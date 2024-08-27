狄志遠｜發展才是硬道理——香港需要全面規劃藍圖　告別零散政策

香港經過幾年的社會動盪，加上疫情影響，整個社會各方面都處於停滯狀態。如今社會已趨穩定，疫情亦已過去，我們應該認真思考香港日後發展的方向。發展不是空談，而是實實在在的硬道理。要真正實現發展，我們需要有清晰的藍圖和具體的行動計畫。



來稿作者：狄志遠



特區政府經常提到香港正走向「由治及興」的格局，「興」就是要帶動社會興盛及發展。但發展的大前提是我們需要有一個社會發展藍圖，一個社會的共同目標。遺憾的是，至今特區政府仍未向社會提交一個清晰的社會發展藍圖及規劃，只有一些發展概念，如大灣區、一帶一路、明日大嶼等。即使是發展多年的數碼港和科學園，也未能讓市民感受到明顯的發展成果。相對而言，比較具體的就只有北部都會區的規劃。

真正的發展，必須要有一套長中短期的計畫。這個計畫應該包括具體目標、具體策略、具體措施、具體時間表，以及具體的人力物力配套等。以社會政策為例，政府仍然未能提供一個讓市民清晰理解的發展規劃。相反，他們的做法似乎是見步行步，正如官員經常說的「成熟一項做一項」。但這種做法難以應對香港面臨的長遠挑戰。

一個迫切需要全面規劃的領域就是人口老齡化。香港人口老齡化是未來一個重大的社會挑戰，社會已經討論多年。但遺憾的是政府仍未就老齡化問題提出長中短期的應變措施。我們應該認真思考：如何做好家居安老，確保長者不會因為缺乏照顧而在家中發生悲劇？如何改善長者院舍照顧，有計劃地縮短輪候時間？我們的醫療配套又如何進一步確保長者身心靈健康，降低長者自殺問題？

事實上，現在我們已經有更多空間去發展安老服務。例如，公共房屋可以騰出更多地方開設長者服務，私人房屋發展也可以鼓勵發展商預留更多空間給安老服務。另外還有跨境安老計畫等。這些都為進一步發展長者服務提供了有利的條件。

發展不是空談口號，而是需要切實可行的計畫和行動。特區政府必須認真制定全面的社會發展藍圖，包括短期、中期和長期的目標和策略。這個藍圖應該涵蓋經濟、民生、教育、醫療、房屋等各個範疇，並且要有具體的執行時間表和資源配置計畫。

同時，政府也要加強與各界的溝通，確保發展計畫能夠切合社會需求，並獲得市民的支持。只有這樣，我們才可以真正實現由治及興，推動香港向前發展。

作者狄志遠是立法會（社會福利界）議員、新思維主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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