奇妙的揭發者｜無處不旅遊與無處不禁煙

香港禁煙政策近年出現了一種提速現象，醫務衞生局局長盧寵茂建議推出10項短期控煙措施，包括實施全煙害警示包裝、禁止加味水煙、禁止排隊吸煙、禁煙區罰款加至 3,000 元等。

香港政府1982年訂立《禁止吸煙條例》開始禁煙工作。禁煙推行了42年，成效是有的。現在辦公室和室內環境已經是無煙空間。我非常贊同「吸煙者尊重不吸煙者」的原則，但是透過加煙稅來減少吸煙人數、禁止加味水煙等舉措其實有點矯枉過正，成效也值得懷疑。從實際角度出發，加煙草稅只會增加私煙的市場吸引力，創造更多走私煙的機遇，這個是供求的經濟原則。政府越加煙稅，越會增加購買走私煙的誘因。

吸煙人數是增加還是減少並不是重點，而是吸煙是否真的對健康有那麼大影響？這視乎吸煙者的吸煙量。事實證明煙草產生禍害是煙草內加入化學助燃劑而不是煙草本身。所以現在有很多年輕人轉抽手捲煙，政府更應該集中資源去掃毒，防止毒品氾濫，因為毒品確實對身體構成損害。

吸煙這回事就如賭搏一樣，小賭怡情，大賭亂性。其實吸煙只要適可而止，工餘時間抽一根煙，輕鬆一下無可厚非。最重要的是政府要做好規劃，能夠讓吸煙者與非吸煙者有一個清楚的分隔。正當政府要推動「無處不旅遊」的時候，「無處不禁煙」其實有點奇怪。在日本和很多先進國家，禁煙的措施也開始調整。例如2022年紐西蘭通過一項禁煙令，禁止所有2009年之後出生的人都不允許購買香煙，但2023年卻取消了該禁煙令。推行無煙國家其實是不太可行。只會誘使年輕人轉去吸食一些代替品，例如大麻。

政府不應過份誇大吸煙問題，把資源花在一些根本達不到的政策上。其實喝酒對身體肝臟造成傷害，喝冰凍飲品傷脾胃。政府最重要的是固本培元，在基礎教育的小學中學裏，自小培養正確的運動習慣，那麼吸煙習慣便會有所改變。但是現在小學中學根本不鼓勵學生運動。香港的男生不需要服兵役，所以香港男生基本上體質比較虛弱，沉迷電玩，缺乏運動，這才是不健康的主要原因。醫務衞生局局長盧寵茂和教育局局長蔡若蓮應該首要處理這個問題，而不是一味放大吸煙問題。

政府加煙稅最大的得益者是走私煙的煙販。而政府禁止加味水煙更加奇怪，其邏輯是加味水煙會吸引女性吸煙者，這種說法真的十分離奇，也沒有實際的科學和研究根據。在物流四通八達的香港，政府如何能控制加味水貨煙的流入？海關有沒有足夠的人手去處理走私問題？

政府應該集中資源去推動「無處不旅遊」而不是「無處不禁煙」。「無處不旅遊」就是要有合適的區域，讓旅客和市民在戶外地方享受吸煙樂趣。現在香港政府五花八門的管制令很多娛樂行業被管死。娛樂場所牌、酒牌很多限制，現在又禁加味水煙。這些措施根本和健康無關係。若果一星期吸一次水煙就會死亡，那麼酒也應該禁止。每天喝酒對身體更加不健康，醉酒會鬧事，醉駕釀成意外傷亡。但為什麼政府只針對吸煙而不針對酒呢？是否香港吸煙與健康委員會成員都是原教旨主義者，基本上討厭吸煙？一個正常政府也應該聽取吸煙者的意見，如何推動正常的禁煙措施，才比較實際。

政府採取極端的禁煙行為，對社會發展沒有好處。最大的得益者就是私煙販。政府幻想吸煙人數下降，政府公布本港吸煙率由2019年的10.2%下降至2023年的9.5%。其實吸煙只是地下化，海關在2023年錄得逾1.1萬宗私煙案件，按年增2.4倍，而檢獲香煙數量則有6.52億支。正正就是因為走私煙利潤豐厚，對非法份子造成很大的吸引力；政府應該檢討這個因果問題。

要做到「無處不旅遊」，需要一個開放以及理性靈活的模式，讓旅遊業界、酒店業界和飲食業界參與。而不是設立一個委員會，高高在上，讓一些對前線工作沒有認識的人士，用所謂的道德標準去監管。

調研很重要，「沒有調查，沒有發言權」是毛澤東主席說的。那麼吸煙與健康委員會過去做了什麼調查研究呢？到網頁看看（ https://www.smokefree.hk/） ，基本上都是主觀性內容，那些調查研究也不深入，有沒有調查吸煙者的意見？吸煙者數據的收集模式也值得商榷。大學有沒有長期性研究吸煙的機制？政府官員也沒有一個是控煙方面的專家，很多時候就主觀地用道德觀去做控禁工作。委員會不做調查研究，只開會去討論，能否真正理解現狀的全部？開會很重要，但前期調研、理解現實更加重要。委員會裏面是清一色的反對吸煙者是否正常？是不是應該引入一些吸煙者，從吸煙者角度提供如何禁煙的實際可行建議？

無煙和吸煙應該可以並存，而吸煙作為個人小習慣，應該容許。「病態吸煙」才是需要重點防止的。正如特區政府容許賽馬會賭馬賭波，但也宣傳提防變成病態賭徒。賭搏和吸煙類似，小賭怡情，大賭亂性。為什麼要歧視吸煙？而不是給吸煙者一個正常的環境，吸煙與非吸煙互相尊重，而不是把吸煙者當成罪人。

同樣道理，政府要有這個開放的態度，才能實踐香港「無處不旅遊」的生態環境。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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