揚言自得｜台灣回歸需結合琉球復國

踏足台灣，感受到的是親切； 踏足琉球，感受到的是愧疚。中國從未侵佔別國、 從不虧欠別國，我們唯一的歷史愧疚，就是琉球（日本稱為沖繩）。琉球王國對中國忠心耿耿五百年，卻遭日本殘暴侵略，琉球人民在血泊中望向我們求助，但我們未能援手，讓琉球人民遭日本種族屠殺，而文化滅絕現時仍在默默進行。



今天全球無人能欺我中華，我們在統一台灣之時，亦必需讓琉球復國。兩者都是民族的歷史責任，缺一不可。統一台灣是內政，不容他國插手；琉球復國則是外交，需在以聯合國和國際法為基礎的層面去實現。但是內政也好，外交也好，要實現歷史責任的依靠，就是國家的綜合實力，尤其是軍事實力。

琉球聞名於世的，是陽光海灘和美軍。陽光海灘是寶，美軍是暴。1995年三個美軍綁架一名12歲琉球女學生，綁起她四肢然後輪姦。去年年底，一個美軍誘拐一名未滿16歲琉球少女並將她強姦。只需簡略了解美國軍事史，便知道「美軍是暴」 並非我的偏見，而是客觀陳述。

美國在全球80個國家共設約750個美軍基地，駐軍最多的是日本。在日本的駐軍超過70%是在琉球。美國在琉球部署的戰機，可在半小時內飛抵東海南海和台海，直接威脅整個華東。

美國在全球80個國家共設約750個美軍基地，駐軍最多的是日本。在日本的駐軍超過70%是在琉球。

圖為2018年5月30日，日本沖繩縣名護市的美軍基地外懸掛居民抗議美軍士兵犯案的橫幅（Getty）

地理上，台灣省是大陸本土的延續，琉球群島是台灣本土的延續，從台灣省以東開始，400個島嶼連成一千公里長的島鏈，一直向北伸延到日本最南端的鹿兒島。琉球在敵人的手，是圍堵我們的利器利。琉球在我們的手，是護衛整個華東的一千公里長的不沉航母鏈，大幅增加我國的戰略縱深、是我們西出太平洋的前沿基地。琉球不單是我們的歷史愧疚，亦是我們的戰略必須。

為了追尋琉球血淚斑斑的歷史、 追尋中華民族一份沉重的歷史愧疚，我於6月中旬首次踏足琉球。歷史上，琉球王國由1372年明朝開始便是中國的藩屬國。明清兩代，共22位琉球國王加冕都要接受中國冊封。明太祖朱元璋賞賜福建省36姓人家到琉球，每一家都是專業戶，他們成為琉球發展的骨幹。中國與琉球維持宗屬國和藩屬國的關係達500年，其間琉球國在中國扶持下，有長足發展。但日本多次侵犯琉球，並於1879年吞併琉球，將琉球改名為沖繩縣，開始殘暴的殖民統治。

明朝由福建赴琉球以助其發展的36性人家其中一位後人名叫林世功，才華出眾，曾經由琉球赴北京留學，入讀「國子監」，學成後返回琉球為官。日本侵犯琉球時，林世工以琉球國使身份歷盡艱難來到北京，四處懇求清政府救亡但不果。琉球被日本吞併後，林世功寫下「以死乞師」的絕命書呈送清政府總理衙門之後，自殺身亡。士大夫以死殉國的忠義，深切感動了清朝官員，他們以剩餘的骨氣，頂着日本軍國主義的暴戾，拒絕承認日本對琉球擁有主權。

二戰期間日本大勢已去並遭美軍進攻琉球時，日本人恐怕琉球人報復日本的殘暴統治，於是在琉球進行種族大屠殺，包括強迫琉球人集體自殺，琉球人由原來的40多萬人，被日軍大屠殺及被迫自殺之後，殘留10多萬人。日本不斷移民日本本土人到琉球，強迫琉球人改日本名字、用日語。我到琉球的首站是琉球大學的博物館。該大學沒被改名為「沖繩大學」，給了我一點希望。但博物館竟然毫無琉球歷史的資料。欲亡其國，先滅其史。代表中華文化和琉球歷史兩者結合的琉球故宮「首里城」於2019年被一把火燒光。

