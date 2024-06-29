奇妙的揭發者｜沒有AI政策的AI政策

科技是未來競爭的核心，不只是未來，在當下科技已經是最重要的一個元素。科技決定了一切，科技決定了競爭力。人工智能（AI）的出現，是綜合科技競爭力的呈現和展示。香港的人工智能政策政策，簡單來說，是一系列超算中心、數據中心、AI公司。但究竟香港的AI政策是否真的存在？是否政府官員參加了一個研討會、發表一些演說，在社交媒體了上載一些工作照片和帖文後，就等於香港有AI政策呢？



香港的AI政策就是「沒有AI政策」。為什麼我會這樣說？AI的核心是數據，香港有制訂《數據法》嗎？香港政府部門如何處理數據呢？是否由一個政府部門集中去處理數據呢？現在數據的處理基本上是各自為政，入境事務處的數據、運輸署的數據、康文署的數據、食環署的數據，都是分散在不同的承辦商手上，而這些承辦商五花八門，沒有統一的準則，變成「畫鬼腳式」工作流程圖。

香港的數據政策就是道家的「無為而治」，各個部門都開發各自的App（流動應用程式）。例如民政及青年事務局有「HKYouth+」、地政總署有「MyMapHK」、食物環境衞生署有「營計寶」、警務處有「防騙視伏app」、教育局有「e導航」等。可以說香港目前的科技政策就是沒有科技政策，各出奇謀，百花齊放，就像沒有系統和協調的規劃。

香港不同政府部門開發各自的手機應用程式。

AI政策最重要的是數據，其次是運算數據的能力，第三就是應用AI的成效。AI的應用是非常複雜的，就像駕駛一部大型運輸工具一樣。它可以是一部大型的珍寶747客機、也可以是一架F16戰機，視乎用途。所以需要培訓應用AI的人才，AI才能充分發揮其功能。

香港政府有否研究什麼才是真正的AI政策？是不是官員發表一些言論就等有AI政策呢？香港政府真的是「色即是空、空即是色」，有即是無、無即是有。政府好像什麼都有做，但又好像什麼都沒有做。這種境界是香港一直以來的施政特色︰西方做什麼，香港便跟隨叫口號，弄一些申請計劃，辦一些研討會，只有數量指標而沒有質的演繹，也沒有具體的end game。

AI是綜合科技文化力量的軟實力。香港目前仍然停留在於紙本政府，一個運作上仍然落後於科技的政府，如何能夠推動AI發展呢？所以香港政府首要的任務是提升應用科技的能力和效能。舉個例子，現在很多政府表格都要親身到政府部門提交，例如和入境事務處有關的表格必須要親身到將軍澳入境事務處提交，在今天資訊科技發達的年代為什麼不可以透過電郵或數碼模式去提交這些文件？

所以，特首李家超應該親自處理AI和科技發展的問題。立法會議員也應該好好跟進，目前香港的數據政策是什麼？是否需要為《數據法》立法？內地已經有一套完整的《數據法》，包括2017年制訂的《網絡安全法》以及2021年實施的《數據安全法》和《個人信息保護法》，香港為什麼沒有相關法例？

AI最重要的元素是人，因為沒有人就沒有人工智能。香港有AI人才嗎？香港重視AI人才嗎？什麼是AI人才？這是一個團隊問題。就像打仗一樣，需要有團隊，警隊就有飛虎隊、交通警、水警，各司其職，分工合作。香港有AI團隊的佈局圖嗎？引進投資到科學園就等於有AI嗎？AI公司在香港上市就等於香港有AI嗎？政府絕對有責任制訂AI政策。

政府建立好自身的能力，有數據庫、有人才和有團隊，才能應對未來的挑戰。這方面內地已經有一個非常完整的佈局，但是香港仍然是四分五裂。例如，金管局有金管局的做法、房屋署有房屋署的做法，並沒有一個統整的標準。香港是國際金融中心，金管局應該帶頭處理AI問題，探討AI如何影響金融運作？若果像目前非科技發展下去，香港什麼中心地位也沒有，有等於無、無等於有。

今年《施政報告》需要提出要進一步落實香港創新科技發展藍圖發展，推動香港成為國際創新科技中心。AI政策不應該流於一個口號，而應該是一個實實在在的政策和佈局藍圖。因為AI就是未來五年最重要的競爭工具，而建立數據更是刻不容緩。

AI的核心是數據，如果沒有真實的數據政策，什麼AI也做不成。數據政策需要數據中心，數據中心在哪裏興建？香港有那麼多岩洞，可否考慮和研究？香港政府有否考慮過數據的安全問題？數據放在哪裏就等於安全放在哪裏，沒有安全的數據中心便會衍生很多保安問題。近月多間大型機構，例如消委會、香港專業進修學校、數碼港及香港芭蕾舞團都曾遭黑客入侵，大量個人資料被竊，引發數據安全問題，非常嚴重。

香港已經落後於新加坡、台灣等地區至少十年，若果香港現在不進行徹底的檢討，將會更加落後。所以特區政府和特首有責任去處理AI問題。特首應該邀請中文大學、香港大學、科技大學的校長，組成一個智庫，透過香港三間最頂尖的大學去發展一套AI政策，並應該設立幾個題目︰數據庫設在哪裏？如何處理數據？如何提升香港政府的科技能力？如何和國家數據安全對接？如何和國際數據安全對對接？香港是否應引入歐盟的標準？還是美國的標準？香港未來的AI定位是什麼？香港政府如何利用AI改善施政？

這些題目都是非常重要，需要深度研究、進行調研。並應該尋找國家隊配合支援，真真實實建立有AI的AI政策。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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