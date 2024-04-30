香港新方向｜真誠，香港旅遊業重振之道

來稿作者：劉暢



近日，香港旅遊發展局公佈了2024年第一季度的訪港旅客數據。數據顯示，共有1123萬人次旅客訪港，同比增加1.5倍，環比增加5%；其中內地訪港旅客約870萬人次，同比增幅近1.6倍，約占整體來港旅客的77%。這一數據反映出當前香港旅遊業呈持續復蘇態勢，五一黃金周更有望迎來逾80萬內地旅客訪港。

政府在推動和宣傳香港旅遊方面也在不遺餘力的努力。從五月開始的煙花無人機表演，到盛事之都名下的各類大型活動，再到旅發局積極開拓與內地社交媒體平臺和全世界網紅的合作，一系列措施旨在吸引更多旅客到訪香港。然而，在碎片化旅遊時代，吸引流量、舉辦盛事固然重要，但若想真正盤活經濟，實現「旺丁又旺財」，僅靠外宣和流量是遠遠不夠的。內地一些城市的「出圈」經驗告訴我們，真誠的服務、完善的配套和政府的積極作為，才是留住旅客、促進消費的關鍵。

打造超預期服務體驗

我們不妨以備受關注的「淄博燒烤」、「哈爾濱冰雪」、「被港人擠爆的深圳」為例。幾個城市的旅遊產業之所以能夠成功「出圈」，關鍵在於政府、業界、市民的多方跨界聯動。網上流量發酵鋪排，政府迅速從互聯網接梗，並沒讓流量只停留在互聯網上，而是真正實現一體化流量運作。旅客增加以後，當地政府立刻反應，增加免費接駁巴士／火車線路，與業界緊密合作為旅客提供景點小冊子，優惠及購物禮券，針對不同旅客群體提供不同類型優惠。同時，政府也嚴控物價、加大巡查力度，嚴厲打擊宰客、欺詐等行為，維護市場秩序，讓旅客放心消費。另外，政府也並鼓勵普通市民積極參與、務求盡其所能為旅客提供優質服務，這一系列「組合拳」讓旅客真切感受到了超預期的體驗。這種由上至下、全民參與的旅遊推廣模式，值得香港借鑒。

建立快速應急處理機制

作為一個國際旅遊城市，面對負面輿情，回避問題的應對方式已不適應當下互聯網時代的需求。政府部門應當改變反應緩慢的傳統應對方式，不迴避問題，及時介入、積極應對，巧妙吸引流量。包括出入境口岸和交通的靈活安排，旅客對餐飲，住宿，購物，交通投訴的快速介入、秉公處理，並及時公開處理結果，讓旅客感受到香港政府的誠意和效率。哪怕是負面新聞也有機會轉化成為了一次次的正面宣傳，贏得口碑。

挖掘特色，打造全新的人文城市名片

香港向以美食、購物和現代都市風貌聞名於世，要在後疫情時代重振旅遊，僅僅依靠傳統的旅遊資源已遠遠不夠。要以創新的思路去發掘獨特的人文內涵。無論是嶺南和客家的傳統文化、"東方好萊塢"經典香港電影的影視文化、結合霓虹燈和塗鴉的街頭文化，還是上山下海的健康文化，舊區改造活化的獵奇文化，都可以成為香港的新名片、新引擎。也讓遊客理解，香港不僅是購物天堂，更是人文之都，從而增加遊客逗留時間。

總的來說，流量不是現代旅遊的必殺技，真誠才是。網絡熱度是短暫的，「出圈」是積累的結果，要實現香港旅遊業的「旺丁旺財」，關鍵在於打通線上線下，政府、業界和市民共同努力，實現一體化流量運作，以真心換真情，以優質服務打動遊客，只有這樣，香港旅遊業才能在激烈的市場競爭中立於不敗之地，實現持續繁榮。

作者劉暢博士是香港新方向總召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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