奇妙的揭發者｜香港大學調研小組需要交代什麼？

特區政府為香港大學（港大）成立調研小組，就港大內部運作的爭議事宜進行調查研究。小組由教育局常任秘書長、大學教育資助委員會主席組成。在過去信息不一致和謠言滿天飛的情況下，小組應該向公眾交代什麼呢？



港大風波迄今有太多傳聞，各大傳媒發放出不同的「報道」。調研小組最重要的一個功能就是把事實釐清，把委任副校長事件詳情以及校務委員會（校委會）主席與及校長之間的幾個核心問題釐清，包括根據港大法例校委會主席與校長之間的權力分工。校長和主席的權力範圍是什麼？有報道稱關於港大副校長任命遲遲未能找到合適人選，給外界造成的一個印象是校長並沒有好好處理物色學校領導人選的問題，調研小組要弄清楚事實真相是什麼。

從港大架構來看，校委會轄下，由港大人力資源政策委員會成立的遴選委員會（Search Committee），它的功能是尋找大學職位的合適領導人選。既然物色人選的工由遴選委員會主導，調查委員會要調查清楚，這個遴選委員會提出的人選，校委會有沒有討論？在什麼情況之下討論？每一個傳聞個案都需要釐清。例如近日出現一段新聞︰立法會秘書長陳維安本來是副校長人選之一，後來並沒有被接納。沒有被接納的原因是什麼？坊間傳聞是要求薪金過高，那麼薪金的問題是不是一個最核心的問題？這需要一個事實的陳述。

除了陳維安的傳聞之外，學術圈也傳出一些來地內地與國際的頂尖學者經遴選委員會推薦擔任學術領導，但最後並未獲得校委會接受，甚至連討論也沒有進行。遴選過程應該有會議記錄及相關文件。遴選委員會有沒有根據正式的程序進行遴選？遴選委員會的推薦有沒有正式在校委會討論？傳說中被否決的人選是根據什麼理由被否決？港大應該提交所有相關文件，調研小組應收集這些資料進行分析，並向公眾交代這些傳聞是否屬實。

透過傳媒「放料」（發放消息）的方法，對港大的形像並沒有好處。調研小組不應該只就傳媒的放料去調查，而應該要有真正的遴選委員會會議記錄和訪問，才能把事實真相呈現出來。

另外就是校委會和主席角色的問題，調研小組應該收集有關過去港大委會主席的功能和角色的資料；梁智鴻主席時代、李國章主席時代，他們都是什麼情況下才比較高調地處理港大校政？校長應處理大學的日常行政和發展，那麼校長的權力與校委會主席的權力分工，調研小組是否應弄清楚？例如法律賦予警察在執勤時有開槍的權力，但是在什麼環境和情況之下准許開槍 是有規範的。

校委會主席和校長的角色應該怎樣分？校長的功能是否應該像一隊球隊的領隊，由他去決定球員與及球隊的發展？校委會主席的功能是否看大方向？當然這只是一個客觀的譬喻，調研小組應該要弄清楚什麼在事件中會出現透過傳媒放料的原因，而所謂「吹哨者」（whistleblower）的資料，是港大什麼管理層能夠取得這些內部資料？

若果真正出現了所謂「英式管治」和「美式管治」的矛盾，小組更應該弄清楚這個背景如何形成。也應該有一個公開的辯論，就是港大未來的路向應該是怎樣？若果在這方面校委會主席和校長有不同的意見，更應該作公開討論。

另一個問題是關於王于漸教授。這次校政風波源於校委會把副校長位置重新調配，其中把原本身兼首副及署理行政及財務副校長的王于漸教授「降格」改任副校長（大學拓展）。這種人事安排是否合理？是根據什麼理由要把王教授降級，而不等他完成明年任期之後順利交班？王教授降級是否符合香港大學和香港學術發展的利益？突然把他降級是否會影響權力順利交接和過渡？調研小組應該有一個交代。至於由校委會提出的九位新領導名單，是否需要經校內遴選委員會的推薦才能進入討論階段？這些也是應該釐清的。宮鵬教授副校長的角色被取代，校委會是根據什麼原因決定？代替宮教授的人選是否有足夠的經驗和能力擔任？

事實的陳述很重要，透過傳媒放料對港大和特區政府沒有什麼好處。調研小組的工作就是把事情陳述清楚。港大整體發展要有一個大局觀，因為港大不只是香港的一所大學，也是中國重要的大學之一。特區政府也需要有一個定調，港大未來的發展是需要和清華大學、北京大學形成一個「一國兩制」團隊去提升香港的學術影響力。香港的學術影響力建基於和國際學術界與內地學術界的良好關係與合作關係。這次風波對於這兩個關係有沒有產生影響？一個是和內地高端學術界的關係、另一個是和國際高端學術界的關係。要守着港大的形象，就必須要處理好這些關係。

面對中美角力下的國際競爭，香港應該加強在國際學術界的影響力，並且應該和內地尖端學術界作出緊密切的合作。香港作為國際文化交流中心與及國際化城市，必須要處理好兩個關係。港大的國際排名提升——根據2024年度國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）排名，港大由去年26位躍升9名，今年全球排名17位——也是實力的反映。特首作為港大校監，應該作出對港大、對香港和對國家有利的決定，而這個決定的大局定位是最重要的。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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