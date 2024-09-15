澳洲來鴻｜南非前總統曼德拉的警告：美國暴行

撰文：John Menadue



南非前總統曼德拉的警告是 20 年前的事了，但從那以後的多年裡，美國繼續以暴力和侵略，用「基於規則的國際秩序和捍衛民主價值觀」的謊言來掩蓋其暴力和侵略。

美國對世界和平的威脅遠大於中國。著名外交官和學者馬凱碩（Kishore Mahbubani） 指出，在過去 20 年，以美國為主的西方大國在中東和北非地區投下共32萬6000枚炸彈，等於平均每天投擲 46 枚炸彈投了20年。相比之下，過去 20 年東亞國家之間在衝突中投下的炸彈總數為：零！

然而，澳洲的部長和記者繼續兜售美國所宣揚的中國威脅論。在他們渲染的恐共論述中， 《悉尼先驅報》 和《世紀報》 與美國軍方資助的「澳洲戰略政策研究所」合作，作出警告說在三年內中國將與澳洲開戰。《衛報》的西蒙斯 （Margaret Simons） 將其描述為「澳洲歷史上最令人震驚的頭版新聞之一： 澳洲在三年內面臨與中國開戰的威脅——而我們還沒有準備好。」

大量澳洲政客和記者由於一直受美國的宣傳所餵養，故此他們已經沒有能力去分辨何謂澳洲的國家利益。中國不是威脅，美國才是。

圖為2024年9月4日，在加沙南部的汗尤尼斯，一名巴勒斯坦人走過在以色列與哈馬斯衝突下變成廢墟的房屋。（Reuters）

只要問問加沙的巴勒斯坦人關於美國的暴行就會清楚。英國醫學雜誌《刺針》估計，加沙的死亡人數可能已達15萬人。巴勒斯坦人面臨美國支持的大規模暴力和死亡。聯合國巴勒斯坦領土問題特別報告員阿爾巴尼斯（Francesca Albanese）最近表示，如果不停火，以色列軍隊「在未來幾年內可能滅絕加沙的幾乎所有人口。到今年年底，直接和間接死亡的人數已達人口的 15% 到 20% 之間。」

這些「難以形容的暴行」都得到了美國的外交和軍事支持，美國是有史以來最暴力、最具侵略性的國家。

讓我們回顧美國二戰後的記錄。美國對朝鮮發動了殘酷的空襲，朝鮮 80% 的城市被夷為平地。朝鮮至今仍未復原。

在美國發動的越南戰爭和印支戰爭中，有 550萬人死亡。美軍用的化學戰武器「橙劑」的後遺症今天依然在持續肆虐。

美國備受尊崇的布朗大學的「戰爭成本」（Costs of War）研究告訴我們：自2001年9.11事件以來，美國的破壞性行為包括： 於9.11後在伊拉克、阿富汗、也門、敘利亞和巴基斯坦的戰爭給這些國家造成了巨大的人員傷亡。當中有432,093 名平民直接死於美國 9.11 後發動的戰爭，間接死亡的人數為360至380萬人，使死亡總人數至少達到450萬至470萬人，而且數目還在增加。

此外，在9.11後的戰區內，超過 760 萬名 5歲以下兒童患有嚴重營養不良，而因營養不良以及衛生設施和環境遭戰爭破壞而造成的戰後死亡人數，可能遠超過戰爭造成的死亡人數。

美國從來沒試過十年無戰事。自 1776 年建國以來，美國 93% 的時間都處於戰爭狀態。自二戰結束以來，它發動了全球248 場武裝衝突中的 201 場。它在全球包括澳洲擁有 700多個軍事基地或駐點，在澳洲、日本、韓國和關島部署了大量軍事設施和部隊。

如果中國在墨西哥或古巴有類似的基地，如果中國艦艇不時在加州或佛羅里達群島附近巡邏，美國會全國震動。

2023年3月13日，美國總統拜登、澳洲總理阿爾巴尼斯和英國首相辛偉誠在美國加州聖地亞哥洛馬角海軍基地舉行三邊會議後就澳英美聯盟（AUKUS） 夥伴關係發表演說。（Reuters）

一個世紀以來，美國一直廣泛插手別國內政和選舉。冷戰期間，它在其它國家進行過72次政權更替，許多外國領導人被美國暗殺。在《美帝國主義的致命代價》一文中，哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）說：「一個世紀以來，美國一直在廣泛干預其他國家的事務和選舉。許多外國領導人被暗殺。美國軍事行動的規模非常大。美國使用秘密或公開的手段推翻被視為對美國不友好的政府，這歷史由來已久。」

歷史學家科茨沃斯 （John Coatsworth） 統計了 41 個美國策動的成功政權更替案例，在近世紀以來，平均每 28 個月就有一個政府被美國推翻。

美國推翻或干涉外國政府的方式五花八門，包括洪都拉斯、危地馬拉、伊朗、海地、剛果、印尼、日本、越南、智利、伊拉克、阿富汗以及最近的敘利亞。

2014 年美國支持的政變推翻了烏克蘭的親俄政府，這種干預至今仍在繼續。前蘇聯領導人戈爾巴喬夫曾經和美國總統列根達成協議，在允許東西德統一後，北約不會向東延伸。但從克林頓總統開始，在美國的鼓勵下，北約已經挑釁性地延伸到俄羅斯的邊境。俄羅斯自然會抵抗。

至於中東的加沙，在大規模的死亡和破壞後，加沙已經變成了一個萬人坑。美國是地球上最具侵略性和最危險的國家，這是不能否認的事實。南非前總統曼德拉早在 20 年前就警告我們關於美國難以筆墨形容的的暴行，但我們沒有抗拒美國的犯罪行為。

隨着澳洲北領地被美國軍事殖民化，澳洲迅速成為美國的新代理人。 然而，我們的許多記者都決意效忠美帝國。澳洲記者把拜登總統的亞洲「沙皇」坎貝爾 （Kurt Campbell） 塑造為英雄，他透過澳英美的三國核潛艇（AUKUS），把澳洲鎖定了未來的40 年。

我們正處於一個危險的狀態，將自己與地球上最暴力、最具侵略性的國家捆綁在一起。當然，所有這些都是「為了捍衛基於規則的國際秩序、人權和民主」。這真是恥辱。

原文作者John Menadue 是 澳洲時評網站Pearls and Irritations創始人兼主編。他曾擔任兩位澳洲總理 Gough Whitlam 和 Malcolm Fraser 的的內閣秘書、駐日本大使、移民部秘書、和澳洲航空首席執行官。原文於9月10日刊登在Pearls and Irritations，香港01獲授權刊登「揚言自得」專欄作者楊志剛節譯的中文版。

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