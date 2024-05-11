奇妙的揭發者｜職訓局是培養技術人才不是升讀大學學位

近日在港鐵站見到一個燈箱廣告，是職業訓練局（VTC）選科策略資訊日的廣告，其中提到「96%的職訓局畢業生升讀本地/海外大學學士學位」。畢業後繼續銜接大學，是否浪費資源呢？



2022/23年度職訓局獲政府補助金38.4億，旗下收費高等教育科技學院（THEi） 正積極籌備於2026年升格應用科學大學。香港已經有11間大學辦學位課程，為什麼職訓局又要辦學位課程？職訓局應該培養一些職業相關的技工，現在卻變成學術成績不佳的學生才讀職訓局，產生自卑感。而教員的技能水平和產業經驗嚴重失調。

未來競爭趨勢未必靠大學學位而是靠技術。新加坡一向有Skill Education，新加坡政府在2015年推出的「技能創前程計劃」（SkillsFuture），推動中小企業投入資源與時間培訓員工，以提升其技能。瑞士、德國和內地也有相若計劃，唯獨香港沒有，競爭力落後於世界的形勢，所以職業和技工培訓體制是需要檢討和改革的。

在人工智能的新年代，香港推動創科產業，政府於2023年公布《香港創新科技發展藍圖》。創科能為傳統產業帶來升級和轉型。發展產業需要人才，目前最需要的是技術人才。什麼是技術人才？簡單來說就是技工。

如果沒有技工，這個社會是很難運作的。修理大廈的升降機、修理商場行人電梯需要技工。香港行人天橋興建了大量無阻礙電梯，需要技工。安裝冷氣需要技工，消防、水務、電力都需要技工。現在香港最缺乏的是技工，香港建造業議會表示技術人員的人手短缺比率今年約6%至15%，2027年將增加至20%。

技工的平均年齡越來越高。香港機電業工會聯合會指出機電業面對斷層和老化，欠缺40至50多歲熟練技工，吸引年輕人入行不易。為什麼技工年齡老化？因為職訓局忘記了初衷，就是要培養技術人才。香港要發展創科、就要推動大數據，大數據需要伺服器，伺服器需要由技工來保養維修，不能夠運用A.I.自我維水修。

職訓局裏目前只是提高大學學位產能，而不是技工產能。技工產能需要的不是學位，而是由師傅徒弟制訓練出來的經驗技工。職訓局於1982年成立，是香港法定機構，理事會主席戴澤棠先生畢業於香港大學電子工程系，2011年起擔任職訓局委員會成員。職訓局轄下有13間成員機構，包括香港高等教育科技學院、香港知專設計學院、香港專業教育學院、中華廚藝學院、國際廚藝學院、海事訓練學院、高峰進修學院、才晉高等教育學院、酒店及旅遊學院、青年學院、卓越培訓發展中心、匯縱專業發展中心及展亮技能發展中心；提供的學位課程來自建造、環境及工程學系、設計及建築學系、數碼創新及科技學系、食品及健康科學學系、酒店餐飲及工商管理學系、運動及康樂學系。2022/23年度，修讀職前課程的學生40,510名，參與在職培訓的學員共225,580位。

香港目前出現了缺乏技工的危機，政府官員，立法會議員和教育界人士應該正視問題，因為一個沒有技工的社會很難發展真正的產業，例如，要發展金融科技 （fintech）也需要有技工去維修伺服器，需要處理很多技術上的問題。電工是一個例子，若果你是住在跑馬地，要找一位電工上門維修並不容易。其實這現象已經蔓延到各個地區，以前屋邨舊區都見得到的水電維修店，現在越來越少。因為香港教育資源引導學生去讀學位課程，而它們基本上是由一些沒有技術能力的教授主導。到頭來，香港的技能失傳。霓虹光管就是一個例子，現有的香港霓虹光管技藝基本上將會失傳，因為沒有一個體制和系統去容許霓虹光管技藝傳承。

另外一個例子是髮型屋。以前想入行的年輕人可以到髮型屋當學徒，由洗頭學起，之後學剪頭髮，成為師傅。現在職訓局提供拔苗助長式的課程，學生以為自己讀了幾個月之後便真的懂得剪髮。其實做技工不能靠拔苗助長的速成班，技工要有好的基本功。

香港目前的人才問題最主要是出於教育機構，很多學生以為畢業之後就已經有足夠的技能應付高階的工作，所以社會基層的工作沒有人願意做。然而，這些基層的工作正正就是打下基本功最重要的步驟。做廚師、髮型師、修理汽車、技工一定是由基本功開始，政府似乎忘記了這一點。教育局於2019年推出的青年生涯規劃，現在似乎變成大學學位主導。大學學位主導的後果是畢業生未能符合入職條件。職訓局的主要功能是訓練具能力的入職員工，職訓局應該和香港企業合作，培養企業所需要的技術員工。

現在適齡學生人數越來越少，但是新開的課程數目越來越多。2016年港鐵成立港鐵學院，提供鐵路科技和運輸營運課程。2016年由香港機場管理局成立香港國際航空學院，為香港航空業培訓人才。企業開設學院，試問哪裡來大量學生呢？於是乎有人說︰可以引入海外學生。那麼本地的學生如何處理呢？為什麼不先把香港本地學生培養好？

職訓局目前這種大學化傾向是需要檢討的，因為大學化所需要的資源和成本是不少的。根據立法會資料，2021/22學年每名學士學位課程的學生平均教學開支約為154,000元，扣除每年平均學費42,100元，政府須向每名大學生每年資助111,900元。技工較簡單，受聘公司直接向員工提供培訓，培訓能為公司作出貢獻的技工。

職訓局應該做的是對學生培養基本功，什麼是基本功？是學習態度、做事態度、紀律，這一方面看看日本、韓國的職人便知道。內地和台灣也有師徒制，做壽司、修理鐘錶，唯獨香港教育體制把師徒制消滅，用大學學位成為學習最終目標，這是政府需要檢討的。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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