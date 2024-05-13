來稿｜重新規劃香港旅遊業發展

來稿作者：劉學廉



筆者早前提及要突破本港現時旅遊業困局，可以靠走「高端服務業」路線，用專業服務重建香港品牌，讓旅客得到高質的旅遊體驗，贏回大眾對香港旅遊業的信心。除「高端服務業」外，其實發展大型旅遊基建項目同樣重要，不過特區政府可能考慮到財政壓力問題，對相關發展策略評估相對保守，令香港旅遊業未可在適當時候作出突破。

失去新鮮感的旅遊業體驗

事實上，過往香港旅遊業景氣指數高企有賴於自由行政策的支持。2003年香港經濟陷入低谷，中央與特區政府決定推出自由行政策，容許內地居民辦理簡單手續即可前往香港旅遊。相對之前需要進行大量繁瑣手續和審批時間長久，自由行政策落實無疑大力吸引內地旅客訪港意慾。加上當時香港給予內地旅客形象「新鮮、前衛、高科技」，對各項香港景點充滿探索感覺，大大刺激香港旅遊業發展。

然而，隨着時間和社會環境影響，自由行效應亦不再見效。當自由行政策推行接近二十年，內地的旅客明顯正對香港逐漸失去興趣，缺乏了政策出台時的「新鮮感」。同時，香港近年亦缺乏新型大型旅遊基建項目落成，亦令香港失去旅遊城市應有競爭力，餘下千篇一律的的大型商場。加上旅客消費模式改變，種種因素都加速香港旅遊業衰落。就此，香港旅遊業不能再「食老本」，要推出大擔革新的規劃，才可刺激旅客重遊香港的意欲。

積極興建旅遊基建項目

以日本為例，即使在疫情期間亦積極規劃各項旅遊基建項目，成功讓日本旅遊業在疫後迅速復甦。日本在2022年至2024年間不斷推出多項新的旅遊景點，包括大阪長居植物園「teamLab Botanical Garden 」、麻布台之丘「teamLab Borderless」、豐洲市場「千客萬來」、台場沉浸式主題樂園「IMMERSIVE FORT TOKYO」等等，透過新項目以嘗試保持自身的旅遊競爭力，吸引公眾重遊日本。而相關發展策略也成功見效，根據日本觀光局統計，2023年外國遊客總計消費超過5兆日圓，比2019年增長10%，創出歷史新紀錄。政府應該借鑒相關經驗，為香港旅遊業謀出路。

當然，可能有部分意見認為現時興建旅遊基建項目同「大興土木」無異，加上政府近年財政預算出現赤字問題，大力發展旅遊基建項目亦會加大政府財政開支，對香港造成財政壓力，不是可行辦法。筆者重申，發展旅遊基建項目是投資未來做法，透過打造新景點提升香港國際旅遊競爭力，重新刺激本港旅遊業發展，是為香港長遠發展必須進行的工作。

總括而言，要適當投放資源及對香港旅遊業發展作長遠規劃，才可打破現時香港的經濟困局，而積極興建新的旅遊基建項目則可加強香港旅遊業競爭力，讓香港有本錢再次競逐「旅遊之都」的美譽。

作者劉學廉是勞聯油尖旺社區幹事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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