地球」這1%是假的，但阿波羅計劃帶來的科技進步，無可置疑。人類在科技上的前進，不可能煞停。但美國登月，是政治任務而不是科技任務。政治任務一旦完成，便再沒有繼續下去的需要。這解釋了為何踏出了人類一大步之後，便驀然收兵。當然，最後一公里如果是假的，同樣需要驀然收兵，否則人類一大步不斷向前走，今天要造假到人類在火星居住，假戲遲早穿崩，故此必須匆匆謝幕，讓一切畫上句號。

「登月」作為政治任務既有外需，更有內需。蘇聯早於1957年便成功發射人造衛星，是人類第一次； 1961年4月，蘇聯太空人完成環繞地球軌道飛行，又是人類第一次，全球驚嘆，蘇聯國威直逼美國。同年甘迺迪就職總統，4個月後，甘迺迪發動古巴豬灣事件，中情局策動並 裝備古巴流亡分子登陸豬灣，企圖推翻卡斯特羅政府，但三天後全軍覆滅，甘迺迪在國際灰頭灰面並被多國譴責，一個月後他向全世界公布：「美國在十年內，把太空人送上月球，然後平安返回地球」。兩年後甘迺迪遇刺身亡，美國哭泣，他的「送人上月球」成為任務必達的總統遺言，國會撥款天文數字讓太空總署完成這必達任務。到1968年，美國在越戰泥足深陷，北越進行行諒山大反攻、美軍被爆在越南美萊村屠殺婦孺、 全國反戰示威蔓延、4月，黑人民權領袖馬丁路德金被刺殺、 激發全美黑人暴動、兩個月後甘迺迪總統之弟羅拔甘迺迪在競選活動被刺殺；在中東，以色列和約旦爆發軍事衝突；在歐洲，蘇聯坦克挺進捷克。那時，距離甘迺迪總統遺言的限期只有一年多。美國 內外交困，史學家公認1968年是美國近代最躁動不安的一年。美國急需在國內凝聚全國民心、在國際重振威望。登月，是最優解決方案，死都要死出來。

就在當年，登月任務進展緩慢的美國太空總署總監換馬。新任總監 Thomas Paine 上任9個月便光速實現了登月，凝聚了美國民心，連最激烈反政府的示威者都平靜了、驕傲了、歌唱美國了。登月亦感召了世界，全人類只要有電視機都激動地觀看電視直播。登月後兩個月，阿波羅11號太空人開始周遊列國，所到之處人如潮洶，印度和巴基斯坦均有逾百萬群眾上街歡迎太空人。登月是美國近代史最成功的內政和外交，奠定了美國作為全球燈塔的地位、令美國軟實力一步登天，美國精神教全球仰視。

阿波羅11號登月升空之前5天，蘇聯發射了「月神15號」太空船 （Luna 15），其任務是在月球採樣運回地球。阿波羅11號和與月神15號曾經在同一時間環繞月球不同軌道運行，這絕非偶然，內外交困的美國不可以接受蘇聯完成人類第一次月球採樣，必需光速完成人類第一次登月，兩者同時發生。但月神15號在月球着陸後翻側，任務失敗。阿波羅11號成為人類近代史最耀眼的光輝，月神15號成為歷史的遺忘。

這段歷史回顧，對我們國家登月計劃有何啟發？舊美國的國格，是你第一個飛上太空，我便第一個登月，起碼擺出良性競爭的面孔。今天美國的失格是：拉幫結派搞破壞。它搞不成的，我們不准搞。華為5G 搞得有聲有色，舊美國會嘗試搞6G，然後7G。但新美國是不准你搞，連扣留任正非女兒這樣下三濫手段都做得出。美國破壞我們芯片業，阻撓我們新能源和電動車發展，Ticktok要生存便要賣身。如此美國，豈會眼白白看我們實現50多年來人類首次重返月球？這絕對是對美國國家安全最嚴重的威脅呀！美國於2011年通過法例，禁止美國太空總署和中國有任何太空上的合作。但我們泱泱大國，依然伸出友誼之手，願意和美國合作探索太空。美國視登月為中美對決之地，但中國視之為合作共贏的契機。

美國要切切實實反思。我們國家既然公布了2030年之前登陸月球，當然是有把握的，這份把握，亦當然 計算了美國搞破壞的能力。55年前的登月是真是假，與我們無關，美國最新說法是2026年重返月球，這亦與我們無關，我們只會專心在2029年建國80周年國慶前成功登陸月球，然後是不斷前進的太空探索，造福人類。2029年台灣當然也早已回歸祖國，我相信連少數剩餘的台獨分亦會掩不住興奮的心情，歌唱祖國。我們邀請美國人民加入。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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