來稿｜發揮同鄉社團優勢 建僑務民間外交樞紐

隨着中國國際影響力日益擴大，進一步開展民間外交，促進與海外民心相通愈發重要。海外僑民是開展民間外交重要紐帶，對於助力國家總體外交可發揮重要作用。香港不但與海外華僑聯繫密切，同鄉社團近百年來一直是聯絡海外華僑與祖國故鄉的樞紐，在海外華人群體中認受性很高，接下來更應該發揮同鄉社團的特點，將香港建設成為聯絡海外華僑華人的「超級聯繫人」。



撰文：黃楚基



提升海外合作 助擴海外人才庫

華僑華人是新中國民間外交的積極參與者和推動者，被視作中國在海外獨特的資源。習近平主席多次對僑務工作做出批示，要求最大限度把海外僑胞和歸僑僑眷中蘊藏的巨大能量凝聚起來、發揮出來，為實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢不斷做出更大貢獻。粵港澳大灣區發展規劃綱要中，也明確提出積極引導華僑華人參與粵港澳大灣區建設。

身處全球各地的華僑能在海外推廣正面的中國形象，傳播中華文化，極大有助營造有利中國發展的國際環境。近些年來，海外華僑華人社團更加強調在經濟、政治、文化、聯誼等方面全面發展，因此完全可以進一步成為公共外交和民間外交的重要參與者。

海外華人華僑向來也被認為是中國海外人才庫，也是全球最活躍的創業群體之一。據統計，中國內地引進的海外高層次人才中，華僑華人佔比超九成，主要從業於電子信息、生物製藥、精密製造、新材料等新興行業。與此同時，大批新華僑華人和留學人員為主的專業社團近年在海外相繼成立，這些社團普遍具有鮮明的科技、商業、文化等專業背景特徵。早前有國際會議調查顯示，超過70%的華人華僑專業社團參會代表都「同意」或「完全同意」海外華僑華人專業社團「日益專業化和全球化」、「同中國的關係越來越緊密」、「行業與結構的分佈多元化」、「更融入當地主流社會」等內容。如能與這些專業社團加強民間聯繫，對於中國內地和香港引進外資、引進企業，吸引人才，內地企業「走出去」都有重要的作用，也能持續完善中國與海外進行經濟、科技、文化的交流合作渠道，這對於推進「一帶一路」建設及粵港澳大灣區建設都有莫大裨益。

華僑愛國愛鄉 港同鄉會受認可

華人華僑一向有愛國愛鄉情懷，華人同鄉社團散布全球五大洲，鄉情正是連接海外華人華僑的天然紐帶。香港作為中國連接世界的橋樑，香港的中國各地同鄉會自然便成為世界各地同鄉會聯絡祖國家鄉的樞紐。比如上世紀五、六十年代，海外華僑與家鄉通信或有物資、錢款等送往家鄉，要透過香港的同鄉會中轉；海外華僑想回內地，也要靠香港的同鄉會幫忙協調，當時港英政府、東南亞國家、西方國家，以及內地政府部門都默許同鄉會扮演有關角色。正是因為同鄉會發揮過如此關鍵的作用，香港的同鄉社團在海外華人華僑中有很高的認受性。改革開放之後，促進內地省市與香港經貿、文化交流又成為香港同鄉社團的重要職能之一。

有研究顯示，香港的各地同鄉社團超過800個，其中廣東、潮汕、福建同鄉社團最多，這也是海外華人華僑中人數最多的族群。目前海外華人華僑中近3,000萬粵籍和逾1,500萬閩籍佔絕大多數，而香港人口結構中，亦以閩、粵、浙籍人士為多數。值得一提的是，東盟國家是中國外交工作的優先對象，在現時的國際形勢之下，加深與東盟國家的關係亦相當重要。香港市民中閩籍人士超過120萬，其中大部分都與海外華僑有千絲萬縷的關係，旅居世界各地的1,580萬閩籍華人華僑中，超過1,200萬人在東南亞。

提供指導資助 鼓勵同鄉會「走出去」

香港的同鄉社團與東南亞華僑不但有廣泛的情感聯繫，在經貿、文化方面的交往亦有悠久歷史。再加上香港資訊流通順暢，出入境便利，文化、社會環境多元，對於助力國家開展僑務工作有天然的優勢，具體在三方面有所展現，第一是，透過同鄉社團與海外華人華僑加強聯繫，建立廣泛而細密的海外華人華僑聯繫網，有助於講好新時代中國故事，以及傳播優秀中國文化，從而展示立體的中國，建構正面的國家形象。第二是，同鄉社團藉助鄉情為紐帶，可以聯絡到各階層、各領域的華人華僑，既有助擴展海外華人華僑的聯絡範圍，亦有助進一步調研海外華人華僑人才情況，建立海外華人華僑商業、科技高層次人才信息庫，對於國家和香港引進海外企業和海外人才有莫大裨益。第三是，很多海外華人華僑在當地具備明顯的社會影響力，甚至是政治影響力。與他們建立緊密的情感聯繫，有助於影響當地的對華政策，這明顯有助國家開展官方外交。

有見及此，建議在國家僑務外交戰略和協同機制之下，應該利用好香港的優勢，將香港打造成大灣區乃至全國聯絡海外華人華僑的通道。

首先是特區政府未來應與外交部駐港公署密切協調，為本港同鄉社團鋪路搭橋，幫助他們與海外同鄉組織建立聯繫。

第二是，在國家總體僑務工作原則之下，給予同鄉社團必要的資助和指導，鼓勵、支持他們主動「走出去」，在經貿、文化、教育、旅遊等方面透過交流互訪、舉辦活動、開展調研等方式，與海外，特別是與東南亞國家的華人同鄉社團、商會、高校校友會，華人華僑專業社團等民間組織建立密切的聯絡。

第三是，應該多管齊下，廣泛聯絡華僑中的高層次專業人士，向他們推廣內地及香港的發展水平和發展機遇，鼓勵他們來港發展或創業。

總而言之，香港應該藉助同鄉社團，透過鄉情與海外華僑建立更牢固的民間情感聯繫，將香港打造成新時期大灣區乃至全國聯絡海外華人華僑的通道，成為開展僑務民間外交的樞紐。

作者黃楚基是全國政協委員、思路研究會副會長。文章內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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