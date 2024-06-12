香港新方向｜街市轉型不只是裝冷氣和鋪地板

近年來,香港街市的轉型備受關注。2023年食環署最新數據顯示，74個食環街市整體空置率達到16%，部分街市空置率甚至超過三成。這一現象背後，不僅僅是疫情影響或經濟變化的結果，更反映出街市在現代社會中轉型的必要性。然而，轉型並非易事，不只是簡單地裝冷氣、鋪新地板那麼簡單， 更需要與時俱進的理念和務實創新的舉措。



撰文：劉暢



對於條件較為落後但空置率低的街市，加快「街市現代化計劃」無疑有利於提升市民購物體驗。但單純的硬件升級還遠遠不夠，更需要在管理理念上與時俱進。例如，可以適當放寬對攤位經營品類的限制，允許檔主適度豐富商品種類，以更好滿足消費者多元化需求。同時，還要積極引入電子支付、網絡電商合作等新技術手段，推動傳統街市數字化轉型，讓街市經營與互聯網時代接軌。

现行的招租和競投制度存在滯後性，空置檔位常常積壓一段時間後才集中招租，應改變現行的競投制度，採用全新的競投或抽籤模式，增加空置檔位流轉速度，降低小型業者的入場門檻。同時，也可以考慮放寬貨物種類和經營時間的限制，允許基層市民擺墟市，售賣小食、手作、咖啡包等，增加街市的多樣性和吸引力。

元朗同益街市截至2023年底有約440個檔位，當中僅租出168個，空置率62%是全港最高。（資料圖片）

對於長期空置率極高的街市，如銅鑼灣燈籠洲街市、元朗同益街市等，政府更應該創新思路，從根本上重塑街市功能定位。比如，可以試點改革街市經營時間和准入條件,允許部分攤位轉為僅在周末營業的假日市集，以低租金吸引年輕創業者進駐經營各類新業態，如手工藝品、特色美食等，為街市注入更多活力。

台北和日本有一些成功案例，將傳統街市轉型為青年文化人的創業實驗室，吸引了大量人流，促進了社區經濟；香港中環街市活化以後，開業兩年即吸引2,600萬人次到訪，更是有近百家本地初創品牌及香港老字號在此落戶營運。這些案例都成功的讓傳統街市得以重新焕发生機，成為社區經濟的活力源泉。

對於長期空置且轉型无望的攤位，與其讓其繼續荒廢浪費，不如交由社會力量去盤活利用。通過公開招标方式，鼓勵社會組識和創業團隊承接運營，或開設社區食堂，或打造創新業態，在政府引導和社會參與間形成良性互動，激發街市新的生機和活力。當然，在推進街市轉型的過程中，傳統的東西也不能一棄了之。街市畢竟承載着城市的集體記憶，很多老街坊都對此充滿感情。在注入新元素的同時，也要想方設法保留街市的特色和人情味，讓其成為情理兼備的「網紅打卡地」。或許，未來的理想街市圖景，就是一個新舊交融、多元包容的大社區。

街市的未來充滿想象，但街市轉型的路徑需要不斷探索。面對街市轉型這一全新命題，只靠商販或者食環署都是遠遠不夠的，政府相關部門應該大膽地進行跨部門合作，從頂層設計開始參與,在體制機制、政策法規等層面創造有利條件，同時放手讓社會力量廣泛參與，在公平和發展之間把握好平衡，讓街市在創新發展中煥發勃勃生機，成為連接過去與未來，融合生活與文化的獨特地標。

作者劉暢博士是香港新方向總召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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