范寧｜尋找善終之路——院舍離世

好生、好死，看似是人們的基本權利，現實卻並非如此。



「到最後，你想在哪裡離世？」很多人最直接想到的，是醫院，但大家所想的醫院並不是療養院，而是急症醫院。



來稿作者：范寧



平均每年約有接近六萬人離世，但香港大部分人臨終時入了急症病房並不會得到舒緩服務，很多時只會被綁，以及被迫接受入侵性的治療如抽血、插喉、內窺鏡及手術等，由於精神狀況不佳，缺乏足夠的溝通及支援，臨終者及其家庭往往都無法抗拒，並作出適當及合理的決定，以致最後無法安詳地離世，反之只會增加病者的痛苦，失去尊嚴。在陌生的環境，沒有親友陪伴在側，讓你分享內心的恐懼；也沒人能助你安安穩穩地走最後的一段路。除了在家離世，院舍離世同樣可以打破這宿命。如果有這個選擇，何不考慮一下呢？

在醫院離世的弊端

人到了人生最後的階段時，只需適當的照顧，而不是繼續接受入侵性的治療，簡單如梳洗、刷牙、梳頭、理髮，甚或問一句「今天你想做什麼、吃什麼」，如此基本的都沒有。當然也不准病人離床，怕你跌倒所以要綁你；止痛的服務是慣常式去做，有時未必能及時提供，更遑論讓家屬陪伴病人，難道病者要待至不省人事、臨終前的最後一刻才可享有親人陪伴的福利？

人在臨終前的一段日子，無論有數個月、數星期還是數天的時間也好，家人總想為他／她做多一點點，難得有機會讓你貼身照顧身邊人，大家應好好把握這彌足珍貴且無法重來的時刻。有分析指出，當我們長大後漸漸離開父母，開始追尋屬於自己的人生，此後究竟還有多少時間能全心全意地去陪伴爸媽？極大可能就是在他們臨終前的一段日子，這也是你能向他們表達愛意和關懷的最後機會。

現時很多院舍都能夠營造「溫馨如家的感覺」，毋忘愛經常協助不同院舍的院友回顧人生，尋找生命之光輝，並協助院友及其家人圓夢，又或者進行生前派對，親口說愛、多謝、甚或道歉，這種溫馨的情感交流很難在醫院內進行。

另外一個市民經常忽略的是，安排入住醫管局靈養院或者舒緩病床實在並不容易。在公營醫院體系內，專門提供舒緩服務之病床只有三百多張，因此要應對每年全港接近六萬人離世之需要是不勝負荷，也是為什麼絕大部份香港人都是在急症醫院內離世。

政府新政策：居處離世

政府刊憲，由本年度6月3日起，於院舍離世的院友如被診斷患有末期疾病、在離世前14天內曾接受註冊西醫的診治，證明死於自然，該個案則不需呈報死因庭，好讓住在院舍的末期病者更易選擇在居處離世。

這個「居處離世」系列相關的立法後，我預見社福界將為香港締造另一個重要的里程碑：能為香港整體的死亡質素向前推進了一步，但我亦了解到市民、家屬以及社福界等，對此都有不同程度的不安和擔憂：如住在院舍的老友記認為有院友去世是不吉利的、社福界又怕會有數之不盡的工作。除管理院舍外，他們有各方面訓練的需要，卻不知有何配套，還有可能面臨家屬的投訴⋯⋯種種疑慮此起彼伏，沒完沒了。

改變思維，積極推動

在「居處離世」的新例下，我們可試循著以下的方向思考：如何透過這個機會普及生命教育、如何將以人為本的服務作出調整，將院舍打造成一個充滿慈愛的空間。

「院舍離世」是一個契機。死亡可以將人們不同的核心價值（如尊重、包容、將心比己、接受各人的不同之處）重新帶到我們眼前，讓我們好好反思。

在院舍推廣生命教育，令家屬明白「院舍離世」的優點 -- 獲得更多時間陪伴病者，也可參與當中的過程，是很重要和別具意義的。「從之前支援院舍離世的服務中留意到，員工在接受生命教育之後，理解到人與人之間的矛盾和差異，見到他們在處理日常工作上更有彈性、更人性化，讓院舍的氣氛更融洽，照護服務的質素亦明顯有所提升。」

當然，政府或相關社會持份者如何將相應的資源放在院舍內，以提升院舍質素，包括硬件上的裝置、照護的設備、靈寢室的相關配套等，這些都重要；不過更重要的是加強員工對生命教育的培訓，以及如何便利家屬於院舍內照顧親人。

上下一心 群策群力

「院舍離世」勢在必行，我們不能總是怕事情複雜而畏首畏尾，應抱著勇於求變的心態，能讓圍繞著死亡的所有持份者，不論是醫護、院舍的前線和管理層、家屬、院友、生命教育者等齊心協力提升院舍服務，令受眾明白到「在院舍離世比在醫院好」的事實。這是一種社會責任，責無旁貸，應當要竭盡所能做好的。以醫生角度看到的不是前路難行、束手無策，而是一個更大的機遇。

社福界絕對有能力讓「院舍離世」全面實踐出來，我們就可讓臨終病人身處熟悉的環境，在悉心照護下（非醫療服務）得到尊嚴和平安，且享有至親的陪伴，圓圓滿滿走好這趟人生之旅。不如就讓我們一起去送這份最後的禮物，給一直為香港默默耕耘的一群人。

作者范寧是醫護行者創辦人、外科專科醫生、基層醫療及家庭醫學名譽臨床助理教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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