今天琉球的主權屬誰？答案在三份國際協議：

（一）中美英三國於1943年12月1日正式簽署發佈的《開羅宣言》，其中規定：「日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島等歸還中華民國；其他日本以武力或貪欲攫取之土地，亦務將日本驅逐出境。」

（二）中英美於1945年7月26日簽署的《波茨坦公告》。該公告規定：「 開羅宣言之條件必將實施，而日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國、及吾人所決定其他小島之內。」（吾人是指《波茨坦公告》的簽署國）。

（三）日本的無條件投降書。《投降書》第一條確認：日本接受由「中、美、英 同簽署的、後來又有蘇聯參加的1945年7月26日的《波茨坦公告》中的條款。」

這三份國際協議，是戰後處理日本領土的國際法依據。這三份協議沒有確定琉球主權屬誰，但清楚確定：不屬日本。

新中國成立後一年朝鮮戰爭爆發，日本成為美國在朝鮮作戰的基地。美軍以其超強裝備，卻被中國志願軍打得只求「給我明天」。於是美國調整戰略，日本由美國的敵人，變為美國打壓中國的馬前卒。1951年，美國將琉球群島置於聯合國托管之下，而美國是唯一管理當局，琉球被美國實際統治。1971年，美國將琉球的管轄權移交給日本，但美國有權在琉球長期駐軍。以上是琉球簡史。

上月，中國駐聯合國代表耿爽公開表示：支持阿根廷對馬爾維納斯群島的主權訴求。該群島現時由英國統治，並稱之為福克蘭群島。耿爽呼籲根據聯合國決議，盡快舉行談判和平解決爭端。馬島是阿根廷和英國之間的爭端，中國從來不介入他國內政，為何如此高調介入與中國無關的馬島？我的答案是：馬島就是西方的琉球。日本於1879年殖民琉球，英國於1833年殖民馬島。兩者性質一樣、目前情況一樣、將來解決方案亦一樣。我們穩打穩扎，在聯合國先提馬島，琉球暫且按下不表。

代表中華文化和琉球歷史兩者結合的琉球故宮「首里城」在2019年被一把火燒光。

美國霸權衰落後，江湖沒有霸主，會紛爭不斷。中國不做霸主，但會推出新的盟主，這個新盟主就是聯合國和國際法，就是從美國手中奪回聯合國作為全球盟主的權威。月前中俄簽署全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明，洋洋萬字，雖是兩國之間的協議，但開宗明義指出雙方「 始終格守《聯合國憲章》、國際法、和國際關係基本準則。」 從前是美國霸權指點聯合國，要聯合國托管琉球群島，而美國是唯一托管人。在中國構建的全球新秩序之下，聯合國才是全球盟主。當年聯合國被指點將琉球托管權交給美國，今朝聯合國可以收回托管權，讓琉球復國。

統一台灣不是孤立事件，而是重整亞太、撬動全球的大變局，美日一定介入，而其介入的程度不會有上限。正因如此，我們國家不會只顧統一而不謀大局。印度於1947年獨立時把西藏列為獨立國家，終於在2003年承認西藏為中國一部份，但印度近期變面，多次重提西藏為「被佔領地區」，美國國會代表團最近訪印談西藏問題，印度媒體更爆料美國總統拜登即將簽署法案，施壓中國要解決「 西藏問題」。美國圍剿中國的三邊佈局就是：東聯日韓、西聯印度、南聯菲澳，三邊蠢動。

故此我們的解決方案必須徹底。台灣回歸要加上琉球復國才能徹底平定東翼，使日本從此成為熱愛和平的好鄰居。東翼平定後，西翼不論如何在西藏攪風攪雨，都難成氣候。菲澳可以不談。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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