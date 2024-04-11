香港新方向｜的士加價：司機、乘客與社會的三難困局

來稿作者：劉暢



運輸及物流局近日提交的士業加價申請文件再次引發社會熱議。業界要求的加幅不菲，紅的

加價5元，綠的加價4.5元，兩者跳錶加2毫，大嶼山的士加價6元。除此之外，業界還申請縮短跳表等時，上調行李費。面對業界的加價訴求，我們似乎陷入了司機利益、乘客負擔、投資回報和社會效益的多方博弈。如何在這個糾結的困局中尋求共贏，是擺在我們面前的一道難題。

作為基層勞工的的士司機，他們在快速變化的經濟環境中尤其脆弱。長期面臨車租、油價、保養等成本上漲，而車資加幅卻往往滯後。疫情更讓生意雪上加霜。在網約車等新經濟模式的衝擊下，傳統的士業更是舉步維艱。很多司機朋友辛勤工作，只是為了維持基本生計。作為一個負責任、有擔當的社會，我們理應體恤司機的辛勞，為他們爭取合理的回報。

然而，我們也要問，單純的加價真的能從根本上改善司機處境嗎？恐怕未必，一味加價很可能適得其反，將乘客推向其他交通工具，反而令司機生意進一步萎縮。加上車主趁機增收租金，司機反而會面臨車租增加、顧客流失的雙重壓力。因此，除了適度加價外，的士業更需要在運營模式、服務品質、從業保障等方面徹底革新，增強自身競爭力，方能為司機創造更多的增收空間。

其次，的士牌照作為一項特殊的金融投資產品，其價值和收益深受行政政策的影響。由於供應稀缺，的士牌照成為了一種稀缺資源，其價值隨之攀升。不少投資者購入的士牌，旨在通過抽取高額租金獲得穩定現金回報。因此，加價很大程度上是在為這些投資者的收益"埋單"。這種行政干預下的利益輸送，本質上是以社會公共利益為代價，來滿足部分投資者的訴求。對此，政府理應審慎對待，在政策制定上應該避免進一步傾斜車主（牌主），以免加劇社會貧富差距，影響社會公平。的士牌照的現金流投資回報不應該通過行政加價手段，以市民的支出去埋單和維持。我們需要深思這種模式背後的社會效益，並尋求更合理的解決方案。

同時，更需正視的是，的士服務的社會屬性。服務質素是決定市民是否願意支付更高費用的關鍵。香港的士服務質素問題一直存在，並且歷年加價並未有效提升服務質量。在經濟下行週期，市民對價格更加敏感，如何說服他們支持的士加價或是更多的選用的士服務，這是一個必須面對的問題。頻繁加價對改善的士服務是否有實質助益?如果加價並未換來優質服務，公眾憑什麼為之買單?

最後，面對當前的新經濟環境和科技發展，單靠簡單的加減價，已經很難解決當前的士業面臨的困局。從更長遠的角度看，傳統的士業只有積極擁抱互聯網時代，推動平臺化、智慧化轉型，才能在新形勢下煥發生機。同時，積極推動網約車合法化也是大勢所趨。傳統的士與網約車完全可以優勢互補，實現差異化經營。通過市場化競爭倒逼服務升級，將有助於推動行業整體進步。「互聯網+交通」所孕育的眾多商業模式和效率提升空間，也將為網約平臺、車行、車主、司機和乘客開創更多共贏可能。因此，我們應以開放包容的心態看待新業態，積極促進傳統的士與新模式融合發展，構建多方共贏的智慧出行新生態。

的士加價絕非萬靈藥。在考慮是否支持加價的同時，我們也應該思考如何通過政策和技術創新來促進行業的健康發展。化解當前困局，需要司機、乘客、投資者和社會各界換位思考，平衡訴求。更需要的士業直面時代挑戰，以創新求變，在轉型升級中重塑優勢，確保的士服務能夠在激烈的市場競爭中繼續為市民提供安全、方便、高效的出行選擇。

作者劉暢博士是香港新方向總召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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