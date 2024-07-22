香港要改革｜以三中全會精神推進香港的改革和發展｜劉兆佳

中共二十屆三中全會通過《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化決定》，香港中文大學社會學榮休講座教授、全國港澳研究會顧問劉兆佳撰文，呼籲香港特區政府要以三中全會精神推進改革和發展。劉兆佳指出，現屆特區政府未有向外宣示一套完整、全面、系統性和長遠的改革和發展計劃和策略，如今不少居民都對經濟前景存有憂慮，港府有需要提出一套經過嚴謹研究、深思熟慮和又切實可行的具有系統性、整體性和協同性的發展策略來提振各界信心。劉兆佳又提醒，特區政府不能因循守舊、故步自封，必須不時按照需要對香港的制度和政策進行重大的改革，包括賦予政府更大的法定權利克服各種既得利益集團和勢力對政府的政策和改革的阻撓、改革那些對香港全面和長遠發展和推進社會公平公義的公共政策和監管手段等等。



《香港01》獲授權轉載全文：



香港長年畸型發展，社會貧富懸殊愈趨嚴重，整個資本主義制度亟待改革。（資料圖片）

改革開放以來，歷屆三中全會是在中國共產黨和中國面臨何去何從的重大歷史關頭召開的一次中央全體會議。會議的決定擘畫和開啟改革開放和社會主義現代化的新階段，對推進中國式現代化和中華民族偉大復興具有里程碑意義。7月15至18日在北京召開的二十屆三中全會是在愈趨複雜嚴峻的國際形勢和國內經濟發展處於艱巨時刻下召開的會議，其決定對中國日後的改革和發展事關重大。

改革開放以來，歷屆三中全會的主軸離不開深化改革開放，此次全會的決定不但不例外，制定了比以往更全面、深入和嶄新的改革開放的路線和政策。以此之故，此次二十屆三中全會突出要求更大膽、進取、深思和嶄新的精神。

二十屆三中全會的決定的主軸是深化國家的改革、開放和發展，但其所展示的精神卻對香港日後的改革和發展具有極高的參考意義。三中全會精神中與香港至關重要的有幾個方面。（一）高瞻遠矚、膽大步穩、寬宏布局、頂層設計、總目標清晰明確、綱舉目張、統籌部署、系統集成。（二）在實踐中協同發展，着重加強各項改革協調配套，推動各項改革舉措在政策取向上互相配合、在實踐過程中相互促進，在改革成效上相得益彰，朝着全面深化改革總目標聚焦發力。（三）堅持以人民為中心推進改革，通過改革給人民群眾帶來更多獲得感。必須堅持以人民為中心、尊重人民主體地位和首創精神，讓現代化成果更多更公平惠及全體人民。中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。（四）不僅要解放和發展生產力，更要解放和發展技術含量高和配置效率高的生產力，在加快推進經濟領域各項改革的同時，特別注重推動教育、科技、人才等領域的改革，為高質量發展提供新的內生動力。（五）堅持問題導向，着力破除深層體制機制障礙。（六）堅持解放思想，不斷推進理論創新、實踐創新、制度創新。

2022年新一屆香港特區政府成立以來，積極有為，踔厲奮發，在眾多領域出台了很多政策、措施和決定。然而，迄今為止，尚未有向外宣示一套完整、全面、系統性和長遠的改革和發展計劃和策略。當前，香港面對着低迷的全球經濟，美西方的打擊、遏制和抹黑，內地經濟處於艱難的調整時刻，香港內部經濟增長乏力，原有的產業基礎過度狹隘，新興產業仍在起步階段，利率高企，外來投資減少，股市樓市不振，居民消費模式改變和居民收入不足的困擾。不少香港居民對香港的經濟前景存有一些憂慮。

在這個環境下，特區政府有需要提出一套經過嚴謹研究、深思熟慮和又切實可行的具有系統性、整體性和協同性的發展策略來提振香港居民、內地同胞和國際社會對香港經濟前景的信心。基本原則包括：以加快融入國家發展大局作為抓手，破解香港的發展和民生難題，以大膽、進取和創新態度推進香港的改革和發展，敢破敢立，從全局、前瞻、系統和戰略角度擘畫香港未來改革和發展方向和藍圖。

這套頂層設計的發展策略起碼要涵蓋幾個方面：（1）對香港所面對的國際形勢的變化展示清醒和現實的認知和研判，特別是其對香港所帶來的機遇和挑戰。（2）對於美西方對香港愈趨嚴重的打壓提出應對的方略，目的是要在盡力維持與美西方的聯繫下趨吉避凶。（3）對中央的大政方針、中央對香港的政策尤其惠港政策和國家的發展路向進行剖析，提出香港應如何配合和助力國家的發展和如何從國家發展中推進自身的發展。此中香港如何更積極和有計劃用好國家的進一步改革開放，更積極參與粵港澳大灣區、「一帶一路」建設，深度參與國家的「五年規劃」和讓香港的發展策略與國家的發展戰略對接尤為關鍵。（4）強調香港必須以加快融入國家發展大局為抓手來破解香港自身的各種深層次發展、經濟、社會、民生和改革難題。（5）提出香港未來發展的重大項目，並宣示完成這些重大項目的方法、時間表和路線圖。這些重大項目當然要包括對新興產業和關鍵企業的扶持。（6）提出構建公平公義的香港社會的藍圖，主要涉及重大的社會、民生、勞工、環保、稅收、福利、房屋、養老和年輕人的政策和措施。（7）提出積極開拓香港的國際經濟活動空間的計劃，其中包括如何強化香港與「一帶一路」沿線國家、上海合作組織成員國和金磚國家乃至其他新興經濟體和發展中國家的聯繫和打造香港成為歐亞大陸的高端金融、服務、物流、航運、供應鏈、會議展覽、高等教育、法律仲裁和藝術文化等中心。此中香港如何助力人民幣國際化尤為重要。（8）清晰說明政府和各項重大政策和措施與香港的整體發展策略的關係和它們彼此之間的有機聯繫。（9）提出各項對提升香港各方面的獨特優勢和國際競爭力有幫助的政策和措施。（10）提出如何提升和利用新質生產力推進香港的發展。（11）闡述這套發展策略如何能夠讓香港達至長期、可持續和高質量發展，也能讓香港為國家新一輪的改革、開放和發展作出新的和獨特的貢獻。（12）提出一系列用以落實發展戰略的重要政策和舉措。（13）闡述落實發展策略過程中會遇到的困難和障礙，並提出如何與中央和香港社會各界一起予以克服。（14）實行「守正創新」原則，在維護香港「一國兩制」的核心制度的前提下推進各項改革工作。

