揚言自得｜美國將如何賴債？

美國賴債，是社會政治經濟金融財政五大因素結合的必然，「會否賴債」沒有探討的價值。正因如此，「如何賴債」便成為絕對需要探討的全球金融頭號問題。



美國上一次賴掉全世界的債，發生在1971年。賴得雷霆一擊，毫無預警；賴得乾淨徹底，一刀了斷，絕不拖拉；而且賴債之後，竟然所有債主國都舒一口氣，表示支持、無人翻盤；雖然有個別國家內心不服，但都接受。這是人類金融史上的天下第一賴。

從前的美元是便攜的黃金，是貨真價實的「美金」。美國向全世界承諾：任何國家企業和個人拿着35美元，可以隨時與美國政府兌換一安士黃金。面額100美元的一張美鈔，淨重一毫克。印3500張面額 100元的美鈔，淨重約7.7磅，放入輕便背包卻是不折不扣實實在在的手提黃金一萬安士，踏足天下聯通世界，想幹什麼便幹什麼。美國要黃金，無需開採，只需把印刷機開動。這是1971年前的美金。擁有如此印金權，在國內靠發放選民福利、國外靠巧取豪奪的美國絕無可能忍手，故此歷任總統都走上濫發美元的不歸路。

1971年，尼克遜總統在毫無預警、全無國際溝通徵詢之下，突然向全世界宣布：美元不再與黃金掛鈎，取消一美元兌換35安士黃金的承諾。

這個晴天霹靂，打得全球金融市場像天塌下來，打得各國財長不知所措。不能兌換黃金那怎麼辦？我們財政儲備的美元還值多少錢？美元「值多少錢」？什麼是錢？錢就是美元，美元就是錢。美元值多少美元？這是什麼哲學問題？國際貿易如何結算？貨幣匯率如何確定？一大堆史無前例的大問題，無人能解。美國處心積慮的雷霆突襲，目的就是造成這個效果：天塌下來，全世界不知所措。當世界不知所措時，大家便自然望向當時全球第一盟主，望它領路。古有明訓：癡人望天塌。美國這個當年已欠下全球巨債的癡暴，不是望天塌，而是直接製造天塌。美國深信：天塌之後，問蒼茫大地，誰主浮沉，唯有美國。

1971金融天塌後，美國隨即派遣財長出訪列國，成功安撫各國：和黃金脫鈎後，美元仍然是美元，是唯一國際貨幣，仍然世界通行，你手持的美元除了不能以35元直接兌換一安士黃金之外，其餘一切照舊，國際貿易不變，世界金融一切如常，只要大家合作便能夠維持國際金融穩定。於是各國在被賴債的晴天霹靂後，終於可以舒一口氣。被人賴債後債主竟然舒一口氣，不愧是天下第一賴。

第一賴得以成功，因為美國在兩次世界大戰時英明神武，確保美國本土無恙，讓軍工製造業急速發展，二戰結束後美國國力達峰，GDP佔全球一半，黃金庫存佔全球逾七成，且因戰時借出大量軍事物資，於是成了全球最大債權國。今天的全球第一債仔，當年是全球第一債主。

戰後全球金融商貿急速膨脹，需要新的制度，於是在1944年在布雷頓的國際金融會議決國際貿易使用美元，美國承諾35美元兌換一安士黃金、每發行一美元，美國國庫中一定有等量黃金，確保不濫發。

國際貿易要美元，順差國賺的是美元，累積的儲備是美元。貿易逆差國欠的是美元，有盈餘便買美金還債。國際資本在全球出出入入，要美元。全世界都要美元，美國發現越是濫發美元，世界越繁榮，世人越開心，真是樂壞了。然後美元加息，全世界美元又回流美國，美國更加樂壞了。港幣雖然和美金「掛鈎」，但你背包裏袋着7.7磅重的港鈔，飛出香港便什麼都買不到。故此所有其它貨幣不能像美國這樣印錢就是有錢。

今天美國內外交困的程度，與1971年相同等級，美國毫無疑問正在部署天下第二賴，希望賴得與上次一樣：雷霆一擊、無法逆轉，全球不知所措，然後美國收拾殘局，世界舒一口氣。新金融秩序下美元行穩致遠，美國社會由亂達興，無需努力工作便可以實現美國人對奢華生活的嚮往，讓美國在全世界長治久安。

第二賴如何部署，除了美國幾名最高層外，無人會知。但其中一個結果會是和上次相似，就是美元大幅貶值，甚至美元由加密貨幣全面取代，美元不復存在。國際資產價格由美元定價改為加密貨幣定價，當中有大量空間讓美國上下其手。如有國家不接受，可悉隨尊便，繼續擁抱以美元定價的債權，反正美元已不存在。白宮對加密幣與美元關係曾作深入研究，結果諱莫如深；美國聯儲局有投票權的七位理事之一Christopher Waller 最近公開聲稱：加密幣能強化美元；摩根士丹利全球總策略師Ruchir Sharma 更公開表示加密幣可以取代美元成為國際儲備貨幣。

但今天與1971 不同之處，是中國崛起。當年美國派財長擺平列國，是事後；今天美國派財長耶倫來華，是事前。美國財長九個月內兩度來華，史無前例。管外交的來訪，是正常。財政部長這樣頻密來訪，不正常。她說什麼中國產能過剩、商討中國繼續買債，只是妖言惑眾。她的首要任務，就是漫不經意的旁敲側擊，為部署雷霆一擊刺探情報。

美國歷來製造天塌，然後巧取豪奪。今天因為中國，「美製亂局」的走勢已不受美國所控，俄烏戰爭和以巴衝突是明證。但美製亂局不受控，又導致美國因形勢所逼而更迫切炮製更大的天塌。天下第二賴不會獨自發生，定必結合南海台海和朝鮮半島亂局。我估計美國的意圖是在2027年美國250年國慶完成任務。

但這任務必不可達，除非美國以不可逆轉的方法從此撤出台海南海和半島，來換取中國的配合。大國博弈，除非其中一方在科技經濟軍事金融資源外交上具備綜合性的輾壓優勢，否則勝負的決定因素就是人的智慧。隨機抽樣一名典型中國人和一名典型美國人，誰更有智慧？絕對是中國人。這並非種族優越主義，而只是客觀的分別。每名中國人的「個人簡歷表」上都填有：歷史文化底蘊：五千年；艱苦求存歷練：二百年；奮鬥精神承傳：一代又一代 。美國人的履歷表上不具備這些強項所累積的智慧。

針對天下第二賴，國家定必已有不同備案。香港小市民又如何自處？港元和美元掛鈎，美元大幅貶值後我們背包裡的港元還值多少錢？答案是不用擔心。國家不會讓香港人集體蒙受損失。但如果你背包裡袋的是美鈔，則屬別論。免責聲明：以上並非理財建議，只是政治觀察。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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