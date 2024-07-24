來稿｜延續「奇妙之旅」的紅利

來稿作者：劉學廉、卓柏羲



早前，立法會經濟事務委員會就香港迪士尼樂園度假區最新發展情況和規劃進行討論，大眾亦重新關注樂園未來的發展走向。當中會議文件指出，樂園在2023年及2024年首季入場人數及人均消費創下開園以來新高，更成功將樂園「轉虧為盈」。筆者對此現象充滿好奇，在現時本港經濟氣氛低迷期間，樂園竟可創出「經濟奇蹟」，其成功經驗值得分析和借鑑，並認為應把握機遇，盡早做好未來園區規劃，讓「奇妙奇蹟」繼續延續。

「奇妙奇蹟」

現時香港經濟低迷，各行各業的經濟環境明顯不如疫情前的盛況。然而，在最新一份香港迪士尼樂園的財務報告卻顯示樂園發展在2023-24年首季內財務錄得盈利，成績表現勝過疫情前的狀況。筆者認為有上述財政佳績由多項因素組成，包括時限因素和地理因素。

時限因素上，去年香港迪士尼推出新園區「魔雪奇緣世界」，在當時為全球獨有園區項目，成功吸引全球旅客到訪香港迪士尼一探究竟，而香港迪士尼亦在公開場合上多次承認該項目為其業績作出重大推力。另一方面，除新園區帶來的經濟紅利外，地理位置優勢亦成功令香港迪士尼創造「經濟奇蹟」。目前全亞洲僅有三座迪士尼樂園，分別位於東京、上海和香港。

對全球旅客而言，香港的免簽證入境政策較中國內地方便和受惠範圍更廣，例如目前中國與157個國家達成互免簽證協定，香港則高達與172個國家和地區直接進行免簽證旅遊，加上香港的出入境政策較寬鬆且便利，變相令外國旅客更願來港探索，造就香港的旅遊優勢。

延續優勢

上述兩項因素，成功讓香港迪士尼在經濟逆市中「跑出」，錄得盈利的佳績。不過，香港迪士尼要繼續作出合適和長遠的規劃，才可有效把握以上優勢條件，創造出更多經濟紅利，否則只會失去樂園自身的競爭力。明顯例子是上年香港新推出的園區「魔雪奇緣世界」，原為全球獨佔園區。但於今年6月，東京迪士尼海洋亦同樣推出「魔雪奇緣」園區項目，令香港的設施瞬間失去「獨特性」和「獨佔性」。加上，中國近年開始陸續擴展72/144小時過境免簽證政策，多個國家開始可以免簽證到訪中國指定城市，而香港的簽証優勢亦將會受到一定影響。假若香港政府不再作出旅遊規劃回應社會實況，本港的旅遊業將會繼續被受衝擊。

要扭轉香港旅遊業困局，政府就必須發展長遠的旅遊規劃項目，而香港迪士尼樂園正是其中一個切入點。筆者認為香港迪士尼應繼續進行擴建項目，保持香港主題樂園發展競爭力，為香港帶來更有效的經濟收益，被擱置的「迪士尼二期」計畫亦應重新展開適當討論。早於2000年，當時華特迪士尼公司與港府簽訂一份認購契約，保留一幅位於竹篙灣且鄰近樂園的60公頃土地以作未來發展。但到2020年，政府就疫情以及衡量港迪士尼樂園當時的財務狀況，決定不再續約。如今疫情過去，香港迪士尼樂園發展亦「轉虧為盈」，「迪士尼二期」的項目計劃該重新上架，展開討論，讓大眾期待樂園未來發展。

總括而言，香港迪士尼樂園有其發展潛力和獨特而不可取代的優勢，關鍵在於樂園的未來發展規劃和佈局安排。成功的話，則可帶領香港經濟走出逆境。

作者劉學廉是勞聯油尖旺社區幹事，卓柏羲是香港城市大學公共行政及政治學生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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