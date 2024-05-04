奇妙的揭發者｜港深聯手在北區舉辦世博會最有效最實際

行政長官2023年施政報告提出支持不同國際會展活動和大型盛事在香港舉行。香港政府努力辦盛事，但諸如煙花匯演、足球表演賽、藝術裝置、國際欖球賽、大型展覽會等等，都是小型盛事，2008年北京舉辦奧運會，2010年上海辦世界博覽會（世博會），才是真真正正的國際級盛事。相比之下，香港辦的是「一夜情式」的盛事，而且有很多盛事的得益者都不是香港人和香港社會，是「人家出豉油、香港出雞」的盛事。



世博會才是真正的盛事，香港應該搞，而且建議以綠色科技為主題。應該和深圳一起搞，聚焦電動汽車、無人駕駛、綠色能源、水淨化、綠色建築材料等主題。綠色主題很適合新界北區，那裏和深圳對比是一陰一陽，香港這邊是荒廢的農田和魚塘、深圳那邊已經發展成科技重鎮，大型科技企業，包括小米、騰訊、華為、大疆創新（DJI）等都在深圳設立總部。香港和深圳合辦世博會，將會產生很多創意火花，也是香港融入大灣區，成為中外文化交流中心最實在的世界級盛事。

如何在新界北區的濕地，例如南生圍、三寶樹、蠔殼圍的濕地上推動綠色創新科技？亞洲和一帶一路國家，例如日本、韓國的科技公司，如何在這片濕地發展不同類型的展館？我相信會非常有趣。展示的不單只是科技，而是在新界北區獨有的綠色田園上發揮創意。這需要國際級的組織和團隊。香港有人才有能力做這件事。那麼欠缺的是什麼？就是要有真正做大事的決心，不只是用很大的資源來做很小的事。要把資源集中去做一件大事，才能真正令香港推陳出生，成功塑造國際品牌。

世博會每五年舉辦一次，沙特阿拉伯首都利雅得為2030年世博會主辦城市。若果香港和深圳一起舉辦世博會，對香港有好處、對深圳有好處、對大灣區也有非常大的好處。而且中國已經有上海世博的主辦經驗，香港與深圳可以和上海合作，中國三個最頂尖的城市一起做好這件世界級級盛事。以綠色科技為主題，也是國家發展的必然道路。所以構想這個概念其實並不困難，最難的是如何去做？怎樣執行？但無論如何，世博會真的值得舉辦。

截至2024 年2月底，香港外匯儲備資產為33,157億港元，說多不多、說少不少。若花5,800億港元去興建交椅洲人工島，我相信對於市民來說，對工程不會超支並沒有太大的信心。但是若果去辦世博會，世博會有一定的規模和格式，對於財務管理會更有把握、市民會更期待更興奮。2035年深港一起舉辦世博會，相信比投資興建人工島更有價值，更會收到對外宣傳功效，將是令香港再次踏上國際舞台的一項最佳盛事。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。