這套發展策略一定程度上應該可以消弭那些對香港發展前景持負面態度的香港居民、內地同胞和海外人士的憂慮。同樣重要的是，中央和特首可以借助這套發展策略要求各政策部門提出與其部門職能有關的、能夠融入這套策略之內並對實現這套策略作出貢獻的政策和措施，並以此發展策略來考核各部門官員的表現。同時，中央和特首需要對不同政策部門提出的建議進行整合、消除它們彼此之間的矛盾和衝突、統籌和協調各部門的工作以及調撥必須的資源。

要有效有序貫徹特區政府的全面和長遠發展策略，特區政府必須大膽和創新地在不同範疇推動政策和制度改革。政府有需要大幅加強其策略和政策研究的能力，密切與社會各界互動，和虛心聽取來自專家學者的意見和建議。考慮到香港本身從事長遠和宏觀發展策略的人才非常短缺，在研究過程中，有需要與內地的專家學者進行合作、相互借鏡。政府內部那股仍然緬懷「積極不干預」和「小政府、大市場」等過時的管治思維的陋習必須盡快消除。

與此同時，我留意到部分人仍然對香港融入國家發展大局和中央對香港的指導和「規劃」懷抱牴觸情緒，在消極抵制心態下設置各種大大小小的障礙。必須承認的，是有些人對宏觀和長遠策略研究不熟識，認為過於「假大空」，沒有實用價值，因此採取輕視甚至蔑視態度。畢竟在長時間的港英政府的管治中，部分人習慣甚至認同了一種「漸進主義」（incrementalism）或者 「得過且過」（「muddling through」）的管治理念，不相信「長遠謀劃」或者對此沒有信心。

然而，在宏觀和長遠戰略思維不足的情況下，香港很難擘畫長遠和全面的發展路向，更遑論將香港的發展策略與國家的發展戰略銜接。在推動香港融入國家發展大局的方針時，特區政府的核心領導必須具備強大的戰略思維，更要團結一致、強化共識，步調一致，對其他相關官員加強感染、督導和問責，確保政府的政策全面和準確落實。其他高層官員的戰略思維也需要通過培訓不斷提高。同時，要注重改革的系統性、整體性和協同性，讓改革取得最大的效果。

毋庸置疑，要用創新和大膽的姿態推動香港的全面和長遠發展，特區政府不能因循守舊、故步自封，必須不時按照需要對香港的制度和政策進行重大的改革。這些改革涉及的範疇頗廣，包括管治架構和治理方式的改革，以配合一個奮發有為和積極參與經濟和社會事務的政府的需要，務求建構一個高效和有創新思維的政府。

這方面的工作包括建立更多元化和有韌性的政府與商界和社會互惠合作的紐帶和機制，讓政府擁有更強大的動員商界和社會各界的資源的能力；包括賦予政府更大的法定權利克服各種既得利益集團和勢力對政府的政策和改革的阻撓；包括改革那些對香港全面和長遠發展和推進社會公平公義有利的財政政策、教育政策、土地房屋政策、產業政策、勞工福利政策和各種監管手段；包括廢除那些窒礙高效施政的規章制度，讓政府可以放手大幹。

改革和發展的終極目標是為全體香港居民謀福祉，讓所有香港居民都能夠受惠於香港的發展，促進香港社會的公平和公義。我相信，中央會給予特區政府提出的重大改革鼎力支持。

在科技發展迅猛的年代，香港要大幅提升自身的國際競爭力、推進產業轉型升級、提高特區治理能力和水平和推動香港的高質量發展，新質生產力必須在所有領域和機構都發揮核心推動作用。無論是新產業或舊產業都必須盡快提升其科技含量並藉此來提高生產率。特區政府和社會各界必須強化其憂患意識，充分理解在愈趨激烈的國際競爭環境下，香港的發展就如逆水行舟、不進則退的道理。大力扶植創新科技產業固然有利於加強新質生產力在香港的改革和發展中的核心作用，但更加重要的是政府和社會各界都對科技、制度和政策的大膽創新有着深刻的認知和信念。

可以預見，三中全會的精神將成為香港日後騰飛的「助燃劑」。在中央的支持、指導和督促和香港特區政府和社會各界的戮力同心謀改革謀發展下，香港的明天必將更好！

作者劉兆佳是香港中文大學社會學榮休講座教授、全國港澳研究會顧問