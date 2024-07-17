楊莉珊｜堅持以人民為中心，香港期待改革

中共二十屆三中全會是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業關鍵時期召開的一次十分重要的會議，必將開啟中國新一輪改革開放的時代大幕，既將推動中國式現代化大步向前邁進，也將深刻影響世界發展。



來稿作者：楊莉珊



「三中全會」在中共歷史上具有特殊意義，1978年的十一屆三中全會，「開啟了改革開放」，此後歷屆三中全會大都聚焦經濟改革，往往對中國的發展起到決定性作用。目前，中國面臨複雜而危險的外部環境，中美競爭加劇且美國大選在即，貿易摩擦、科技封堵、台海緊張，這些議題使中國內外都矚目。二十屆三中全會像46年前的十一屆三中全會一樣，必定會迎來一場突破性的改革。

習近平主席指出：「把以人民為中心的發展思想體現在經濟社會發展各個環節，做到老百姓關心什麼、期盼什麼，改革就要抓住什麼、推進什麼，通過改革給人民群眾帶來更多獲得感。」中國共產黨以人民為中心的執政理念，是中國共產黨獲得超過99.9%民意支持的堅強厚實的社會政治基礎，也是中國共產黨成為全球國家治理最有成效最為成功的決定因素。習近平主席以其高瞻遠矚的恢弘視野為國家治理提出了明確具體的戰略目標，也為香港特區管治者如何落實執政為民提出了精準的管治思維與方法。

通過過去幾年的努力，一舉解決了香港回歸後長期想解決而沒有解決的歷史遺留難題，徹底掃除了香港動亂的根源，精準補上了香港被干擾被裹挾的漏洞，可謂影響深遠。對於香港而言，更是重大機遇。在國家改革開放歷程中，香港從不曾缺席。新的機遇下，香港必定可以大有作為。在可持續高質量發展中，改善民生，為市民創造更多的獲得感滿足感幸福感，才能夠強化市民對「一國兩制」的信心，才能增強市民的國家歸屬感與民族自豪感。

回應內部期待，廓清外部迷思，香港需要改革且已處改革最好時候。撬動利益固化格局才能牽動創新變化局面，有耳目一新的改革才能有煥然一新的社會，以改革強內生動力，是香港再創榮耀輝煌的不二法門。

行政長官李家超將於今年10月發表任內第三份施政報告，特區政府發布的宣傳短片呼籲公眾就2024年施政報告提出意見及想法，片中涵蓋房屋問題、青年發展、增強經濟動力及展現城市魅力等元素，反映政府的關注。李家超出席行政會議前見記者時指出，現在社會大致安全穩定，政府工作聚焦三大方面：全力發展經濟，聚焦改善民生；強化自身優勢，發掘新增長點；把握國家國際雙機遇，搭上國家發展快車。他期望今年通過施政報告不同措施，幫助市民解決日常關注的大小問題。

人們都看到，本屆特區政府兩年來確已交出亮麗成績：帶領香港走出疫情，與內地和海外恢復通關；成功爭取內地增加十個「個人遊」城市 ，為香港經濟創造更大「人氣」、「財氣」；成立「解決劏房問題」工作組、興建「簡約公屋」、鎖定2026/27年度公屋輪候時間降至4.5年的目標；設立關愛隊，精準扶貧措施開始見效；最低工資由「兩年一檢」優化為「一年一檢」；樓市「撤辣」，帶旺樓市交投；大力「搶企業」「搶人才」，增強香港發展動能；官員頻頻外訪，說好香港故事。在把握國家與國際機遇方面，特區政府積極融入國家發展大局，對接粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議等國家重大戰略，同時鞏固香港作為國際城市的優勢地位，拓展國際市場聯繫，為香港發展開闢更廣闊的空間。實幹與創新並重，是特區政府施政理念的核心所在。

李家超說，他與團隊一直用心聽取公眾意見，以具體行動提升治理水準、增強發展動能、切實排解民生憂難、共同維護和諧穩定。過程中，特區政府不斷以創新求變的精神務實做事，確立了「以結果為目標」的管治文化，秉持「沒有最好只有更好」的工作態度，為市民創造更美好的生活。

展望未來，不管世界局勢如何變幻，也不管外部勢力如何搞破壞，香港都必將大踏步向前。香港迎來了由治及興的最佳發展時機，在「一國兩制」方針指引、在中央的大力支持下，特區政府堅持以人民為中心，秉持實幹創新的施政理念，團結社會各界力量，香港一定能夠迎來更加美好的明天。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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