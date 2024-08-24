奇妙的揭發者｜啟德郵輪碼頭內設立香港紀律部隊博物館

造價82億元的啟德郵輪碼頭，2013年落成啟用。碼頭客運大樓樓高3層，設有兩個停泊位，分別可以停泊長達455米及400米的大型郵輪。啟德郵輪碼頭佔地76,000平方米，樓面總面積合共約 189,200 平方米，提供約5,600平方米的商業區。設施包括餐廳、商店、天台公園及穿梭巴士。

根據2010年立法會財務委員會文件，預計郵輪碼頭在2013年後每年可為香港帶來8.59億港元至11億港元的經濟效益；到2016年則每年增至15億元至25億元，創造大約5,300至8,900個額外就業機會。

但是郵輪碼頭自運作後，成績未如預期。2016年的實際郵輪旅客數目為 677,031人次，較前景方案預計的旅客數目低33.5%。旅客人均消費金額由2013 年的4,699元下降至2015年的2,950元，減幅為37%。2016年旺季期間碼頭整體使用率38.3%。

經歷2020年新冠疫情後，今年7月碼頭只有一班郵輪抵港，8月則於22日及23日共兩班郵輪停泊。香港郵輪及遊艇業協會於今年7月10日決定遷冊到新加坡。有見及此，政府是否應該將郵輪碼頭的用途改變？

一國兩制下，香港的成功有賴於治安和社會穩定。維護法律和治安的基礎是香港的紀律部隊，政府應否將郵輪碼頭改建成香港紀律部隊博物館？這個建議可納入2024年《施政報告》的一個諮詢議題。

保安局轄下六大紀律部隊︰警務處、消防處、海關、入境事務處、懲教署和政府飛行服務隊。

警務處負責維持香港社會秩序、是打擊犯罪、執法和維護公共安全的主要執法機構。警務處是香港最大的政府部門，有33,200萬名紀律人員，4,700名文職人員。

消防處負責防火、救護、搜救和應急服務，保障市民生命財產安全。消防處有消防及救護人員約10,740名及760名文職人員。

入境事務處負責處理入境和出境事務，包括簽證、入境檢查和移民事務。入境事務隊人員 7,185名、文職人員1,573名，總計8,758人。

海關負責執行海關法例、打擊走私和非法貿易活動，職員編制約7,603人。

懲教署負責執行刑事懲教，管理監獄和提供更生服務。編制7,254 個職位，負責管理29 間懲教設施。

政府飛行服務隊提供航空服務，包括運送政府高級官員、執行搜救任務和提供空中支援。編制332人，執行飛行行動、飛機維修保養和行政工作。

六大紀律部隊服務香港市民；有需要設立一座具規模的博物館，向市民及旅客介紹紀律部隊的使命、歷史、職責、架構及裝備，讓參觀者認識紀律部隊的工作及其重要性、甚至吸引年輕人投身加入紀律部隊。

現時香港有三間紀律部隊博物館，分別是︰警隊博物館，設於山頂區甘道27號，於1988年對外開放，面積約2,700平方呎，展品數目約1,200餘件；入境處博物館，位於屯門青山灣入境事務學院內，2006年落成啟用，總面積為244平方米；香港懲教博物館位於赤柱，鄰近香港懲教學院，2002年底開放，佔地約480平方米。

相對於紀律部隊的成就，這些博物館展覽規模比較細小。若果將樓面總面積 189,200 平方米的郵輪碼頭改建成香港紀律部隊博物館，能有系統地展示紀律部隊的發展歷史及未來展望。1844年成立的香港警務處、1868年成立的香港消防處，1879年成立的懲教署，都是歷史悠久的政府部門，很多歷史材料和故事可成為展覽主題，是說好香港故事的平台。

現時香港的展覽場館屬短期性，展期有限。所以有需要設立一所恆常的紀律部隊博物館，舉行長期主題性展覽。展館可利用藝術科技，增加與參觀者的互動性和投入感。若果改建郵輪碼頭便不需要另覓地興建，並且可降低興建工程成本。相信有發展商和商業機構願意資助改建工程，政府應該牽頭鼓勵民間社會機構的支持。

若果郵輪碼頭內建成香港紀律部隊博物館，吸引人流方面需要增設配套建設，例如興建一條臨時跨海橋，連接博物館與觀塘海濱花園，遊人可以選擇步行或者單車穿梭，連結海濱消閒空間，產生協同效應，帶動牛頭角餐飲消費。

為香港紀律部隊設立一座具規模的恆常博物館，展示部隊的成就和歷史，增加香港的文旅資源是一個正確決定。而改建郵輪碼頭，相信工程可在一年至兩年內完成，是一個可行的方案。莫讓郵輪碼頭的土地空間繼續空置下去。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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