郭玲麗｜持續優化特殊教育政策 為SEN學童提供切支援

國家主席習近平曾在聯合國教科文組織演講中提出「平等教育，跨文明的教育」，人人都應享有平等的教育機會。近年，社會關注特殊教育需要（Special Educational Needs）學童的支援政策和配套。隨着本港及早識別政策，發現SEN學童人數不斷上升，特區政府應與時俱進，創造共融、和諧的社會，讓他們能在愉快的環境學習和成長，未來成為社會的新動能。



根據2023/24年度資料，本港6歲以下精神科患者人數高達3560人，而學前特殊學習需要學童甚至高達1萬9千人，但現時幼稚園K1-K3缺乏支援資源和人手，令到他們不能得到合適的支援和照顧服務。跨部門合作值得我們積極研究，相信理順當中的運作能有效為SEN學童提供支援達至最大利益化。

目前，社會福利署負責為K1至K3學生提供校內服務，但不包括在學校內提供人手支援資源，因此受到一定程度的局限性。早於2005年，教育局成立「學前服務聯合辦事處」，由教育局和社會福利署派員組成，以規管及支援幼稚園暨幼兒中心，旨在監督和改善幼兒園提供的教育和保育服務的質素。經過接近二十年，支援學前SEN學童仍有待加強和關注，可見，應檢視該政策，務求有效協調部門之間的工作，充分支持學校的運作。

筆者曾在教育事務委員會向局方追問學前SEN學童撥款和支援，回覆指不是他們的範疇；而在福利事務委員會向局方追問同一問題，回覆卻又指不是他們的範疇。政府部門欠缺主動溝通和協作，試問又怎樣有效幫助SEN學童? 筆者建議政府應跨部門協調及處理問題，舉行恆常跨部門會議、定期檢視措施和評估成效，譬如為針對學前SEN學童提供協調和支援，增加資源讓學校聘請更多支援人手，以減輕教師壓力，釋放教師的空間，相信能更好照顧SEN學童學習需要。

不少國家採納全球公認「影子教師（Shadow Teacher）」支援融合教育模式，例如:中國、美國等，他們會貼身陪伴有需要的學童，更會做一對一的治療，為SEN學童進行針對性的幫助，例如提升專注力、學習服從、加強情緒控制等，為學童在入學前階段作好準備，更能有助融入主流學校。政府可借鑑參考外國推行措施和研究可行性，積極推動該融合教育模式，以及掌握現時學前SEN學童的人數和需求，配合針對的支援措施。

有研究調查指出，及早為SEN學童提供識別和介入服務，把握黃金治療時機，能促進他們整體發展，有助日後融入主流社會。筆者建議政府增撥資源，讓幼兒中心能夠按照不同需要，聘請合適的人手，以便為SEN學童提供更適切的服務。

天生我材必有用。每位孩子都是我們珍貴的資源，相信凝聚社會各界的力量，攜手創造一個包容、和諧、友愛的環境，讓SEN學童愉快學習和成長，成為貢獻社會發展的重要一員。

作者郭玲麗是立法會議員（選舉委員會）。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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