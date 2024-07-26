來稿｜修例促毛孩經濟　打造「人寵共融」城市

來稿作者：丁海澄



近年香港生育率低，與其形成鮮明對比的是，毛孩愈來愈多在港人家庭佔一席位，不少人甚至傾向「唔生B，只養寵」。這樣的強勁需求，令寵物經濟成為新的增長點，爲了適應趨勢，不少商家針對毛孩的衣食住行所需提供產品，也有餐廳、商場、市集打造寵物友善氛圍吸客。從政府角度，完全可以修例順應趨勢，甚至與盛事相結合，不僅可以打造香港「人寵共融」的溫馨環境，也可以為經濟增長帶來更多元的動力和色彩。

根據政府統計處最近一次在2019年出版的報告書顯示，全港有超過24萬個住戶有飼養狗隻／貓隻，佔所有住戶大約一成，而漁護署植入晶片及領取牌照的狗隻數目的紀錄於2022年錄得16.8萬隻，為近5年新高，可見養毛孩的風氣盛行，這也進而帶動寵物經濟的蓬勃。根據彭博智庫（Bloomberg Intelligence）的報告，全球寵物相關產業預計將於 2030 年達到接近5,000 億美元的規模。學者莊太量預計，未來寵物食品、玩具、醫療，甚至是寵物殯葬行業均有較大發展空間。

在香港，有不少商家早早捕捉這一商機，推出寵物友善商場、餐廳，甚至以寵物為主題的市集及活動，政府也逐步開放寵物公園，自2010年至今，康文署轄下寵物公園的數目由19個增加至52個，並設置超過170個寵物共享公園。可以看出，政府有意打造「人寵共融」環境，但針對寵物出行及友善措施等方面，在法例上仍然棋差一招，變相阻礙了寵物經濟的進一步發展。

根據《食物業規例》，禁止狗隻（導盲犬除外）進入食肆的規定已經實施近30年，如果帶毛孩在餐廳的露天地方用膳，亦有機會誤墮法網。即使是引入寵物友善政策的商場和酒店，主人亦要遵守嚴格規例，包括將狗隻放在袋中或寵物手推車內，十分不便。雖然相關局方在今年第一季曾宣布，將重新檢視現行法例並考慮放寬狗隻進入食肆 ，但預計需約一年時間進行檢討，其進度實在太慢。

這裏不妨看看廣州的例子，廣州近年積極推動寵物友善商場、餐廳、酒店等，將市面上的餐廳分爲三類：不可攜帶寵物、可攜帶寵物以及專門的寵物友善餐廳，寵物友善餐廳甚至為寵物提供貼心服務，包括寵物餅乾、玩具、雪糕等，更設有寵物車泊車位、寵物飲水位等。此舉不僅提供更優質貼心的「人寵共融」環境，也促進了寵物用品、食品行業甚至相關商場的銷情。

在疫情之後，香港本地的零售飲食業飽受客源流失之苦，政府亦舉行各種盛事，意在促進經濟復甦。既然毛孩經濟是下一個强勁的增長動力，官方、民間更加應該把握機遇，迎頭趕上。其一是加快相關條例的檢視進度，儘快放寬寵物，特別是狗隻的各種限制，包括進入食肆、公共設施、私營商場及公共交通工具等。同時與寵物友善的商場、場地等合作，積極引入寵物主題盛事及活動。此舉不僅可以塑造香港包容、關懷的城市形象，也可帶動相關產業活力，帶來經濟效益。

香港近年爲人詬病的問題之一，就是行政效率太慢，希望在「人寵共融」這一點上，不要再慢人一步了。

作者丁海澄是90後自由工作者，本科主修酒店管理及旅遊業，大學期間曾當逾十份的前線及後勤兼職。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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