來稿｜減建造成本　需用破格思維治本

來稿作者：丁海澄



早前政府建議就北都公路開展勘查研究，一條23公里長的公路尚未興建，僅是前期勘查就需耗時38個月，花費11.3億元，這一天文數字的前期建造成本果然在立法會引起議員批評。有議員還關注到，10多年前公屋單位的建造成本只需32萬元，時至今日造價已經高達92萬元。還有議員直指政府部門動輒加以行政程序及層層框架，多年來程序多加少減。種種聲音讓人意識到，香港的建造成本之高、效率之低的痼疾，已經到了不得不解決的地步。

根據最新的《國際建造成本指數2024》報告，香港的建造成本蟬聯亞洲第一，在全球排名第九，這絕對不是一項值得令人驕傲的「成就」。有意見將其歸咎於建築材料貴、人工高等問題，但生活成本同樣高企的東京、首爾、新加坡，其建造成本明顯低於香港。以生活指數與香港相若的新加坡為例，香港的建造成本普遍比新加坡高出三成至五成，新加坡於2019年落成的星耀樟宜新機場大樓，造價為100億港元，相比之下，香港單單是擴建機場二號客運大樓，就要花費近130億港元之多。

相信很多人都聽過這項諷刺的數據：根據香港建築師學會的調查，建築師日常平均須花四成時間處理與政府有關的審批程序，而真正用於建築設計的時間只有四分一。以香港一項工程動輒以10年起跳計算，當中有多少時間屬於白白浪費？因此對香港建造業來說，最大的成本就是時間成本，要解決這一問題，涉及更深層的繁瑣審批文化，政府相關部門官員的處事態度，以及是否有勇氣做出大膽破格的改變。

政府去年曾修訂《城市規劃條例》等條例精簡造地程序，「生地」變「熟地」的時間由原本的6年減至4年，發展局亦從上屆政府開始推動各部門精簡行政審批程序。政府可著手繼續在行政程序方面檢討，同時與業界商討如何進一步推動電子政務的應用，也可從其他方面入手，例如檢視是否有空間將部分審批工作交予業內專業人士自行認證；在審批過程中，讓部門訂下更清晰的處理時間及指引等，從而加快審批效率。

再者，大刀闊斧檢討及優化《建築物條例》及相關條例，做到與時並進。例如按照目前屋宇署和《建築物條例》相關規定，政府容許地庫停車場獲得總樓面面積豁免，地面及地上樓層的停車場則僅能獲寛免五成面積，在寸土寸金的香港，該規定促使大部分發展商傾向多多修建地下停車場。但隨著極端天氣頻繁及環保節能得到越來越多關注，地下停車場似乎不再完全符合社會需要。例如近年超強颱風頻繁襲港，導致地下停車場引來安全隱患的討論，不少海濱沿岸的屋苑還需加裝擋浪牆等防止水浸，變相增加成本；此外，地下停車場需要更多的通風、照明、排水及消防系統，所耗費的電力達到地面停車場的數倍，且是持續性消耗能源，這與當下追求節能綠建的理念完全背道而馳。有見及此，當局是時候檢視寛免停車場樓面面積的政策，鼓勵興建更多地面及地上樓層停車場的模式，適應最新的發展。

國家主席習近平曾說，要把有為政府同高效市場結合起來，特首李家超亦多次重申土地問題要提速、提效、提量、提質。以上建議若要得到落實，均需政府當局從思維上做出根本轉變，摒棄按章辦事、照本宣科的風格，真正從業界、市民的需求出發，主動積極作為。內地有一句話，叫「逢山開路、遇河架橋」，這不僅是形容開闢基建工程的主觀能動性，也應該成為當局解決建造業成本高企問題的指引。

作者丁海澄是90後自由工作者，本科主修酒店管理及旅遊業，大學期間曾當逾十份的前線及後勤兼職。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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